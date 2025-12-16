ORGE Co., Ltd.、日本のオーガニック健康食品市場に参入、地域ウェルネストレンドの取り込み戦略を強化

ニュース提供

ORGE CO LTD

16 12月, 2025, 15:49 JST

韓国・ソウル、2025年12月16日/PRNewswire/ -- オーガニック健康食品を専門とする韓国ブランドのORGE Co., Ltd.は、日本市場への進出を加速させており、グローバル展開における新たな段階を迎えています。11月、ORGEは東京ビッグサイトで開催されたジャパン・フードテック・フェアに参加し、日本の大手流通業者や健康食品バイヤーとのパートナーシップに関する協議を行いました。これらの協議を踏まえ、同社は来年前半に日本で正式に事業を開始する計画を発表しました。

ORGEの主力商品である、オーガニックかつ低ナトリウムで健康志向のサムゲタン（高麗人参入り参鶏湯）は、現地バイヤーから好意的な評価を受け、日本で急速に高まるウェルネス志向の簡便食品への需要とも高い親和性を示しました。調理の手軽さと、安全で韓国国内産の原材料を使用している点を強調するORGEの製品は、忙しいオフィスワーカーや拡大する日本の単身世帯層から高い支持を得ることが期待されています。

同社はまた、日本の消費者嗜好に合わせて開発した日本市場限定のメニューコンセプトも発表しました。これには、よりマイルドでまろやかな味わいのスープを特徴とするライトスープシリーズや、オーガニックチキンの配合比率を日本向けに調整したミールリプレイスメント向け商品が含まれます。展示会での高い関心は、日本市場専用の商品ポートフォリオを拡充していく可能性を強く示すものとなりました。

ORGEは現在、日本のコンビニエンスストアチェーンとのプライベートブランド（PB）協業や、東京・大阪エリアの高級スーパーへの導入について協議を進めています。同社はまた、RakutenやAmazon Japanといった主要なECプラットフォームへの出店についても検討しています。さらにORGEは、ブランド認知の強化と消費者との接点拡大を目的に、日本の主要都市でポップアップストアを展開する計画です。

ORGEの担当者は次のように述べています。「日本の食生活や高い品質基準を反映したローカライズ戦略を強化することで、日本市場で確固たる基盤を築いていきたいと考えています。Kフードを代表するプレミアムなオーガニック健康食品ブランドへと成長し、アジア全域へと展開を広げていくことが私たちの目標です。」

SOURCE ORGE CO LTD

同じ情報源の記事

ORGE、中国市場への本格参入により世界展開を加速

韓国の有機食品ブランドORGE Co., Ltd.は、中国市場への本格参入を進め、世界展開を加速しています。同社は先日、上海食品見本市（Shanghai Food Tech...

ORGE CO LTD、新製品「オーガニックチキンドラムスティック」と「オーガニックチキンホールレッグ」で韓国オーガニック鶏肉のグローバル展開を拡大

韓国の大手環境に優しい食品会社ORGE CO LTDは、プレミアムオーガニック食品の需要が高まり続けている香港特別行政区や日本などの海外市場への進出を加速し、オーガニックチキンの新製品2種類、オーガニックチキンドラムスティックとオーガニックチキンホールレッグを発売しました。...
このソースからのその他のリリース

閲覧する

食料・飲料

食料・飲料

見本市ニュース

見本市ニュース

企業拡大

企業拡大

同様のトピックのニュースリリース