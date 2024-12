シンガポール最高峰の中国料理店Peach Blossoms、革新的な料理とグローバルな協力体制で中国料理の新たな高みへ

シンガポールの「PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore」に位置する「Peach Blossoms」は、シェフコラボレーションが完売続きとなった1年を締めくくり、国際的な栄誉を獲得。その中で「Asia's 50 Best Restaurants 51~100位拡大版リスト」においてシンガポール最高位の中国料理店として認定

シンガポール、2024年12月5日 /PRNewswire/ -- 2024年はPeach Blossomsにとって飛躍の年となり、「Asia's 50 Best Restaurants 51~100位拡大版リスト」に初めてランクインし、シンガポール最高位の中国料理店として評価されました。また、シェフ同士の協力や中華料理のエグゼクティブシェフであるエドワード・チョン氏のひたむきな献身により、モダンな中国料理がさらに進化しました。

現代中国料理に対する先見性のあるアプローチ

Clockwise: Peach Blossoms’ collaborations with some of the region’s most progressive restaurants – Goh, Meet the Bund, Ho Lee Fook and Celera.

中華料理のエグゼクティブシェフであるエドワード・チョン氏の指揮の下、Peach Blossomsはシンガポールにおける現代中国料理の先駆者としての地位を確立しました。同店の成功は単なる技術にとどまらず、中国料理の限界を押し広げるというビジョンと、絶え間ない挑戦の旅から生まれています。エドワードシェフは10月に「Same Story, New Journey(同じストーリー、新たな旅)」と題したPeach Blossomsの新しい8コースメニューを発表しました。このメニューは、シェフの料理哲学の進化を体現し、同氏の代表的で愛されてきた料理に新たな命を吹き込む内容となっています。エドワードシェフの料理における革新性と創造性を追求する姿勢を余すところなく紹介しています。

コラボレーションの数々

Peach Blossomsは、アジア各地の受賞歴を持つ現代的なシェフたちとの一連のコラボレーションを展開し、それぞれの料理の可能性を再構築しました。

直近では、2024年11月に、日本のミシュラン星付きレストラン「Goh」の福山剛シェフがPeach Blossomsとコラボレーションし、限定メニューを発表しました。最高品質の旬の日本食材を活かし、フレンチと和の技法を取り入れた料理は、現代中国料理の優雅さと見事に融合しました。

2024年10月、エドワード・チョンシェフは、フィリピンのニコ・サントスシェフとクイニー・ヴィラーシェフ(Celera)とコラボレーションし、2025年にフィリピンで開業予定の新たな高級ダイニング「Celera」のプレビューを行いました。このプロジェクトは、東南アジアの風味にインスパイアされたものです。

2024年7月、Peach Blossomsは中国のミシュラン一つ星レストラン「Meet The Bund」よりチェン・ジーピンシェフを迎え、「福建省ディアスポラ(The Fujian Diaspora)」というメニューを発表しました。この8コースのディナーは、福建省の豊かな料理伝統を探求しながら、その東南アジアの華僑コミュニティへの影響を称え、故郷と地域の味覚を祝福する感動的な内容となりました。

2024年4月、Peach Blossomsは香港の「Ho Lee Fook」とコラボレーションし、現代中国料理の革新において先駆者であるエドワード・チョンシェフとアルチャン・チャンシェフが協力して、点心を再構築し、中国料理の伝統を称える8コースのメニューを創り上げました。アルチャンシェフは、「Tatler Dining Hong Kong 2023」の「Local Champion Award」を受賞しました。

数々の受賞

2024年、Peach Blossomsは世界の料理界でその名を轟かせました。年初には、同店が「50 Best Discovery」リストに選出され、世界最高峰のレストランの仲間入りを果たしました。「Tatler Dining's Top 20 Restaurants in Singapore」に選出されたことは、地元のダイニングシーンでの地位を確固たるものとし、また「Asia's 50 Best Restaurants(51~100位拡大版リスト)」で初めて74位にランクインしたことは、国際的な評価が高まっていることを示しました。

前を向いて

記憶に残る一年を締めくくる中、エドワード・チョンシェフは立ち止まることなく、常に前を見据えています。同氏の2025年に向けたビジョンはすでに形になりつつあり、現代中国料理をさらに推進するとともに、文化交流の機会を増やしていくことを目指しています。エドワード・チョンシェフは、食事を通じて自身の旅へと招待します。その旅は中国料理の境界を再定義し、その魅力を世界に共有するものです。

Peach Blossoms(シンガポール)について

Peach Blossomsは、アジアの影響を取り入れた現代中国料理を提供しています。中華料理のエグゼクティブシェフであるエドワード・チョン氏は、革新的かつ現代的な解釈で中国料理を再定義し、高い評価を受けているシンガポールを代表する中華料理シェフの一人です。同氏のストーリーは、初心者から卓越した料理の名手へと成長を遂げた変革と献身の軌跡であり、現在では洗練された高級中国料理で世界中の食通たちを魅了しています。同氏の指揮の下、Peach Blossomsは数々の栄誉を受けており、Tatler Dining Awards 2024で「Top 20 Restaurants in Singapore」、TripadvisorのBest-of-the-Best Travellers' Choice Awardsで「Singapore's Top 10 Fine Dining Restaurants」、さらに「Asia's 50 Best Restaurants(51~100位拡大版リスト)2024」で74位を獲得し、このリストにおけるシンガポール最高位の中国料理店として評価されました。

PEACH BLOSSOMS

住所:PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore(レベル5)

6 Raffles Boulevard, シンガポール 039594

営業時間:

ランチ

• 月曜日~金曜日 - 午後12:00~午後3:00(ラストオーダー 午後2:30)

• 土曜、日曜、祝日 - 午前11:30~午後3:00(ラストオーダー 午後2:30)

ディナー

• 月曜日~金曜日 - 午後6:30~午後10:30(ラストオーダー 午後10:00)

• 土曜、日曜、祝日 - 午後6:30~午後10:30(ラストオーダー 午後10:00)

ご予約: ご予約をご希望の方は、+65 6845 1118までお電話いただくか、[email protected] までメールにてお問い合わせください。

PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore

シンガポールの中心業務地区とマリーナベイの中心に位置し、シンガポールの街並みを一望できるパノラマビューを備えた583室を有する「PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore」は、国内初のガーデン・イン・ア・ホテルとして知られています。

持続可能性と環境責任を推進し、ホスピタリティ業界におけるグリーンイノベーションを提唱するこのホテルは、建築家の故ジョン・ポートマン氏による設計で、東南アジア最大級の室内スカイライト付きアトリウムを有しています。1,400平方メートルにわたる室内空間には、60種類以上の植物、樹木、低木、地被植物を含む2,400本以上の植栽が配されています。

150平方メートルにわたる屋上のアーバンファームには、60種類以上の果物、野菜、ハーブ、食用花が栽培されており、ホテルの「農場から食卓へ、農場からバーへ、農場からスパへ」というコンセプトの基盤を形成しています。

あらゆる味覚やシーンに応える多彩なダイニングオプションを提供しており、Portman's Barでは90種類以上のウイスキーやクラフトカクテルを、屋上のスカイラインバーでは屋外でのリラックスしたひとときを楽しめます。また、Peppermintではハラール認証を受けたビュッフェステーションで提供される国際色豊かでアジアの味を堪能でき、Peach Blossomsでは現代中国料理を味わえます。Peach Blossomsは、Tatler Dining Awards 2024で「Top 20 Restaurants in Singapore」に選出され、TripadvisorのBest-of-the-Best Travellers' Choice Awardsで「Singapore's Top 10 Fine Dining Restaurants」に選ばれ、さらにAsia's 50 Best Restaurants(51~100位拡大版リスト)2024で74位を獲得するなど、数々の評価を受けています。このリストにおいて、シンガポール最高位の中国料理店としてその名を轟かせています。Peach Blossomsは美食検索エンジン「50 Best Discovery」にも掲載されています。

このホテルは、シンガポールの名所、世界的な観光スポット、そして活気あるアートシーンからほど近い場所に位置しており、独自の体験を求める旅行者にとって理想的なデスティネーションホテルとして知られています。環境意識の高い旅行者に向けて、受賞歴のある「PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore」は、バイオフィリックデザイン、象徴的な建築、エコフレンドリーな取り組み、そしてライフスタイル体験を通じて、現代的な雰囲気を演出しています。

PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singaporeは、シンガポールで初めてGSTC(グローバル・サステナブル・ツーリズム協議)とグリーングローブの両方から認証を受けたホテルです。GSTC基準は、持続可能な旅行と観光における世界的な標準です。GSTCのホテル業界向け基準は、持続可能な観光の実践を促進するために、「効果的な持続可能性計画の策定」、「地域社会への社会的および経済的利益の最大化」、「文化遺産の保護と促進」、そして「環境への負の影響の軽減」という4つの重要な分野に重点を置いています。一方、グリーングローブは、旅行・観光業界向けに特化して開発された世界的な認証およびパフォーマンス向上プログラムのトップブランドです。

こちらをクリックして、PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singaporeのデジタルパンフレットをご覧ください。

こちらをクリックして、同ホテルの客室、宴会場、レストラン、バーのバーチャルビデオをご覧ください。

PARKROYAL COLLECTION Hotels & Resorts

Pan Pacific Hotels Groupが運営するPARKROYAL COLLECTION Hotels & Resortsは、持続可能なホテルの展開を拡大しており、現在はマレーシアのPARKROYAL COLLECTION Kuala Lumpur、シンガポールのPARKROYAL COLLECTION Marina BayおよびPARKROYAL COLLECTION Pickeringを含むネットワークを有しています。人生への情熱に突き動かされるPARKROYAL COLLECTIONの象徴的な施設は、自然を基調としたデザイン、エコウェルネス、そして新鮮で贅沢なライフスタイルを通じて、人々の健康と活力を再生します。

Pan Pacific Hotels Groupについて

Pan Pacific Hotels Groupは、Pan Pacific、PARKROYAL COLLECTION、PARKROYALの3つのブランドを展開し、アジア太平洋、北米、ヨーロッパの30以上の都市にわたり、50以上のホテル、リゾート、サービスアパートメントを所有・運営するグローバルホスピタリティ企業です。同社はシンガポールに本社を置き、同じくシンガポールに株式を上場しているUOL Group Limitedの子会社です。

