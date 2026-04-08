Neusoft、AI駆動型製品とソリューションを「Japan DX Week春2026」に出展

東京、2026年4月8日 /PRNewswire/ -- 4月8日、日本最大級のDX総合展である「Japan DX Week春 2026」が東京で盛大に開催され、業界をリードするグローバル情報技術、製品、ソリューションカンパニーであるNeusoft Corporationは、フルスタック日本市場向けの製品、ソリューション及びサービスを出展しました。スマートワールドの信頼できるパートナーとして、Neusoftは35年にわたるイノベーション実践とグローバル協同研究開発能力を蓄積し、今回の展示会においてAI駆動型の最新製品、ソリューション及び業界事例を中心に展示し、デジタルインテリジェントへのトランスフォーメーションにかかわる最先端の実践を共有すると同時に、インテリジェント新時代において、Neusoftと日本の顧客と力を合わせて革新し続け、手を携えて共に勝ち進んでいきたい決意を表しています。

DX分野において、今回展示したのはAIをベースとする企業向けのDXソリューションで、豊富な業界分析及びシステム構築経験に基づき、顧客のDXに価値の高い技術サポートを提供しています。AIエージェントによる業務自動化と効率向上を実現し、AI技術とマルチモーダル構造化能力を活用して、既存システムのインテリジェント語義解析と円滑な移行・アップグレードを成し遂げ、生産上のネックを精確に見つけ出すとともに製造ロスを効果的に削減できるように図っています。また、同時に出展した次世代AI駆動型ソフトウェア開発プラットフォームは、設計、実装からテストに至る全過程におけるインテリジェント一体化スピードアップを実現できるように企業をバックアップしています。さらに、Neusoftは、専用ナレッジ基盤及びCOBOL資産AI近代化ソリューションの構築を通じて非構造化データを再利用可能なナレッジ資産に転化させ、日本企業による次世代競争力の再構築を全面的に支援しています。

インテリジェント製品及びサービス分野において、Neusoftは、AI技術を核として、様々なシーンや分野に対応するスマートアプリケーションのソリューションを打ち出しています。今回出展した四足ロボットソリューションは高積載性と高機動性を兼ね備えており、様々な作業状況に適応し、各業界向けに柔軟なカスタマイズと迅速な導入を可能にします。一方、ミリ波レーダーを活用した介護ソリューションは、非接触モニタリングとクラウドAIを中核とし、介護対象者への全天候バイタルサインモニタリングを実現し、プライバシーの保護を十分に考慮しながら、リスクのある行為を精確に感知しリアルタイムに警報を発信します。更に、AIデータ分析によるヘルスレポートの生成を通じて、受け身的な介護スタイルを積極的な健康管理へとレベルアップできるようにバックアップしています。

インテリジェントビークルコネクティビティ分野において、Neusoftは、グローバル自動車メーカー及びサプライチェーンの顧客向けに、次世代プラットフォーム、製品、トータルソリューション及びサービスを提供しています。今回出展したNeusoft NAGICプラットフォームは、AI技術を駆使してコックピットがよりインテリジェント化を図れるようにし、3D/AR技術により先進的で未来的な乗車体験を創り上げています。一方、Neusoftの車載AIソリューションは、効果的にソフトウェア開発の効率アップに寄与し、開発の全過程に確実で効果的な品質保証を提供しています。更に、NeusoftのT‐BOX製品は、安全で信頼性が高く、超低遅延なデータ連携を基盤とし、グローバルインテリジェントモビリティ業界向けに、より価値のあるネットワーキングソリューションを提供しています。現在、Neusoftのインテリジェントビークルコネクティビティ業務は、既に世界の130を超える国や地域の、2000余りの車種をカバーし、50以上のグローバル主流自動車メーカーと業務提携を行っています。

会期中、Neusoftは「次世代競争力への転換：ITシステム知能化とシーンインテリジェンスの進化」をテーマにセミナーを開催し、AI駆動型IT全工程の開発の知見並びに医療、自動車、製造等の分野における多角的な社会実装の軌跡、及び如何にしてAI技術を活用して、日本企業が普遍的に直面しているCOBOL資産の「ブラックボックス化」や「技術的負債」を解消すべきかといった問題について自らの見解を共有しました。また、医療・介護、製造業など、様々な応用シーンに合わせて、どのようにしてAI製品による業務効率の再構築並びに顧客体験の最適化を図り、インテリジェント時代における斬新な核心的競争力を構築すべきかについて述べました。

将来に向けて、「AIによる産業構造の再構築」という新しい時代において、Neusoftは引き続き顧客を中心に、様々な業界へのインサイトと豊富な実践経験を活かし、インテリジェント技術による革新的な応用を推進し、DXに貢献し、日本の顧客向けにより価値の高い革新的な製品とソリューションを提供し続けて行きたいと考えています。

Neusoft の詳細については、 www.neusoft.com をご覧ください。

SOURCE Neusoft Corporation