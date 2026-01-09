Rokid dan Ant International Umumkan Integrasi Fitur Pembayaran Kacamata Pintar

Lewat integrasi dengan Alipay+ GlassPay, solusi embedded payment yang dirancang Ant International secara khusus untuk kacamata pintar, pengguna dapat melakukan pembayaran melalui produk AI & AR Rokid dengan dompet digital yang didukung dan terhubung melalui Alipay+. Dengan demikian, transaksi AR berbasiskan AI berlangsung tanpa harus menggunakan tangan.

Berkat integrasi Alipay+ GlassPay pada Rokid Glasses dan Rokid Ai Glasses Style, pengguna dapat melakukan dan mengonfirmasi transaksi pembayaran secara langsung melalui antarmuka kacamata pintar. Fitur ini menggabungkan antarmuka suara berbasiskan AI, interaksi berbasiskan niat pengguna (intent), pemindaian kode melalui kamera, serta autentikasi biometrik. Kolaborasi tersebut mempermudah berbagai skenario pembayaran sehari-hari, termasuk belanja ritel, transaksi perjalanan, dan belanja secara lintasnegara. Fitur ini mengutamakan interaksi yang intuitif dan kemudahan di dunia nyata sehingga transaksi dapat dilakukan tanpa harus beralih ke perangkat genggam (handheld).

Alipay+ adalah dompet digital global yang menyediakan layanan pembayaran lintasnegara dan digitalisasi. Platform ini menghubungkan lebih dari 1,8 miliar akun pengguna dari 40+ penyedia pembayaran seluler dengan 150+ juta pihak penjual (merchant) di 100+ pasar utama. Melalui Alipay+, konsumen mudah melakukan pembayaran, mengakses berbagai penawaran, serta menggunakan layanan digital lewat aplikasi pembayaran atau e-wallet pilihan mereka saat bepergian ke luar negeri.

Banyak pelaku usaha telah memanfaatkan sarana digital Alipay+ untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pertumbuhan omni-channel. Integrasi dengan Rokid Glasses memperluas kemampuan tersebut sekaligus membuka peluang baru bagi pihak penjual dan konsumen.

Lewat fitur pembayaran, Rokid ingin menjadikan kacamata AI sebagai sarana praktis yang mudah digunakan sehari-hari, bukan sekadar perangkat konseptual. Dengan menggabungkan tampilan AR, interaksi AI, dan pembayaran digital, Rokid dan Alipay+ memperlancar rutinitas, serta menghadirkan interaksi manusia–komputer yang lebih natural dan efisien.

Kolaborasi ini merupakan perkembangan penting dalam evolusi komputasi wearable, membuktikan bahwa kacamata AI dapat terintegrasi langsung dengan layanan digital dan keuangan di dunia nyata. Ke depan, Rokid akan terus memperluas manfaat praktis Rokid AI & AR Glasses melalui kemitraan di bidang pembayaran, jasa, dan ekosistem perdagangan global.

Berdiri pada 2014, Rokid adalah perusahaan platform yang berorientasi pada produk, serta interaksi manusia-komputer. Rokid juga merupakan pelopor global dalam teknologi augmented reality (AR). Sebagai salah satu inovator paling awal di industri, Rokid mengembangkan perangkat keras canggih dan perangkat lunak cerdas guna mendukung ekosistem AI yang bersifat terbuka. Rokid dikenal sebagai perusahaan pertama yang menghadirkan kacamata pintar dengan akses AI global terbuka. Kacamata pintar ini mampu melakukan penerjemahan seketika (real-time) dan interaksi AI secara lintasplatform dan wilayah.

Rokid melayani konsumen, pengembang aplikasi, dan korporasi di seluruh dunia, serta mengelola komunitas pengembang XR terbesar di Tiongkok dengan lebih dari 20.000 pengembang terdaftar dan 5.000 mitra perusahaan. Diakui atas keunggulan rekayasa dan desainnya, Rokid telah meraih CES Innovation Award selama tiga tahun berturut-turut dan German iF Design Award sebanyak lima kali, memperkuat status Rokid sebagai pemimpin industri yang mengembangkan AI generasi baru dan teknologi wearable.

Berkantor pusat di Singapura, serta beroperasi di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Latin, Ant International merupakan perusahaan global terkemuka yang menyediakan layanan pembayaran digital, digitalisasi, dan teknologi finansial. Berkolaborasi dengan sektor swasta dan publik, platform fintek terpadu Ant International mendukung lembaga keuangan dan pihak penjual dari berbagai skala usaha untuk mencapai pertumbuhan inklusif melalui rangkaian solusi pembayaran digital dan layanan keuangan yang komprehensif dan mutakhir. Informasi selengkapnya: https://www.ant-intl.com/

