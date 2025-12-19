TeamGRIT、次世代ロボティクスインフラ構築のための合弁事業を通じて日本市場への拡大を加速

東京、2025年12月19日 / PRNewswire / — 韓国に拠点を置くロボティクスソフトウェア企業 TeamGRIT は、超低遅延通信と統合型ロボット運用を専門とし、合弁事業を活用した拡大戦略により日本でのプレゼンスを強化しています。複雑な屋外および産業環境で稼働するロボットの実用的自律性の実現を目指しています。

ロボットは災害対応、製造、造船、インフラ点検などでますます導入されつつありますが、実際の現場での活用は依然として限定的であることが多いです。通信の不安定さ、断片化されたデータストリーム、互換性のないオペレーティングシステムにより、ロボットが重要な映像やセンサー情報をリアルタイムで送信できないことが頻繁に発生し、遠隔操作や自律的な意思決定が妨げられます。

TeamGRITは、マルチモーダルデータ接続を通じてこれらの課題に対処します。同社独自のマルチモーダルストリーミングサーバー Moth® は、映像、サーマルイメージング、360度カメラ、LiDAR、GPSなど多様なロボットデータを同期して送信し、エンドツーエンドの遅延を0.2秒未満 に抑えます。このシステムは、LTE、5G、衛星通信などの変化するネットワーク環境に動的に適応し、帯域幅が制限された環境でも安定したリアルタイム性能 を確保します。

これらのデータストリームは、TeamGRITの AIベースのリアルタイムロボット運用プラットフォームCoBiz®に統合され、異なるメーカーの多様なロボットを単一のインターフェースで集中監視・制御 することを可能にします。これにより、オペレーターは 現場に近い感覚で遠隔から状況を把握 でき、危険な場所への人の立ち入りを大幅に減らすことができます。

これにより、オペレーターは 現場に近い感覚で遠隔から状況を把握 でき、危険な場所への人の立ち入りを大幅に減らすことができます。これらの実績を基に、同社は3年前に日本市場に参入しました。横浜拠点のITコンサルティング会社Ankocareとの合弁事業 Remote Robotics (R2) を設立し、日本の産業および規制環境に合わせた技術のローカライズとソリューションの共同開発を行っています。

この合弁事業を通じて、TeamGRITは日本のパートナーと継続的に概念実証（PoC）プロジェクトを実施しており、最近では Toyota とのPoCを完了しました。同社はまた、日本の有力コンサルティング会社との協業や次世代スマートシティ関連の取り組みも模索しており、大規模で実環境に対応可能な自律型ロボティクスプラットフォーム への関心の高まりを反映しています。

「日本には、自律型ロボットが社会でどのように実際に稼働するかを定義するために必要な 産業基盤、技術的規律、そして長期的ビジョン が備わっています」と、TeamGRITのCEOである KiRyeung Kim 氏は述べています。「私たちは合弁事業を通じて、日本のパートナーと協力し、都市や工場、重要な環境において、ロボットが確実に移動し、感知し、意思決定を行える共通のロボティクスインフラ を共創しています。私たちの目標は短期的な導入ではなく、日本からフィールド対応可能な自律性のグローバル標準を確立すること です。」

TeamGRITは、合弁事業のアプローチを通じて、日本を先進的ロボティクスソフトウェアにおけるグローバル協業の中核拠点として位置付けることを目指しており、長期的な共創、エコシステムの構築、スケーラブルなパートナーシップを重視しています。

TeamGRITの詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください： www.teamgrit.kr/en

SOURCE TeamGRIT