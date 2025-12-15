世界が注目｜POGMENT バイオミメティックコラーゲン「安定三重らせん」の "ブラックテクノロジー"が衝撃のデビュー─驚嘆の声が止まらない

如鳳凰

15 12月, 2025, 17:32 JST

中国、成都市、2025年12月15日 /PRNewswire/ -- 近日、株式会社如鳯凰再生テクノロジーは、世界初の「安定三重らせん構造バイオミメティックコラーゲン」技術が11月の美容医療、再生医学、カスタマイズケア分野などで12のハイレベル学術会議に連続発表し、広範な注目を集めました。多数の院士（アカデミー会員）及び業界専門家が一致し高く評価しています。本技術は、コラーゲン研究開発が「動物抽出」「遺伝子組換え」から「構造設計」への進化を示す、従来の二世代に続く第三の革命的ブレークスルーであり、細胞外マトリックス分野における 「iPhone瞬間」 に匹敵する成果である。

10月31日開催の「第3回八大処美容整形産業フォーラム」において、当社創設者の覃興炯がコンプライアンスを主導のイノベーション・パスについて体系的に解説し、業界関係者から高い評価を得ました。続いて、中国工程院院士の廖万清氏が名誉会長を務める「2025年第10回医療用コラーゲン業界学術大会」では、創設者が「水相重合による安定三重らせん構造バイオミメティックコラーゲンの構築」と題する研究報告を行いました。中国医学科学院の張其清院士は本発表に対し、「科学的課題の定義が精確かつ検証も十分であり、基礎研究から産業化へのクローズド・ループを達成した。

11月7日、長沙で開催された「2025年科学者（国際）大会」では、創設者が「構造が応用を牽引する」という新たなパラダイムについて講演し、ノーベル賞受賞者を含む全世界から集った3,000名以上の専門家の共感を呼びました。同日、中国国際輸入博覧会（進博会）四川館において「智嫩嘭弾棒」が世界初公開され、約1,000セットの体験キットが瞬時に配布終了となる盛況、「Good! Younger!（素晴らしい！若返った！）」「This is a game-changer!（これは画期的だ！）」等の賛辞を獲得しました。成都市副市長の陳志勇氏も自ら展示ブースを訪れ、企業の持続的なイノベーションを激励されました。

技術が世界へ：如鳯凰は「世界美容医療・健康増進機構」の理事機関に指名されました。これを機にインドネシアを訪問し、同国保健省医薬品・医療機器局長官であるMr. Jeffri Ardiyantoに対して、「動物由来ではない」「倫理的論争が生じない」「イスラム教規に適合する」という当社技術の核心的優位で、報告は官庁側から積極的な反響を得るとともに、大統領特使及び国会議員との会談も実現しました。

イノベーション体系に支える：当社は、四川省科学技術協会の指導の下で構築した「博士イノベーションステーション」に産学研連携の高度な拠点を取りました。同時に、大学における研究成果の実用化も協議で進めています。

如鳯凰は、「バイオミメティックコラーゲン + ECM（細胞外マトリックス）再構築」を中心とし、「Cell House — 再生はここから始まる」というビジョンで、世界に中国の知的創造力を示してまいります。

同様のトピックのニュースリリース