大気化学者のSusan Solomon氏 が、2026年度唐奨（持続可能な開発部門）を受賞

オゾンホールの謎を解明し、 地球環境ガバナンスの推進に貢献

台北、2026年6月16日 /PRNewswire/ -- 21世紀の喫緊の課題に取り組むために設立された世界有数の学術賞の一つである唐奨は、持続可能な開発、バイオ医薬品科学、漢学、法の支配の4つの主要分野における功績を称えるものです。本日より、Tang Prize Foundationは4日間にわたり2026年の受賞者を発表します。各賞の賞金は 5,000万台湾ドルです。本日6月15日に最初に発表された唐奨は、持続可能な開発部門に関する賞であり、本賞は米国の大気化学者であるSusan Solomon教授に授与されました。Solomon教授は、「 持続可能な開発に向けた世界的な政策形成に貢献した、大気・気候科学分野における画期的な進展とリーダーシップ」が評価されています。

Atmospheric Chemist Susan Solomon Awarded the 2026 Tang Prize in Sustainable Development

気候変動は、今日の世界の持続可能な開発が直面する最も差し迫った課題の一つといえます。Solomon教授は、オゾン層の破壊と気候変動に関する先駆的な研究で世界的に高い評価を得ています。南極での現地調査、革新的なモデル化、そして政策や一般市民との深い関わりを融合させることで、彼女はモントリオール議定書の成功と地球規模の気候変動交渉の両方において、極めて重要な役割を果たしてきました。彼女の主な功績としては、南極のオゾンホールの拡大が実際にクロロフルオロカーボン（CFC）によるものであることを証明したこと、オゾンホールの形成を説明する不均一化学反応を提唱したこと、 二酸化炭素（CO₂）排出の影響が1,000年以上にわたりほぼ不可逆的であることを実証したこと、そして、気候科学における主要な知見を包括的に統合した、国連のIntergovernmental Panel on Climate Change （IPCC）の「気候変動の自然科学的根拠に関する第4次評価報告書（Fourth Assessment Report on the Physical Science Basis of Climate Change）」の作成を共同主導したことが挙げられます。

Solomon教授は現在、Massachusetts Institute of Technology（MIT）の地球・大気・惑星科学科において、Lee and Geraldine Martin環境学教授を務めています。彼女はNational Oceanic and Atmospheric Administration（NOAA）で科学者としてのキャリアをスタートさせ、2012年にMITに移るまで30年間勤務していました。これまでのキャリアを通じて、彼女は米国国家科学賞、 U.S. National Academyの社会貢献化学賞、ブルー・プラネット賞など、70件近くに及ぶ国際的な賞や栄誉を受賞しています。彼女は1986年に初めて南極探検隊を率いてからちょうど40年後に、唐奨を受賞したことになります。

唐奨について

グローバル化の進展以来、人類は文明と科学の進歩からかつてない恩恵を受けてきました。しかし、その過程において、気候変動、新たな感染症の出現、所得格差の拡大、道徳的退廃など、数多くの課題が浮上しています。こうした背景のもと、Samuel Yin博士は2012年12月に唐奨を設立しました。この賞は、持続可能な開発、バイオ医薬品科学、漢学、法の支配の4つの部門で構成されています。2年ごとに、国際的に著名な専門家、学者、ノーベル賞受賞者らで構成される4つの独立した専門選考委員会が、人種、国籍、性別、宗教を問わず、世界に実質的な貢献をし、広範な影響を与えた唐奨受賞者を選出しています。各部門には5,000万台湾ドル（約160万米ドル）の賞金が授与され、そのうち1,000万台湾ドル（約32万米ドル）は、研究または教育普及プログラム向けの助成金として充てられ、あらゆる分野の専門家が21世紀における人類の最も差し迫ったニーズを検討し、優れた研究成果と積極的な市民活動を通じて、人間社会の持続可能な発展における主導的な役割を果たすことを促すものです。

SOURCE The Tang Prize Foundation