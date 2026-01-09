RokidとAnt International、スマート・グラスによる決済機能の統合を発表

ラスベガス、2026年1月9日 /PRNewswire/ -- ヒューマン・コンピューター・インタラクションおよび拡張現実（AR）の分野で世界をリードするRokidは、グローバルなデジタル決済、デジタル化、金融テクノロジーの主要企業であるAnt Internationalと戦略的提携を締結し、Rokid GlassesおよびRokid Ai Glasses Styleに決済機能を実装することを発表しました。この2つの製品は、CES 2026で世界初公開された世界初のオープン・エコシステム型AIスマート・グラスです。今回の提携により、AI搭載ウェアラブル技術を実社会で活用できる領域がさらに拡大します。

Ant Internationalがスマート・グラス向けに特別に設計した組み込み型決済ソリューションAlipay+ GlassPayとの統合により、RokidのAI＆AR製品を通じて、Alipay+に接続された対応デジタル・ウォレットを利用した支払いが可能になります。これにより、ハンズフリーでAIを活用したAR決済体験が実現します。

Alipay+ GlassPayをRokid GlassesおよびRokid AI Glasses Styleに統合することで、スマート・グラスのインターフェイス上から直接、支払いを開始および確認できるようになります。これにより、AIを活用した音声インターフェイス、意図理解に基づくインタラクション、カメラによるコード・スキャン、生体認証を組み合わせた決済が実現します。今回の提携により、小売での購入、旅行関連の取引、越境消費など、日常のさまざまな決済シーンがよりシンプルになります。この決済機能は、直感的な操作と現実世界での使いやすさを重視しており、ハンドヘルド・インターフェイスに切り替えずに取引を完了できます。

Alipay+は、越境決済およびデジタル化サービスを提供するグローバルなウォレット・ゲートウェイであり、40以上のモバイル決済事業者に属する18億超のユーザー・アカウントと、100以上の主要市場にわたる1億5,000万以上の加盟店をつないでいます。Alipay+を使用すると、海外旅行中でも普段の決済アプリや電子ウォレットを使ってスムーズな支払いを行い、多様な特典やデジタル・サービスを利用できます。

多くの事業者はすでにAlipay+のデジタル・ツールを活用し、業務効率の向上やオムニチャンネルの成長をサポートしています。Rokid Glassesとの統合により、こうした機能がさらに拡張され、加盟店および消費者の双方にとって新たな機会が創出されます。

この決済機能は、AIグラスをコンセプト用のデバイスではなく、日常的に使える実用的なツールと位置付けるRokidのビジョンをさらに強化するものです。AR表示、AIインタラクション、デジタル決済を組み合わせることで、RokidとAlipay+は日常的な行動における摩擦を低減し、より自然で効率的なヒューマン・コンピューター・インタラクションを実現します。

今回の提携は、AIグラスが現実世界のデジタル・サービスや金融サービスと直接統合できることを示したもので、ウェアラブル・コンピューティングの進化における重要な節目です。Rokidは、決済、各種サービス、グローバルなコマース・エコシステムにまたがるパートナーシップを通じて、RokidのAI＆ARグラスにおける実用的な活用領域を今後も拡大していく計画です。

Rokidについて

2014年に設立されたRokidは、ヒューマン・コンピューター・インタラクションに注力するプロダクト志向のプラットフォーム企業であり、拡張現実（AR）分野における世界的なパイオニアです。業界における最初期のイノベーターとして、Rokidは高度なハードウェアとインテリジェントなソフトウェアの双方を設計し、堅牢でオープンなAIエコシステムを支えています。同社は、オープンかつグローバルなAIアクセスを備えたスマート・グラスを世界で初めて提供した企業として広く認知されており、プラットフォームや地域にとらわれないリアルタイムの翻訳ならびにAIインタラクションを実現します。

Rokidは世界各国の消費者、開発者、企業ユーザーにサービスを提供しており、2万名を超える登録開発者、5,000社以上の法人パートナーを擁する中国最大のXR開発者コミュニティを運営しています。優れたエンジニアリングとデザインは高い評価を受けており、CESイノベーション・アワード（CES Innovation Award）を3年連続で受賞したほか、ドイツのiFデザイン・アワード（iF Design Award）を5回受賞しています。これらの実績は、次世代AIおよびウェアラブル技術分野における同社のリーダーシップをさらに確かなものにしています。

Ant Internationalについて

シンガポールに本社を構え、アジア、欧州、中東、ラテンアメリカに主要拠点を置いて事業を展開するAnt Internationalは、デジタル決済、デジタル化、金融テクノロジー分野で世界をリードするプロバイダーです。民間部門および公共部門との連携を通じ、当社の統合型テックフィン・プラットフォームは、最先端のデジタル決済および金融サービス・ソリューションを幅広く提供し、あらゆる規模の金融機関や加盟店が包摂的な成長を実現できるよう支援します。詳細については、https://www.ant-intl.com/をご覧ください。

