The Reverie Saigon、ベトナムにおけるイタリアの職人技の豪華なショーケースを披露

ホーチミン市（ベトナム）、2025年12月7日 /PRNewswire/ -- ホーチミン市の賑やかな中心部にそびえ立つ39階建てのThe Reverie Saigonは、比類なきラグジュアリーのランドマークとしてその存在感を示しています。グエンフエ通りとドンコイ通りの間に位置する当ホテルは、世界クラスの宿泊施設を提供するだけでなく、空間の隅々に織り込まれたイタリア・デザインの卓越性を余すところなく披露しています。

The Reverie Saigonは最上階に位置する12の客室/スイート・カテゴリーを備え、眩いばかりの都市景観とサイゴン川を一望できる眺望を提供します。各客室は芸術作品のように造形され、プレミアムなアメニティを完備し、唯一無二の滞在を実現します。

7階のチェックイン・エリアは、エメラルド・グリーンのマラカイトで作られた高さ3メートルのBaldiモニュメント時計と、24金で装飾された5メートルのColombostileソファが特徴で、豪華で壮大な雰囲気を醸し出しています。

この第一印象から、ゲストはさまざまなライフスタイルや好みに合う、用意された客室やスイートで、イタリアの職人技と純粋な快適さの世界へとさらに足を踏み入れます。ルビーレッドの配色で彩られた68平方メートルのリヴァーリー・ロマンス・スイート（Reverie Romance Suite）は、4.5メートルのシルクパネルの壁、洗練されたガラス・パーティション、ポーター・アームチェアを備えた広々としたSicisモザイク張りのバスルームが特徴です。Vittorio GrifoniによるArkeosラブシートは、クラシックな曲線と艶やかなレザーが、ロマンチックな隠れ家のような親密な雰囲気を高めます。

イタリアのインテリア芸術を愛する方々に、Visionnaireによるデザイナー・スイート（Designer Suite）は、エレガントなクリーム色の配色で完璧な選択です。126平方メートルに広がる空間には、Esmeraldaクリスタル・シャンデリアとエクスカリバー照明が配され、光と影の美しい戯れを生み出す印象的なペアを構成します。大理石張りのバスルーム、艶やかなラッカー仕上げのキャビネット、天井から床まで広がるひまわりモチーフのモザイクが、スイートの芸術的魅力を高めます。豪華なOberonクリーム・ソファは、広大な都市の景色を眺めながらくつろぐゲストを誘います。

サイゴン・スイート（Saigon Suite）は最上階2フロアを占め、276平方メートルに広がります。温かな琥珀色と栗色のトーンに包まれた室内は、The Reverie Saigonの輝かしいフィナーレを飾るのにふさわしい空間です。リビング・ルームには象徴的なVeliero本棚とChester Oneが配置され、広大な窓から差し込む光に照らされます。天井までの高さのパノラマ・ビューを誇る2つの広々としたベッドルームでは、ゲストは日の出と輝く夕日を歓迎できます。Jean-Marie MassaudがデザインしたIsidoroバー・キャビネット、プライベート・ダイニング・ルーム、美しく整えられたバスルームなど、洗練されたアメニティが体験をさらに高め、アート愛好家やデザイン愛好家にとって格別な選択肢となっています。

The Reverie Saigonでは、精巧なデザイン、金箔細工、宝石がイタリアの芸術性の真髄を表現しています。最高級スイートに加え、当ホテルは美を追求するゲストのために、それぞれ独自の美の世界を創り出す特別にデザインされた客室を提供しています。

この祝祭の季節、The Reverie Saigonは「至高の贅沢（The Quintessence of Indulgence）」を提案します。スイートおよびレジデンシャル・スイート・カテゴリーをご予約のお客様限定の特典で、Café Cardinalとミシュラン1つ星レストランLong Trieuでの洗練された食体験が楽しめます。さらに、専用施設へのアクセス権が付与され、The Spaで究極のリラクゼーションに浸ることができます。

高画質写真：豪華なThe Reverie Saigonの室内

