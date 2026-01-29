前立腺がんPETイメージング用放射性医薬品TLX591-Px（Illuccix®）の第III相治験において日本人患者への初回投与を実施

メルボルン（オーストラリア）、2026年1月29日 /PRNewswire/ -- Telix Pharmaceuticals Limited（ASX：TLX、NASDAQ：TLX、以下「Telix」）は本日、日本人患者を対象とした前立腺がんイメージング用放射性医薬品TLX591-Px（Illuccix®、68Ga-PSMA-11調製キット）の承認申請を目的とした第III相治験において、最初の患者への投与が開始されたことを発表しました。患者は鎌倉市にある湘南鎌倉総合病院（SKGH）で投与を受けています。

本治験（Illuccix Japan）[1]は、根治的前立腺全摘除術後に生化学的再発（BCR）を認める前立腺がんの日本人患者を対象に、68Ga-PSMA-11 PET/CT[2]の検出効率および安全性プロファイルを評価することを目的とした、第III相前向き・非盲検・多施設共同試験です。本試験は、日本国内11施設において最大105名の日本人男性患者が登録される予定であり、得られたデータはTLX591-Pxの日本における将来の承認申請を支援することを目的としています。

本試験の主要目的は、転移病変の検出において、68Ga-PSMA-11 PET/CTと既存画像診断（CTと骨シンチグラフィ）の感度を比較することです。副次目的には、局所病変および遠隔病変に対する診断性能の評価、安全性および忍容性、ならびに68Ga-PSMA-11 PET/CTが臨床管理上の意思決定に与える影響の評価が含まれています。

本試験の開始により、Telixは世界第2位の核医学市場における早期アクセスと臨床活動を拡大します。これには、日本における TLX591-Px のコンパッショネートユース（人道的使用）[3]、および進行性前立腺がんを対象とした TLX591-Tx（ルテチウム（177Lu）ロソパタマブ・テトラキセタン）の第Ⅲ相 ProstACT グローバル試験[4]（現在、被験者登録中[5]）が含まれます。

Telix Groupの最高医療責任者（Chief Medical Officer）であるDavid N. Cade博士は次のようにコメントしています。「PSMA-PET[6]イメージングは、従来の画像診断と比較して治療計画の精度と信頼性を高め、前立腺がんの検出と管理の在り方を根本的に変えてきました。しかしながら、68Ga-PSMA-11が日本の臨床現場や疾患のすべてのステージにおいて十分に検証されていない地域では、いまだアクセスが制限されています。今回の画期的な進展と、Telixの未充足の患者ニーズに対応するために実施している人道的使用供給を組み合わせる事で、ガリウム標識のPSMA-PETへのアクセス改善と、日本の前立腺がん患者の治療成績向上に大きく近づく事が可能となりました。」

日本の前立腺がんに関する概要

アジア太平洋地域は世界の男性人口の約3分の1を占め、人口の高齢化が進む国々や、より豊かな「西洋型」のライフスタイルを急速に採用しつつある国々が多く含まれています。これら2つの主要な人口動態の傾向が、がん発生率の上昇を牽引しています。その結果、この地域の多くの地域で前立腺がんの罹患率が増加しています。

前立腺がんは日本人男性で最も多いがんであり、年間10万4千件以上の新たに診断されています。また、がん関連死亡原因の第6位に位置していて、年間1万4千人以上が前立腺がんで死亡しています[7]。

Telix Pharmaceuticals Limitedについて

Telixは、治療用及び診断用の放射性医薬品ならびに関連医療技術の開発・商業化に注力するバイオ医薬品企業です。本社をオーストラリア・メルボルンに置き、米国、英国、ブラジル、カナダ、欧州（ベルギー・スイス）、ならびに日本で国際事業を展開しています。

Telixは、がんおよび希少疾患における重要なアンメットメディカルニーズに対応することを目的とした、臨床段階および商業段階の製品ポートフォリオを開発中しています。Telixはオーストラリア証券取引所（ASX: TLX）およびナスダック・グローバル・セレクト・マーケット（NASDAQ: TLX）に上場しています。

TLX591-Px（illuccix®）は、Telixの第一世代PSMA-PETイメージング薬であり、日本を除く世界各国の市場で承認されています。日本では研究目的での使用のみが認められています。

Telix の詳細情報（最新の株価、ASX および米国証券取引委員会（SEC）への提出書類、投資家およびアナリスト向けプレゼンテーション、ニュースリリース、イベントの情報、その他関心の資料）については、www.telixpharma.com または jp.telixpharma.com をご覧ください。また、LinkedIn、X、Facebook でも Telix の最新情報をご覧いただけます。

Telix Investor Relations

Ms. Kyahn Williamson

Telix Pharmaceuticals Limited

SVP Investor Relations and Corporate Communications

Email: [email protected]

[1] Japan Registry of Clinical Trials identifier: JRCT2031250473.

[2] Positron emission tomography/computed tomography.

[3] Compassionate Use (Early Patient Access)

[4] ClinicalTrials.gov ID: NCT06520345.

[5] Japanese regulator Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) has granted approval for a Japan-specific Part 1 (Safety Confirmation Section) in nine patients, prior to commencing Part 2.

[6] Imaging of prostate-specific membrane antigen with positron emission tomography.

[7] Global Cancer Statistics 2022: GLOBOCAN survey. Published August 2024.

法的通知

将来に関する記述に関する注意事項

本発表は、当社がオーストラリア証券取引所（ASX）および米国証券取引委員会（SEC）に提出した最新の報告書（SECに提出したForm 20-Fによる年次報告書を含む）または当社ウェブサイトで開示されているリスク要因と併せてお読みください。

本発表に含まれる情報は、米国を含むいかなる管轄区域においても、Telix Pharmaceuticals Limited（Telix）の証券に関する引受の申し出、勧誘または推奨を意図したものではありません。本発表に含まれる情報および見解は、予告なく変更される場合があります。 法律で許容される最大限の範囲において、Telixは、新たな情報、将来の動向、予想または前提条件の変更、その他の理由によるものであれ、本発表に含まれる情報または意見（以下に言及する将来予測に関する記述を含む）を更新または修正する義務または約束を一切否認します。本発表に含まれる情報の正確性または完全性、ならびに表明された意見に関して、明示的または黙示的ないかなる表明または保証も行われません。

本発表には、1995年米国私的証券訴訟改革法の意味における将来予測に関する記述を含め、予想される将来の出来事、財務実績、計画、戦略または事業展開に関連する記述が含まれる場合があります。将来に関する記述は、一般的に「かもしれない」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「推定する」、「予想する」、「信じる」、「見通し」、「予測」、「ガイダンス」といった言葉、またはこれらの否定形、その他類似の用語や表現によって識別できます。将来に関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、その他の要因が含まれており、当社の実際の業績、活動レベル、実績、達成度が、将来に関する記述で明示的または黙示的に示された将来の業績、活動レベル、実績、達成度と大きく異なる結果となる可能性があります。将来に関する記述は、Telix の事業および運営に影響を及ぼす、将来存在する可能性のある財務、市場、規制、その他のリスクおよび考慮事項に関する Telix の誠実な仮定に基づいており、これらの仮定が正しいことが証明される保証はありません。Telixの事業において、将来に関する記述には以下が含まれるが、これらに限定されない：Telixの非臨床試験および臨床試験、ならびにTelixの研究開発プログラムの開始、時期、進捗、完了および結果に関する記述； 多国籍臨床試験を含む臨床試験への製品候補の移行、被験者登録、および成功裏の完了に関するTelixの能力；TLX101-Pxの計画された新薬承認申請（NDA）再提出、TLX250-Pxの計画された生物製剤承認申請（BLA）再提出を含む製品候補の規制当局への申請時期または可能性、製造活動、製品マーケティング活動； Telixの営業、マーケティング、流通、製造能力および戦略；承認取得時におけるTelixの製品候補の商業化； Telixが自社製品および製品候補品向けに、合理的なコストで十分な原材料を調達できる能力；Telixの費用、将来の収益、資本要件に関する見積もり；Telixの財務実績；競合他社および業界に関連する動向；米国および外国の関税その他のマクロ経済状況がTelixの事業に及ぼすと予想される影響；ならびに承認後におけるTelixの製品候補品の価格設定および償還。Telixの実際の業績、実績または成果は、これらの記述によって明示的または黙示的に示される内容と実質的に異なる可能性があり、その差異は不利なものである可能性があります。したがって、これらの将来に関する記述に過度に依存すべきではありません。

商標および商号。本プレスリリースに記載されているすべての商標および商号は、Telix Pharmaceuticals Limited（Telix）または該当する場合、それぞれの所有者の財産です。便宜上、商標および商号は®または™記号なしに表記される場合があります。このような表記の省略は、Telixまたは各所有者による権利放棄を示す意図はありません。商標登録状況は国によって異なる場合があります。Telixは、第三者の商標または商号の使用または表示によって、当該第三者との提携関係、推奨、または後援を暗示する意図はありません。

©2026 Telix Pharmaceuticals Limited. All rights reserved.

