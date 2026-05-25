SM Group、2025年の再生可能エネルギー調達率を31％に引き上げ

パサイ市（フィリピン）、2026年5月25日 /PRNewswire/ -- SM Groupの親会社であるSM Investments Corporation (SM Investments)は、同グループが事業全体でよりクリーンなエネルギー利用を拡大し続けるなかで、再生可能エネルギーの調達量を2024年の27％から2025年には総電力消費量の31％に引き上げると発表しました。

当グループは年間約7億3,000万キロワット時（kWh）の電力を再生可能エネルギー源から調達しました。

再生可能エネルギーへの移行により、370,644.07メートルトンの二酸化炭素排出を削減することができました。これは、約296,954台の電気自動車を1年間走行させないことに相当します。

「私たちにとって、再生可能エネルギーへの投資は、持続可能性とビジネス上の決断の両方です」と、SM InvestmentsのFrederic C. DyBuncio社長兼最高経営責任者（CEO）は述べています。「長期的なエネルギーコストの管理、経営効率の向上、よりレジリエントな事業の構築に役立ち、顧客、テナント、地域社会、その他の利害関係者へのサービス向上に貢献します。」

当グループの広範な再生可能エネルギー戦略を牽引しているのは、SM Investmentsの完全子会社であるPhilippine Geothermal Production Company（PGPC）です。同社は現在、バタンガス州、ラグナ州、アルバイ州にあるマクバンおよびティウィの地熱田を運営しており、最大400メガワットのクリーンな再生可能エネルギーを発電できる地熱蒸気を供給し、家庭、オフィス、産業施設に24時間体制で電力を供給しています。

PGPCは、ルソン島の6カ所に新たな地熱発電所を開発中で、最大400メガワットのクリーンで再生可能な地熱発電を追加供給できる可能性があります。

ラグナ州とアルバイ州にあるマクバンとティウィの蒸気場だけでも、年間100万世帯分の電力をまかなえるだけの地熱蒸気を発生させることができます。

「信頼できる安価なエネルギーは、ビジネスだけでなく、地域社会や経済全体にとっても重要です」と、DyBuncio氏は付け加えています。「再生可能エネルギー、特に地熱は、経済成長を支える一方で、長期的なエネルギー安全保障の強化に役立つと信じています。」

当グループの統合開発プロジェクト全体において、再生可能エネルギーの導入は拡大し続けています。SM Prime Holdingsは、広範なエネルギー効率化イニシアチブの一環として、69の物件に20万枚以上のソーラーパネルを設置しました。

当グループの再生可能エネルギーへの移行は、より広範なビジネス・エコシステムにも反映されつつあります。

Alfamartはこのほど、ケソン州にあるサライヤ物流センターに、太陽光ピーク容量120.28キロワットピーク（kWp）のソーラーパネルを設置し、同社のサプライチェーン・ネットワークにおける業務効率の向上に貢献しました。

一方、当グループの銀行部門は、サステナブルファイナンスの取り組みを引き続き支援しています。2025年末現在、BDO Unibankは、総額1兆2,100億フィリピンペソに上るサステナブルプロジェクトへの融資を行っており、そのうち71件の再生可能エネルギー開発プロジェクトへの融資額は1,770億フィリピンペソに達しています。China Banking Corp.は、2025年のエネルギー・アクセス、再生可能エネルギー、エネルギー効率化プロジェクトに720億ポンドを融資しました。

SM Investmentsは、同グループが小売、不動産、銀行、およびポートフォリオ投資の各事業において、持続可能性と業務効率化の統合を継続していると述べています。

SM Investments Corporationについて

SM Investments Corporation（SM）は、小売、銀行、不動産分野で市場をリードする事業を展開するオーナー・オペレーターで、フィリピン経済における高成長の機会に投資しています。SMはポートフォリオを通じてレジリエントなキャッシュ・フローを生み出し、規律ある再投資を行うことで、長期的に価値を高めています。

同社の小売事業は、国内最大規模かつ最も多角化が進んでいます。同社の不動産部門であるSM Prime Holdings, Inc.は、フィリピン最大の総合不動産デベロッパーです。同社の銀行事業には、国内最大の銀行であるBDO Unibankや、国内最大級の民間銀行であるChina Banking Corporationが含まれます。

詳しくは、www.sminvestments.comをご覧ください。

SOURCE SM Investments Corporation