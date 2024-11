SMインベストメンツ、企業の卓越性とサステナビリティで2つの賞を受賞

パサイ市(フィリピン)、2024年11月27日 /PRNewswire/ -- SMインベストメンツ・コーポレーション(SMインベストメンツ)はこのほど、Asia Corporate Excellence and Sustainability Awards 2024(アジア・コーポレート・エクセレンスおよびサステナビリティ・アワーズ2024、略称ACES)で表彰され、Asia's Most Influential Companies(アジアで最も影響力のある企業)とTop Sustainability Advocates in Asia(最優秀アジア・サステナビリティ推進企業)のタイトルを獲得しました。

SMインベストメンツの社長兼最高経営責任者であるフレデリック・C・ディバンシオ氏は、「当社はこの評価に感謝し、奉仕する地域社会とともに責任を持って持続可能な成長を遂げるために、さらに努力を続けるよう鼓舞されています」と述べました。

ACES評議会は、サステナビリティに対するSMインベストメンツの包括的なアプローチが、その事業のあらゆる側面に組み込まれていることを高く評価しました。同評議会は、「その影響力は事業運営にとどまらず、フィリピンとアジア全域におけるサステナビリティのベンチマークとなっています。SMインベストメンツは、統合されたコミュニティを構築し、中小企業とのパートナーシップを育み、コーポレート・ガバナンスを優先することで、ステークホルダーだけでなく、より広範な社会経済状況にプラスの影響を与えるリーダーシップの模範となっています」と述べました。

同協議会はまた、SMインベストメンツの再生可能エネルギーへのコミットメントと、従業員の多様性とインクルージョンを重視する姿勢にも注目しました。同社はPhilippine Geothermal Production Company(フィリピン地熱生産会社)を運営しています。同社は、アルバイ州ティウィとケソン州マクバンで地熱発電所を操業する一方、6つの州にわたって発電源の追加を模索しています。

13万人を超える従業員を擁するSMインベストメンツは、従業員の63%が女性であり、指導的役割の58%を女性が占めるなど、男女の多様性で注目されています。

2014年に設立されたACES賞は、学術、サステナビリティ、公共政策の専門家からなる評議会の支援を受けながら、アジア企業の業績を世界のビジネス界に紹介することを目的としています。

SMインベストメンツ・コーポレーションについて

SMインベストメンツ・コーポレーションは、小売、銀行、不動産の市場を主導しているビジネスや企業に投資しているフィリピンの大手企業の1つです。また同社は、新興国であるフィリピン経済の高い成長機会を掴んでいるベンチャーにも投資しています。

SMの小売事業は国内最大で、かつ最も多様化しており、食料品店、百貨店、専門小売店で構成されています。SMの不動産部門であるSMプライム・ホールディングス株式会社は、モール、住宅、オフィス、ホテル、コンベンション・センター、観光関連の不動産開発に関心を持つ、フィリピン最大の総合不動産開発業者です。SMの銀行業界における関心は、中国最大の銀行であるBDOユニバンクと、国内で4番目に大きな民間銀行であるチャイナ・バンキングにあります。

詳細については、www.sminvestments.com をご覧ください。

