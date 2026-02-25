Robbins Sports Surfaces、トヨタアリーナ東京にAll-Star™ Plus Portable Courtを設置

The All-Star™ Plusは、Robbinsで最高峰のポータブルバスケットボールフロアで、世界中のトッププロや大学のプログラムから信頼されています。このシステムは、中央から外側に設置できる精密なパネル設計を特徴とし、セットアップ時間を短縮して、複雑かつ複数のイベントスケジュールに対応する会場をサポートします。

Robbins Global Sales and Marketing ManagerのJohn Ficks氏は次のように話します。「トヨタアリーナ東京は、近代的な多目的会場の未来を象徴しており、All-Star™ Plusシステムは、このような環境のために特別に設計されました。「アリーナが必要とする柔軟性を備え、プロレベルのパフォーマンスを実現するポータブルコートでアルバルク東京とBリーグをサポートできることを誇りに思います」。

All-Star Plusシステムはこの他、佐賀バルーナーズと神戸ストークスの2つのBリーグチームでも採用されており、スポーツフロアの世界的リーダーとしての信頼性を高めています。

All-Star™ Plusの設置および運用については、Robbinsの販売代理店であり、アルバルク東京のシルバーパートナーである西尾レントオールがサポートしています。

All-Star™ Plusおよびその他の製品の詳細については、www.robbinsfloor.com をご覧ください。

Robbins Sports Surfacesについて

Robbinsは、1894年に床材施工会社として設立されました。スポーツや舞台芸術のための高性能メープル床材および 合成床材システムを製造しています。世界70カ国に 拠点 を構えています。 Robbinsの床材システムは、National Basketball Association（全米バスケットボール協会／NBA）および Women's National Basketball Association（全米女子バスケットボール協会／WNBA）のプロチーム、National Collegiate Athletic Association（全米大学体育協会／NCAA）のプログラム、そして米国、カナダ、世界中の何千もの 学校、大学、レクリエーション施設で使用されています。Robbinsはスポーツ業界において、革新的で真のゲームチェンジャーとして称賛されています。同社は、ゲームのプレーのあり方を一新していく、市場に先駆けて開発された注目すべき床材新技術のイノベーションでリードしています。www.robbinsfloor.com

メディアのお問い合わせ先：

Dan O'Keeffe

O'Keeffe PR

513.235.8638

[email protected]

写真 ー https://mma.prnewswire.com/media/2916417/Toyota_Arena_Tokyo_Court.jpg

ロゴ ー https://mma.prnewswire.com/media/2847973/Robbins_Sports_Surfaces_Logo.jpg

SOURCE Robbins Sports Surfaces