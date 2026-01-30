Spectrum Dynamics Medical、VERITON-CT向けAIノイズ低減プラットフォーム「Veritas.AI™」でFDA 510(k)クリアランスを取得

フロリダ州、サラソタ、2026年1月30日/PRNewswire/ -- デジタル核医学イメージングソリューションの世界的リーダーであるSpectrum Dynamics Medicalは本日、VERITON-CT®デジタルSPECT/CTシステム向けに、画質、診断の信頼性、運用効率を大幅に向上させるために設計された高度な人工知能プラットフォームVeritas.AI™ Noise ReductionのFDA 510(k)クリアランスを取得したと発表しました。

Veritas.AIは分子イメージングにおける大きな進歩を象徴するもので、ディープラーニングによる畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を活用し、最高の空間分解能と定量精度を維持しながら、インテリジェントに画像ノイズを低減します。この技術は、骨イメージング、Lu-177セラノスティクス、I-123 MIBGなど、複数のアプリケーションとトレーサーにわたって臨床的に検証されており、核医学で最も要求の厳しいイメージングシナリオの一部に対応しています。

Veritas.AIは、スキャン時間を最大50%短縮し、低カウントおよび高ノイズ条件下での画質を向上させます。Veritas.AIにより、臨床医は診断精度を維持しながら、患者の快適性を向上させ、部門のスループットを高めることができます。従来のノイズ除去技術とは異なり、Veritas.AIは、日常的な診断スキャンから治療後の遅延イメージングまで、幅広い撮像条件でシームレスに動作します。

Veritas.AIノイズリダクションスイートには、特定の臨床ニーズに最適化された専用アプリケーションが含まれています。

Bone-IQ.AI は、画質を維持しながら全身骨イメージングの スキャン時間を最大50%短縮 し、 1時間あたり2～3人の患者 のスループットを実現します。





は、画質を維持しながら全身骨イメージングの し、 のスループットを実現します。 Thera-IQ.AI は、Lu-177セラノスティクス向けに特別に設計されており、治療後画像の定量精度を向上させ、時間点間のノイズを均一化することで、線量測定の精度を高め、 病変の検出性を向上させる 可能性があります。





は、Lu-177セラノスティクス向けに特別に設計されており、治療後画像の定量精度を向上させ、時間点間のノイズを均一化することで、線量測定の精度を高め、 可能性があります。 MIBG-IQ.AIは、I-123 MIBGイメージング用に設計されており、スキャン時間を最大50%短縮し、より安全、迅速、快適な検査を小児に提供します。

VERITON-CTの360° CZTデジタル検出器アーキテクチャ、ワイドボア設計、および定量化対応ワークフローと組み合わせることで、Veritas.AIはデジタルSPECT/CTイメージングにおけるSpectrum Dynamicsのリーダーシップをさらに強化し、日常臨床、先進的なセラノスティクス、および臨床研究をサポートします。

「Veritas.AIのFDA認可取得は、Spectrum Dynamics Medicalと核医学コミュニティにとって重要なマイルストーンです」と、Spectrum Dynamics MedicalのCEOであるTomer Gabayは述べています。「イノベーションリーダーとして、この強力なAIイノベーションソリューションをお客様にお届けできることを大変嬉しく思います。Veritas.AIは、より鮮明な画像、より高い臨床的信頼性、より効率的なワークフローを提供することで、高精度イメージングに対する当社のコミットメントを強化するとともに、セラノスティクスと定量的SPECT/CTの急速な成長に備える病院を支援します。」

このFDA認可は、Spectrum Dynamics MedicalのAI主導のイノベーションへの継続的な投資を示すものであり、核医学における明瞭性、信頼性、臨床的価値の新たな基準を打ち立てるものです。

Spectrum Dynamics Medicalについて

Spectrum Dynamics Medicalは、SPECTイメージングシステムをアナログからデジタル検出技術へと変革する先頭に立ち、病院や臨床医が画質、効率、高度な臨床アプリケーションへのアクセスを改善した医療サービスを提供できるようにしています。Spectrum Dynamicsは、2007年に世界初のデジタル心臓SPECTシステムであるD-SPECT CARDIOを発売しました。それ以来、D-SPECTは機能的心臓イメージングに選ばれるシステムとなり、世界中で数百台のシステムが販売されています。2018年、Spectrum Dynamicsは、多目的SPECTおよびSPECT-CTシステムであるVERITON®およびVERITON-CT® SPECT/CTを発売しました。これらは初のリング型ガントリー360°CZTデジタルSPECT/CTスキャナーです。

詳細は、www.spectrum-dynamics.comをご覧ください。

