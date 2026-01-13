Schaeffler、Maximilian Fiedlerをアジア太平洋地域CEOに任命

ヘルツォーゲンアウラッハ（ドイツ）およびシンガポール、2026年1月13日 /PRNewswire/ -- Schaeffler社は、Maximilian Fiedler（38）を2026年1月1日付でアジア太平洋地域CEOに任命したと発表しました。この職務において、FiedlerはSchaeffler グループの取締役会の一員として、アジア太平洋地域を代表する役割を担います。

Fiedlerは2022年よりアジア太平洋地域の最高財務責任者（CFO）を務め、2025年6月にアジア太平洋地域CFOに加え、アジア太平洋地域CEOを暫定的に兼任していました。

Fiedlerは2012年にSchaefflerの一員となって以来、Schaeffler グループの対外報告責任者やSchaeffler Mexicoの最高財務責任者など、複数の上級管理職を歴任してきました。またSchaefflerに入社前には、HeidelbergCement AGでトレジャリー・マネージャーを務めていました。

Klaus Rosenfeld（Schaeffler AG CEO）は次のように述べています。「アジア太平洋地域における当社の事業を牽引する役割としてMaximilianを任命できることを大変嬉しく思います。Maximilianは、Schaefflerに対する揺るぎない献身を継続的に示してきました。今後も当社を鼓舞し、持続的な成功へ導いてくれると確信しています。」

Maximilian Fiedler（アジア太平洋地域CEO）は次のように述べています。「この職務を任されたことを大変光栄に思います。優秀なチームとともに、アジア太平洋地域におけるこれまでの成果を発展させ、顧客との関係を深め、すべてのステークホルダーに長期的な価値を提供していきたいと考えています。」

