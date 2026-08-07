UWANT、同社最軽量の全自動ゴミ収集掃除機「V700 Pro」をMakuake Japanで発売

東京、2026年8月7日 /PRNewswire/ -- 革新的なスマート掃除機ブランドであるUWANTは、最新モデル「 V700 Pro 全自動ゴミ収集掃除機」を、日本を代表するクラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」にて正式に発売しました。発売を記念して、V700 Proは発売から最初の72時間限定で、50％OFFの割引価格でご提供いたします。

UWANT V800はMakuakeの掃除機カテゴリーにおいて過去最高のGMVを記録したが、この成功に続いて、UWANTは現代の日本の家庭向けに設計された軽量でメンテナンスフリーの掃除機「V700 Pro」を通じて、イノベーションを続けています。

uwant v700pro

従来の掃除機には、ローラーブラシに髪の毛やペットの毛が絡まってしまう、本体が重くて毎日の掃除が大変になる、手作業で頻繁にゴミを捨てる必要があり、その際に二次的な粉塵への曝露を引き起こす可能性がある、といった課題がしばしば見られます。

これらの課題を解決するため、UWANT V700 Proには、UWANT独自のスイープ振動技術が搭載されており、髪の毛の絡まりを効果的に防ぎ、お手入れも簡単で、まったく新しいクリーニング体験を実現します。

UWANT V700 Proの主な特長

Zero-Tangleスイープ振動ブラシ

V700 Proは、フラッグシップモデルであるV800と同じZero-Tangleスイープ振動ブラシ技術を採用しています。長い髪の毛やペットの毛が絡まりやすい従来の回転ブラシとは異なり、UWANTの振動洗浄システムは、毛の絡まりを防ぎ、頻繁な手作業による掃除の手間を軽減します。 わずか1.04kgの超軽量設計

日本の家庭環境や日常の掃除ニーズに合わせて設計されたV700 Proの重量は、わずか1.04kgで、500mlのペットボトル2本分にほぼ相当します。これにより、ユーザーはより少ない労力で快適に掃除を行うことができます。 メンテナンスフリーのクリーニングシステム

V700 Proには、UWANTが独自開発した「HEPA振動式セルフクリーニング技術」が搭載されており、フィルターへのほこりの蓄積を抑え、安定した吸引性能を維持します。スイープ振動ブラシは、特別に設計されたスクレーパー構造を採用しており、詰まったゴミや髪の毛を自動的に取り除きます。このオールインワン型ベースステーションには、1.5L抗菌ダストバッグが付属しており、最大で約90日間、手間いらずのメンテナンスが可能です。

また、この掃除機には150°広角グリーンライトダスト検出システムが搭載されており、目に見えない微細なホコリを可視化することで、より徹底した掃除を実現します。180°フラットリーチ清掃設計により、V700 Proは家具の下など、高さわずか11cmの場所にも入り込むことができ、隅々まで清掃できるため、掃除しづらい場所を減らすことができます。

zero-tangle技術、超軽量設計、インテリジェントなほこり検知機能、自動メンテナンス機能を組み合わせたUWANT V700 Proは、日本の家庭に、よりスマートで便利な掃除ソリューションを提供します。

「UWANT V700 Pro」が、Makuake Japan限定で発売開始となりました。72時間限定、50％OFFのローンチキャンペーンを実施中です。今すぐ購入：https://www.makuake.com/project/uwant_v700pro/

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SOURCE UWANT