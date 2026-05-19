SurplusGLOBAL SemiMarket、オンライン設備売却入札で世界のバイヤー40社以上が参加、売却価格は70%上昇

韓国、ソウル、2026年5月19日 /PRNewswire/ -- SurplusGLOBALは、半導体設備・部品取引プラットフォーム SemiMarket（www.SemiMarket.com) を通じて実施した初のオンライン入札（Online Bidding）の成果を発表した。

今回のオンライン入札は、グローバルOSAT企業が保有する中古後工程設備を対象に実施された。従来のオフライン、または限定的なネットワークを基盤とした売却方式と比較して、世界各地からの参加企業数が拡大し、設備の売却価格は従来基準比で約70%上昇した。同社は、今回の結果について、レガシー半導体設備取引においても、オンラインを基盤とした競争入札構造が実質的な取引成果につながることを示した事例だと説明している。

SurplusGLOBAL’s SemiMarket Attracts More Than 40 Global Buyers in First Online Semiconductor Equipment Auction, Driving 70% Higher Selling Prices

今回の入札には、韓国、中国、台湾、シンガポール、マレーシア、米国、欧州など主要半導体市場から、40社以上のグローバルバイヤーが参加した。SurplusGLOBALが26年間にわたり蓄積してきたグローバル顧客ネットワークを基盤に、競争性の高い入札が行われ、その結果、売却価格は約70%上昇した。

SurplusGLOBALは、今回の成果の背景として、グローバルバイヤーの発掘、設備情報の事前提供強化、透明性の高い競争入札構造を挙げている。SemiMarketでは、設備画像、メーカー、モデル、仕様、取引条件などの主要情報をオンライン上で提供し、現地検査にも対応することで、バイヤーがより正確な情報に基づいて購入を検討できる環境を整えた。これにより、取引過程で発生し得る購入リスクを最小化し、同一条件下で競争入札を進めることで、グローバル市場に基づく価格競争を可能にした。

同社によると、SemiMarket初のOnline Biddingが成功した理由は、26年間にわたり蓄積してきたグローバルネットワーク、AIを活用したレコメンデーションエンジンによる世界中のバイヤー発掘、中古設備・部品に関する詳細情報の提供による購入リスクの低減、そして透明な入札プロセスと競争による売却価格の上昇にある。SemiMarketは、入札対象設備のメーカー、モデル、仕様、画像、取引条件などを標準化して提供し、入札期間中に発生する閲覧、関心品目、参加反応などのデータを蓄積する。これにより、入札終了後も実需が確認されたバイヤーに対し、類似設備の提案、後続売却、在庫クリアランスセールなどへとつなげることができる。

SurplusGLOBALは今回の成果をもとに、今年 2,000万米ドル 規模のOnline Bidding取引を目標としており、来年には 5,000万米ドル へ拡大する計画だ。現在、半導体前工程設備、後工程設備、半導体設備部品などを含む約10件のOnline Biddingを準備している。

SurplusGLOBAL代表のKim Jungwoongは、「今回のオンライン入札の成果は、半導体中古設備・部品市場をオンライン取引中心に革新できる可能性を示したものです」と述べた。また、「世界的な半導体企業がOnline Biddingの成果に高い関心を示しており、顧客獲得は順調に進むと見ています」とコメントした。

一方、SemiMarketでは現在、市場に流通している設備だけでなく、近い将来市場に供給される予定の設備情報も提供している。実際の市場で購入可能な信頼性の高い情報を厳選し、販売価格基準で約 10億米ドル（USD 1B） 規模の半導体設備・部品が登録されている。現在、2,000台以上の半導体装置 と 20万点以上の部品 を確認できる。SemiMarketは直近6か月で4倍成長しており、年末までにRFQ Marketplace（見積依頼型取引）、Easy Seller Kitなど（販売者向け簡易販売キット）、これまで半導体設備・部品市場では十分に提供されてこなかった革新的なサービスを順次導入していく予定だ.

SOURCE SurplusGLOBAL, Inc.