NOVOSENSE、香港取引所への上場を成功させ、グローバル顧客へのサービス基盤を強化

香港、2025年12月9日 /PRNewswire/ -- 2025年12月8日、NOVOSENSE Microelectronics（銘柄コード：02676.HK、688052.SH）は香港証券取引所のメインボードに正式に上場し、A株市場とH株市場を跨ぐデュアル・キャピタル・プラットフォームを構築することに成功しました。このマイルストーンは、同社のグローバル展開戦略における新たな章を示すものです。

NOVOSENSEは香港を海外拠点に位置付け、グローバル顧客とのエンゲージメントを強化し、サプライチェーン協働を強め、エコシステム開発を加速させるための戦略的ハブとして機能させていきます。これにより、同社は国際的なアナログ半導体産業への参画と影響力を一層強化することができます。

NOVOSENSE Microelectronics was officially listed on the Main Board of the Hong Kong Stock Exchange (PRNewsfoto/NOVOSENSE Microelectronics)

NOVOSENSEは、センサー、シグナルチェーン、パワーマネジメントという3つの中核領域において、深い技術力と製品展開を有する数少ない中国企業の一つであり、自動車電子機器分野、産業・エネルギー応用分野、スマートデバイス分野において強固な競争優位性を築いています。拡張性の高い技術プラットフォームと包括的な製品ポートフォリオを有する同社は、「中国における信頼されるアナログ技術のベンチマーク」から「世界中の顧客に選ばれるパートナー」への進化を進めています。

NOVOSENSEの創業者であり、取締役会会長兼最高経営責任者であるWang Shengyang氏は、香港上場は同社の事業発展における重要なマイルストーンであるだけでなく、新たなグローバルストーリーの始まりでもあると述べています。今回の上場を基盤として、NOVOSENSEは基盤技術への投資を継続し、製品ポートフォリオを拡充し、海外における営業・マーケティング能力を強化し、グローバルなオペレーションの卓越性を高めていくことで、世界中の顧客およびパートナーに対し長期的な価値を提供してまいります。

NOVOSENSE Microelectronics（NOVOSENSE、上海証券取引所株式コード：688052、HKEX：02676.HK）は、高い堅牢性と信頼性を備えたアナログおよびミックスドシグナル半導体企業です。2013年の設立以来、同社はセンサー、シグナルチェーン、パワーマネジメントに注力し、包括的な半導体製品とソリューションを提供しており、自動車、産業、情報通信、民生用電子機器市場で広く利用されています。

同社は、「未来を感知し、駆動する、半導体でグリーン、スマート、コネクテッドな世界を構築する」というミッションを掲げ、デジタル世界と現実世界を結びつけるチップレベルのソリューション提供に尽力しています。

