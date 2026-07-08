Vermon、Vermon Groupを立ち上げ、成長を加速させるとともに製品群を拡充する

Vermon Groupは、Moduleusの買収、TransducerWorksの米国新製造拠点の開設、そして「より迅速に動き、より多くを提供し、顧客との距離を縮める」ことを目指して設計された統合グループプラットフォームの立ち上げにより、新たな章を切り開きます。

トゥール、フランス, 2026年7月8日 /PRNewswire/ -- 医療および産業市場向けのOEMソリューションを専門とする国際的な超音波技術企業、Vermon Groupは本日、新たな成長段階の幕開けとなる3つの戦略的マイルストーンを発表しました。これには、OEM用超音波サブシステムを専門とするModuleusの買収、ペンシルベニア州におけるTransducerWorksの30,000平方フィートの新製造施設の開設、そして4つの事業体の相互に補完し合う専門知識を結集した統合プラットフォームとしてVermon Groupを立ち上げたことが含まれます。

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TransducerWorks' new manufacturing facility in Centre Hall, Pennsylvania, USA.

これらのマイルストーンは、当グループが超音波プローブやトランスデューサーの定評あるメーカーから、超音波バリューチェーンのより広範な領域にわたって顧客を支援できる、より包括的なOEM超音波ソリューション・パートナーへと進化したことを総合的に反映しています。

Moduleusの買収は、この戦略における重要な一歩です。OEM用超音波サブシステムに関する専門知識を加えることで、Vermon Groupは音響技術における従来の強みをさらに拡大し、より統合されたソリューションを提供します。顧客は今や、高性能トランスデューサーからOEMサブシステムに至るまで幅広いプロジェクトをサポートできる単一のパートナーを活用できるようになり、開発の簡素化とイノベーションの加速を実現できます。

TransducerWorksの新しい施設は、当グループの米国における製造拠点をさらに強化します。旧拠点の4倍の広さを誇り、ISO 7およびISO 8のクリーンルームと統合された機械加工工場を備え、生産能力を3倍に拡大します。この投資により、Vermon Groupは初期開発段階から量産に至るまで顧客を支援する能力を強化するとともに、北米のOEMメーカーに対してより迅速な対応と緊密な連携を提供します。

Vermon、Moduleus、TransducerWorks、およびVermon NDTを、統合された1つのグループプラットフォームの下に集結させることで、顧客は単一の組織を通じて、音響、電子工学、エンジニアリング、および工業製造の各分野における相互に補完し合う専門知識を活用できるようになります。この統合的なアプローチにより、OEMは開発を加速し、複雑さを軽減し、次世代の超音波技術をより迅速に市場に投入できます。

世界中に600名以上の従業員、130名を超える専任の研究開発専門家、40年以上にわたる超音波技術の専門知識、欧州と米国での製造拠点を擁するVermon Groupは、次世代の医療・産業用超音波技術における信頼できるOEMパートナーとしての地位をさらに強固なものにし続けています。

Vermon Groupについて

1984年にフランスで設立されたVermon Groupは、医療および産業用途向けの高性能超音波プローブ、トランスデューサー、OEM向けハードウェア電子機器、サブシステム、および統合型超音波ソリューションの開発・製造を行っています。当グループは、互いに補完し合う4つの事業体であるVermon、TransducerWorks、Moduleus、およびVermon NDTを通じて、音響技術、エレクトロニクス、および工業製造を融合させ、顧客がコンセプト段階から量産に至るまでイノベーションを加速できるよう支援しています。

問い合わせ先：

Alexia AUBERGEON、[email protected]

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/3004274/Vermon_Group.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/3004273/Vermon_Group_Logo.jpg

SOURCE VERMON SA