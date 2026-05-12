Tencent Cloud、2026年NAB Show年間最優秀製品賞でメディアの未来を変革する企業として評価

ラスベガス、2026年5月12日 /PRNewswire/ -- Tencent Cloudは、世界的テクノロジー企業Tencentのクラウド事業であり、メディア業界向けの革新的な二つソリューションが、NAB Showで披露された最も重要かつ革新的な製品を表彰する2026年NAB Show年間最優秀製品賞（2026 NAB Show Product of the Year Awards）を受賞したと発表しました。同社の Video Quality EnhancementおよびSmart Eraseソリューションは、ストリーミング部門およびインテリジェントテクノロジー部門で受賞しました。
その中核機能には、AI駆動型の字幕除去、ロゴ除去、プライバシー保護（顔やナンバープレートの自動ぼかし/モザイク処理）などがあります。Latent Space Transformersを基盤とするエンドツーエンドの生成アーキテクチャによりシームレスな復元を実現するとともに、柔軟なモード（Automatic、Designated Region、Hybrid）とバッチ処理が大量の動画をサポートし、OCR、翻訳、AIダビングとの統合によって効率的な多言語コンテンツローカリゼーションを実現します。
Tencent Cloud Media Servicesは、20年以上にわたる音声・映像技術の経験を生かし、コンテンツ制作からメディア処理、ストリーミング、安全かつ高速な配信に至るまで、業界をリードする包括的なワンストップソリューションを提供しています。このサービスは、業界をリードするAIビジュアルエンハンスメント（フレーム補間、超解像、SDR-to-HDR、カラーエンハンスメント）、AI駆動型コンテンツ生成（text-to-image、image-to-image、参照ベースの複数画像生成、text-to-video、image-to-video）、AI強化ワークフローツール（オブジェクト除去、翻訳、ボイスクローニングとダビング、大規模モデルによる理解、ハイライト自動切り出し）など、シナリオ別のメディアAI機能を幅広くカバーしています。
NABのStrategic Alliances & Partnerships担当シニアバイスプレジデントであるEric Trabbは、次のように述べています。「NABは、コンテンツ制作、配信、収益化の未来を形作る業界屈指の革新的な製品を表彰できることを光栄に思います。Tencent Cloudが『ライブストリーミングにおける映像品質向上と超解像のためのDiffusion Transformer（DiT）』および『ショートドラマとeコマースのグローバル配信におけるSmart Erase』で2026年NAB Show年間最優秀製品賞（2026 NAB Show Product of the Year Award）を受賞したことを祝福します。これらは、コンテンツライフサイクルの重要な段階を強化し、今日のダイナミックなメディア環境でストーリーテラーの成功を支援する最先端のソリューションです。」
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