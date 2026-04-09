MSI、Japan IT Week 春 2026（Japan IT Week Spring 2026）でAIとエンタープライズ向けの包括的ソリューションを披露

,台北、2026年4月8日 /PRNewswire/ -- AIoTおよびエンタープライズソリューションのグローバルリーダーであるMSIは、東京ビッグサイト（東京国際展示場）で開催される、Japan IT Week 春 2026（Japan IT Week Spring 2026）にて、最新の技術革新を紹介しています。会場の西3ホール、ブース#W21-22 では、4月8日から10日まで、産業用Edge AIをはじめ、データセンタークラスのエンタープライズインフラに至るまで、MSIの多彩なポートフォリオをご覧いただけます。

高性能エッジAIコンピューティング

MSI Showcases Comprehensive AI and Enterprise Solutions at Japan IT Week Spring 2026 (PRNewsfoto/MSI)

MSIは、産業環境向けに最適化された高性能プラットフォームを備えた、実運用環境向けのEdge AIアプリケーションを紹介しています。

EdgeXpert AI Supercomputer: NVIDIA GB10 Superchipを搭載し、高負荷のEdge AIワークロードに対応します。

NVIDIA GB10 Superchipを搭載し、高負荷のEdge AIワークロードに対応します。 MS-C926： スリムボックスの産業用PCは、特にスペースに制約のある設置のために設計されています。

スリムボックスの産業用PCは、特にスペースに制約のある設置のために設計されています。 MS-C932： 輸送およびモビリティ用途向けに設計された車載ボックスPCです。

輸送およびモビリティ用途向けに設計された車載ボックスPCです。 MS-C910E： 多用途に展開できる、コンパクトで柔軟なEdge AIボックスです。

多用途に展開できる、コンパクトで柔軟なEdge AIボックスです。 ライブデモンストレーション： 注目の用途として、スマート小売向けデジタルサイネージ、遠隔制御・管理、リアルタイム学習対応のマシンビジョン、スマートパーキング向け物体検出などがあります。

拡張性に優れたエンタープライズおよびAIインフラ

データ集約型ワークロードや大規模なAI展開向けに、MSIは高度なサーバーアーキテクチャーを紹介し、導入の簡素化、リソース利用率の向上、実運用開始までの時間短縮を支援しています。

NVIDIA MGX™ Platforms:

CG480-S5063 (4U)： デュアルIntel® Xeon® 6プロセッサーを搭載し、LLMトレーニング向けに最大8基のNVIDIA RTX PRO 6000/4500 Blackwell Server Edition GPUをサポートします。

デュアルIntel® Xeon® 6プロセッサーを搭載し、LLMトレーニング向けに最大8基のNVIDIA RTX PRO 6000/4500 Blackwell Server Edition GPUをサポートします。 CG290-S3063 (2U)： シングルソケットのIntel Xeon 6システムで、NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPUを4基サポートし、推論やEdge AI展開に最適です。

ローカルAI開発：

XpertStation WS300： NVIDIA DGX Station™アーキテクチャーをベースに、GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchipを搭載し、748GBのコヒーレントメモリプールを備えることで、データセンタークラスの性能でAIモデルのトレーニング、微調整、実行をローカルで可能にします。

モジュラー型エンタープライズサーバー（DC-MHS）：

CX270-S5062(-HE) (2U)： デュアルIntel Xeon 6サーバーで、DDR5 DIMMを32基、U.2 NVMeドライブを8台サポートし、仮想化および混合ワークロードに対応します。

デュアルIntel Xeon 6サーバーで、DDR5 DIMMを32基、U.2 NVMeドライブを8台サポートし、仮想化および混合ワークロードに対応します。 CX171-S4056 (1U)：単一のAMD EPYC™ 9005プロセッサーを搭載し、DDR5 DIMMを24基、U.2 NVMeドライブを12台サポートします。

スマートモビリティと車載グレードソリューション

MSIはまた、過酷な環境下でも粉じん、振動、極端な温度に耐えられるよう設計された、高信頼性の車載グレード製品を紹介しています。

堅牢なモビリティ： リアルタイムのデータ可視化を可能にし、スマートマシナリーの運用安全性を高める、堅牢なタブレットや電子式サイドミラーを提供しています。

リアルタイムのデータ可視化を可能にし、スマートマシナリーの運用安全性を高める、堅牢なタブレットや電子式サイドミラーを提供しています。 次世代テレマティクス： 自動車グレードのテレマティクスボックス（T-Box）は、4G LTE、Wi-Fi、Bluetooth、GNSSを単一のプラットフォームに統合し、リアルタイム監視と予知保全を実現します。

自動車グレードのテレマティクスボックス（T-Box）は、4G LTE、Wi-Fi、Bluetooth、GNSSを単一のプラットフォームに統合し、リアルタイム監視と予知保全を実現します。 ODMパートナーシップ： 次世代のフリート管理やIoT対応機械向けに、ハードウェア設計からクラウド統合、長期供給に至るまで、エンドツーエンドの支援を提供します。

技術セミナー

MSIは、4月8日午前11時から11時40分まで、西4ホールの特別セミナーエリアで開催される技術セッションに、パートナー各社をご招待します。

トピック： NVIDIA MGX Server、DGX Station、DGX Spark AI Supercomputerの最新動向

詳細はjp.msi.comまたはeps.msi.comをご覧ください。

SOURCE MSI