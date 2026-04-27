「Pretty Messy」が締めくくるJūjiのデビューアルバムへの道のり―痛みを受け入れ前へ進むことを描く輝きに満ちたタイトル曲」

バンコク、2026年4月27日 /PRNewswire/ -- タイのインディーポップとジャズの要素を併せ持つバンドJūjiは、デビュー・フルレングスアルバムを優美に締めくくる「Pretty Messy」を発表しました。丹念に作り込まれたこのタイトル曲は、未来へ踏み出す前に過去の傷を受け入れるようリスナーに呼びかけます。

タイ・チェンマイを拠点とし、現在Melodic Cornerに所属するJūjiは、英語と日本語の両方で深く個人的な物語を織り込みながら、インディーポップとジャズを独自に融合させたサウンドで着実に聴衆を魅了してきました。国際的な存在感を高めるJūjiは、タイのバンコクミュージックシティ2026（Bangkok Music City 2026）、日本のミュージックレーンフェスティバル沖縄2026（Music Lane Festival Okinawa 2026）、韓国・釜山のミンロックフェスタ2025（Minrock Festa 2025）にも出演しています。

Jūji

こうした海外での出演に続き、Jūjiはデビュー・フルレングス作品『The 1st Album』のリリースにより、節目となる瞬間を迎えます。その締めくくりとなる「Pretty Messy」は、人生の不完全さの中に美しさと意味を見いだすようリスナーに促す、内省的で癒やしに満ちた楽曲です。

不完全さの中に見いだす美

「Pretty Messy」は、悲しみを受け入れ、抱きしめていく過程を描いています。実体験に着想を得たこの楽曲は、記憶や心の荷物、そして手放すという避けられない行為を見つめています。その根底にあるのは、静かな前向きさのメッセージです。振り返ってみれば、痛みもまたそれ自体の美しさを見せてくれることがあります。特に、前へ進む強さを見いだしたときにはなおさらです。

愛、憧れ、自己発見をたどる道のり

『The 1st Album』の一曲である「Pretty Messy」は、自己発見、失恋、恋焦がれる気持ち、さらには決して存在しないかもしれないものへの憧れまで、多様なかたちの愛を軸にした物語の流れを完結させます。

過去1年にわたり、リスナーは「Moon Or Stars」「You」「More & More」「Never This Far Away Gone (All In)」「No Turning Back」「Forbidden Love」「Dreamland」といった際立った楽曲を通じてこの道のりをたどり、そのすべてがアルバムの胸を打つ結末へとつながっていきました。

Jūjiのサウンド

『The 1st Album』は、メンバーそれぞれの個性的な音楽的影響に彩られた、Jūjiならではのインディーポップとジャズが溶け合う感性を示しています。その結果、夢見心地でありながら誠実でもある、統一感のある作品に仕上がっています。人が生きる中で抱える感情の複雑さと静かな脆さを捉えています。

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Jūjiの「Pretty Messy」を通して、不完全さの美を感じてください。公式ミュージックビデオはMelodic Cornerを通じてYouTubeで公開中です。『The 1st Album』は、主要ストリーミングプラットフォームでも配信中です。

今後のプロジェクトやJūjiならではの厳選コンテンツは、各公式チャンネルでご確認ください。

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SOURCE Melodic Corner