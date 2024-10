Sky Labsの血圧測定装置の精度の高さが国際高血圧学会で認定

ソウル(韓国)、2024年10月25日 /PRNewswire/ -- Sky Labsの革新的な血圧測定装置であるCART BPは、日中および夜間の測定におけるその卓越した精度が国際高血圧学会(ISH)に認められました。日本の自治医科大学の苅尾七臣教授が率いる公式ポジション・ペーパーで大きく取り上げられたこの認定は、高血圧の診断と管理を一変させるカフレス血圧技術の可能性を強調しています。

韓国を拠点とするヘルステック・スタートアップのSky Labsは、24時間血圧モニタリング用に設計された世界初のリング型カフレス・デバイスであるCART BPを開発しました。従来のスマートウォッチとは異なり、CART BPはより安定した光電式血圧計(PPG)信号を提供し、指を通して高精度の血流測定を保証します。手首装着型デバイスは、手首のサイズやセンサーの位置のばらつきにより、しばしば精度の面で苦労します。対照的に、CART BPはカスタマイズされたフィット感のために複数のリング・サイズを提供し、測定精度を大幅に向上させます。その精度は臨床試験で厳密に検証されています。

ISHのポジション・ペーパーは、世界高血圧連盟 (World Hypertension League) 、欧州高血圧学会 (European Society of Hypertension) 、アジア太平洋高血圧学会 (Asian Pacific Society of Hypertension) 、及び中南米高血圧学会 (Latin American Society of Hypertension) などの主要な組織によって支持されており、CART BPの複数の臨床試験から得られた有望な結果を強調しています。これらの研究に基づき、CART BPは国際標準化機構(ISO)の基準を満たしており、従来の外来血圧モニタリング(ABPM)システムと密接な相関があることが確認されました。

CART BPの最も重要な利点の1つは、連続的なカフレス血圧モニタリングを提供する能力であり、従来のデバイスと比較してより高い利便性を提供します。臨床現場での断続的な測定はしばしば信頼性に欠けることがありますが、CART BPは、昼夜を問わず貴重なデータを提供し、常に邪魔にならないモニタリングを保証します。効果的な高血圧管理に理想的なツールです。

Sky Labsは、ウェアラブル・ヘルス技術の進歩に尽力し、血圧モニタリングの精度とアクセシビリティを継続的に改善しています。今回のISHからの認定は、高血圧治療におけるリーディング・ソリューションというCART BPの地位をさらに強固なものとし、患者モニタリングとヘルスケア・イノベーションにおける新たなベンチマークを設定するものです。

Sky Labsについて

2015年9月に設立されたSky Labsは、光センサーで収集された心臓信号を用いて疾患モニタリングを行うために設計されたリング型医療機器CART(カーディオ・トラッカー)を開発した最先端のヘルスケア・スタートアップ企業です。この製品に続いて、24時間連続血圧モニタリングを可能にするカフレスのリング型デバイスCART BPを開発しました。高血圧患者の生活の質を向上させるために貴重な治療情報を提供し、画期的な貢献をします。Sky Labsは、韓国の大熊(デウン)製薬とCART BPの国内独占販売契約を締結しました。現在、病院・診療所・一般消費者向けに全国販売する準備を進めています。

