Neusoft、2026北京国際自動車展覧会で「フルスタック・グローバル」イノベーション成果を展示

北京、2026年4月26日 /PRNewswire/ -- 4月25日、「2026北京国際自動車展覧会（Auto China 2026）」において、Neusoft Corporationは「Neusoftインテリジェントビークルコネクティビティ新製品戦略発表会」を開催し、Neusoft OneCoreGo®グローバル車載インテリジェントモビリティソリューションを7.0にバージョンアップし、新たにNeusoft NAGIC.AIコックピットソフトウェアプラットフォームをリリースし、子会社である「Neusoft Smart Go」の戦略的アップグレードを成し遂げ、「フルスタック＋グローバルエコシステム」のシステム的なイノベーション能力とエンパワーリング能力を活かして、アクティブインテリジェンス、全域協同、グローバルアクセシビリティの実現を図れるモバイルインテリジェントスペースへの進化を加速するように後押ししています。

OneCoreGo®グローバル車載インテリジェントモビリティソリューション7.0：新たに進化したグローバルAIモビリティパートナー

ユーザーニーズの個性化、乗車状況の多様化となっている今日において、インテリジェントモビリティは、アクティブセンシング、シナリオ統合、グローバル接続性を実現できる没入型体験を象徴しています。製品が世界130以上の国や地域をカバーしている企業として、NeusoftはAI化とグローバル化に焦点を当て、OneCoreGo®グローバル車載インテリジェントモビリティソリューションを7.0にバージョンアップし、One Mate AIモビリティパートナーによるAgentを跨るコラボレーション能力を活かし、One Map、One Sight、One Cloud、One Pay、One Store、One Link並びにOne Guard等のサブ製品群とサービス体系を支えに、「ナビゲーション＋車載AR＋決済＋エコシステム＋IoV＋セキュリティ」というグローバルフルチェーン能力を築き上げています。車載ソフトウェア機能面の「孤島」を打ち破り、AI Agentを跨るコラボレーションを実現し、フルスタックAI技術で「感知、意思決定、インタラクション、実行」の各段階の垣根を取り払い、「マルチステップオペレーション」を「出発」という1つのコマンドに集約しました。

Neusoft Corporation副総裁兼自動車イノベーションソリューション事業部長の関鑫は、次のように表明しました。「AI化・グローバル化という核心的理念を堅持し、引き続きOneCoreGo®7.0を革新し、ドライバーの意図を良く理解できるグローバルインテリジェントモビリティパートナーに進化してまいります。」

ドライブがより安全で、モビリティがよりスムーズになるように、OneCoreGo® 7.0とともに、サブ製品をも全面的にアップグレードし、One Mapグローバルナビゲーションとして斬新な3D都市表現、3D車線レベルマップ、信号機ガイドを打ち出し、二輪車や商用車向けにも専用のソリューションを提供しています。One Sight AR For Carではナビケーションディスプレイエフェクトを採り入れ、「道の誤り」問題を著しく改善しました。又、One Pay車載決済システムのヨーロッパの主要都市駐車場での決済に関する普及率は90%を超えています。更にOne Cloudより提供しているグローバルコンプライアンスクラウド監督管理プラットフォーム、並びにOne Guardより提供しているフルスタックIoVセキュリティサービスと合わせて、真に完璧なOneCoreGo®グローバル車載インテリジェントモビリティソリューションを創り上げています。

Neusoft NAGIC.AIコックピットソフトウェアプラットフォーム：デュアルアーキテクチャで、車がそれぞれAIを備え付けられるように

AIによる自動車への全面的な寄与という大きな流れの中で、業界は依然として「既存車種の計算能力に限度がある、次世代車種への適応難易度が高い」といった現実的な課題に直面しています。Neusoft NAGIC.AIコックピットソフトウェアプラットフォームは「分散型＋集中型」のデュアルアーキテクチャを並行して革新的なアプローチにより、既存車種向けにAIBOXソリューションを打ち出し、AIコンピューティングユニットを外付けすることで計算能力不足という課題を速やかに改善し、インテリジェントアップグレードのハードルと期間を大幅に低減しました。又、次世代セントラルコンピューティングプラットフォーム搭載の新車種向けに、Neusoftは、フルスタックAIコックピットソフトウェア製品を提供することで、自動車メーカーのシステムの安定性・信頼性、全域コントロールに関わる厳しいニーズに応えています。

Neusoft Corporation副総裁兼自動車インテリジェントソフトウェア事業部長の龐宏岩は、次のように表明しました。「当社のデュアルアーキテクチャで、すべての車がAI を活用し、スマートな未来を実現できるように図り、既存車種または次世代車種を問わず、共に最も適したインテリジェント化への道筋を見つけられるようにしてまいります。」

それだけでなく、Neusoft NAGIC.AIコックピットソフトウェアプラットフォームは、シナリオ化、温かみのあるAI Agentインテリジェントアシストを構築し、運転の安全性の保障、乗員へのケアサービス、先進運転支援及びコックピット娯楽体験と深く融合できるようにしています。更に、Neusoftはグローバルエコシステムパートナーと力を合わせて、車内インタラクション製品のインテリジェントアップグレードを推進し、よりオープンで生命力のあるインテリジェントコックピットエコシステムを構築しています。

「Neusoft Smart Go」の戦略的グレードアップ：世界をリードするインテリジェントビークルアッパーボディエレクトロニクス全域ソリューションプロバイダ

EEアーキテクチャが分散型コントローラから「セントラルコンピューティング＋ゾーンコントロール（HPC＋ZCU）」に進化する傾向をしっかりと掴み、インテリジェントコックピット、インテリジェントコミュニケーション等の分野での長期にわたる優位性を支えに、Neusoft Corporationのインテリジェントビークルコネクティビティ分野の子会社である「Neusoft Smart Go」は、発展の動向に合わせてグレードアップを図り、世界をリードするインテリジェントビークルアッパーボディエレクトロニクス全域ソリューションプロバイダになるように力を尽くしています。

今回のグレードアップにおいて、「Neusoft Smart Go」は、ビークルアッパーボディエレクトロニクス全域に焦点を合わせ、セントラルコンピューティングプラットフォーム、コックピット・ドライビング・パーキングインテグレーション、インテリジェントコックピット、インテリジェントコミュニケーション、インテリジェントオーディオ及びゾーンコントローラ等、あらゆるカーエレクトロニクスソリューションを含む製品群を構築し、率先して大規模モデルアルゴリズムを採り入れるようにしました。

Neusoft Corporation高級副総裁兼「Neusoft Smart Go」最高経営責任者の簡国棟は、次のように表明しました。「Neusoft Smart Go」の戦略的グレードアップは、点から面への本質的な変化であり、「ハイエンドかつ最先端ソリューション＋洗練された標準化製品」というデュアルトラック戦略で、世界の異なる地域、異なる車種クラスの量産化ニーズに柔軟に対応しています。

「Neusoft Smart Go」は、量産化・進化できるソフトウェア・ハードウェア一体化ソリューションを提供することで、グローバル自動車メーカーのインテリジェントトランスフォーメーションの実現をバックアップしています。

Neusoft Corporation総裁の盖龍佳は、次のように表明しました。「将来を見据えて、「Neusoft Smart Go」とNeusoft Corporationと、よりパワフルなコラボレーション関係を築き上げ、内部において、技術の共有や能力の再利用を成し遂げ、外部に対し、共同対応、効率の高いデリバリーを実現し、このような「専門特化、協同対応」の方式は、ビジネスユニットの機敏さと深耕を保てるだけでなく、Neusoftフルスタック技術全体の優位性をも拡張できるものだと考えています。」

スマートワールドの信頼できるパートナーとして、Neusoftはこれからも、グローバル自動車メーカー、エコシステムパートナーと共に邁進し続け、力を合わせてオープンで包括的なインテリジェントビークルエコシステムを創り上げ、共にグローバルモビリティ新時代を迎え入れたいと考えています。

Neusoft の詳細については、www.neusoft.comをご覧ください。

SOURCE Neusoft Corporation