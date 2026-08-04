NIPRO、FDAクリアランス取得を受け、米国医療機関向けに「ELISIO™-HX」を用いた拡張型血液透析を開始

このたび販売を開始した中カットオフ型ダイアライザは、既存の透析インフラを活用し、中分子量物質の除去性能を高める治療の利用機会を拡大する

大阪（日本）および米ニュージャージー州ブリッジウォーター, 2026年8月5日 /PRNewswire/ -- NIPRO CORPORATIONは、米国に拠点を置く子会社であるNipro Medical Corporationを通じて、本日、スーパーハイフラックス膜技術を採用した中カットオフ型ダイアライザ「ELISIO-HX」の米国での販売開始を発表しました。

このたびELISIO-HXがU.S. Food and Drug Administration（FDA）の510(k)クリアランスを取得したことを受け、NIPROは、スーパーハイフラックス膜を用いた拡張型血液透析法（略称：HDs）を全米の透析医療機関向けに展開しています。この展開は、腎臓医療における重要な節目となります。

中分子量物質の除去性能向上に向けた、拡張性の高いアプローチ

長年にわたり、透析医療機関は、比較的大きな中分子量物質や、炎症およびその他の合併症に関連する物質など、従来の高フラックス透析では効果的に除去できない物質の除去範囲を拡大する方法を模索してきました。これまで、この課題に対処するために考案された治療法の広範な導入は、供給の制約、高コスト、運用上の複雑さ、およびインフラ要件によって制限されてきました。

ELISIO-HXの導入により、米国の透析医療機関は、世界的に確かな実績と強固な供給体制を備えた拡張型血液透析療法を、より容易に利用できるようになりました。この膜には、高度に制御され、精密に設計された細孔構造が組み込まれており、患者の栄養状態を維持する上で重要なアルブミンを保持しつつ、比較的大きな中分子量物質の除去範囲を拡大するように設計されています。

ELISIO-HXは既存の血液透析インフラと互換性があるため、医師や透析医療機関は、新たな透析装置を購入したり、治療ワークフローを根本的に変更したり、スタッフを再教育したりすることなく、拡張型血液透析を日常診療に取り入れることができます。

「透析医療機関は、中分子量物質の除去性能を向上させるための拡張性の高い方法を模索してきましたが、供給の制約、運用上の複雑さ、インフラ要件が、米国での導入率に影響を及ぼしてきました」と、Nipro Medical Corporation北米担当社長であるJames McGetrick氏は述べました。「ELISIO-HXは、こうした障壁の克服に寄与し、既存の透析治療提供体制を通じて、これまで実現できなかった規模でこのアプローチを利用できるように設計されています。」

対象外となる患者を増やさず、より多くの患者に対応

より高い血流量またはより複雑な治療条件を必要とする場合がある一部の療法とは異なり、ELISIO-HXを用いた拡張型血液透析は、血管アクセスに制限がある患者や、高容量療法の実施をより困難にする可能性のあるその他の要因を抱える患者を含め、より幅広い患者層に適している可能性があります。このような実用上の特性は、多様な透析患者層および医療現場での、より広範な導入を後押しします。

臨床現場での使用を想定した設計

透析医療機関が、業務効率を維持しつつケアの質を向上させる革新を模索し続ける中、その導入は依然として重要な検討事項となっています。透析医療機関は、既存の治療スケジュール、人員配置体制、設備環境の範囲内で、拡張型血液透析を評価し、導入することができます。

「透析におけるあらゆる進歩は、患者の体験を改善する可能性という観点から評価されるべきです」と、DaVitaの最高医療責任者であるJeff Giullian医師は述べました。「ELISIO-HXが利用可能になったことで、腎臓内科医とその診療を受ける患者の治療選択肢の幅が広がり、日常診療に重要なイノベーションがもたらされます。選択肢が増えることで、より個別化されたケアが可能になります。結局のところ、それこそが患者が受けるべきケアです。」

グローバルな実績、米国で利用可能に

米国での展開は、アジア、ヨーロッパ、ラテンアメリカにおけるNIPROのグローバルな実績に基づいており、これらの地域では、この技術がさまざまな医療現場で活用されてきました。こうした国際的な実績と強固なグローバルサプライチェーンにより、NIPROはELISIO-HXを、規模を拡大できる形で、価値を重視しつつ、タイムリーに市場投入することができます。

SOURCE Nipro Medical Corporation