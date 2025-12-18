RIMAN、期待高まる日本市場で華々しくデビュー ― 盛況のローンチイベントを開催

ソウル（韓国）、2025年12月18日 /PRNewswire/ -- プレミアム韓国スキンケア＆ウェルネスブランド「RIMAN（リマン）」は、日本市場への本格参入を前に、2025年12月13日（土）に東京、14日（日）に大阪でプレローンチイベントを開催しました。両会場合計で約1,100名の来場者を記録し、日本市場における重要なマイルストーンを築きました。

12月12日より国内販売開始、体験型展示も好評

イベントでは、日本国内における製品販売を12月12日（金）より開始したことを正式に発表しました。各会場に設置された「商品体験ゾーン」では、主力スキンケア製品やパーソナルケア製品のデモンストレーションを実施。来場者はRIMAN独自の技術力を直接体感し、ブランドへの高い関心と期待が寄せられました。

経営陣による日本市場へのコミットメント

当日は、CSO（チーフ・セールス・オフィサー）のファン・ヨンス氏および営業部門プレジデントのダニー・ベイ氏が登壇。K-ビューティー市場が急速に拡大する日本における戦略的意義を強調しました。 ファン・ヨンス氏は、「日本には非常に大きな可能性があります。近い将来、日本がRIMANのグローバル展開において最大級のマーケットの一つになると確信しています」と述べ、日本を主要拠点と位置づける強い決意を表明しました。

2026年、ブランド体験拠点「House of RIMAN」を設立へ

今後の展望として、2026年にサロンスタイルのブランド体験空間「House of RIMAN」を完成させ、グランドオープニングイベントを開催する計画を発表しました。メンバーがブランドをより深く体験できる場を提供し、日本市場における持続的な成長と成功を目指します。

【日本限定】プレローンチ記念プロモーションを実施

日本市場への参入を記念し、期間限定の特別なプロモーションを実施いたします。

新規登録料（3,300円）無料キャンペーン

期間： 2025年12月12日（金）～ 12月31日（水）

内容： 期間中に3種類の「スターターキット」のいずれかをご購入で登録料が無料。

チームリーダー昇格特典

期間： 2025年12月12日（金）～ 2026年1月31日（土）

内容： 期間中の全ボリュームをチームリーダーのコミッション率で算出・支給。

済州島「RIMAN VILLAGE」特別招待

期間： 2025年12月12日（金）～ 2026年2月28日（土）

内容： 期間中にチームリーダーへ昇格された方を、韓国・済州島の5つ星リゾート施設へご招待。

会社概要：RIMAN

2018年に韓国で設立されたRIMANは、伝統的な原料とテクノロジーを融合させ、K-ビューティーを再定義するグローバルな美容・ウェルネス企業です。 同社は、済州島のスマートファームでの原料栽培（ジャイアント ビヨンプール/ツボクサ）から、ASK Labsでの研究開発、ASK Baseでの原料生産、RIMAN Villageでの顧客体験まで、完全統合型の垂直統合システムを構築。「人々に愛される違いを届ける」という理念のもと、エビデンスに基づいた高品質な製品を世界中へ提供しています。

