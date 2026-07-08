Vermon lanza Vermon Group, acelerando su crecimiento y expandiendo sus ofertas

Vermon Group abre un nuevo capítulo con la adquisición de Moduleus, la inauguración de la nueva planta de fabricación de TransducerWorks en Estados Unidos y el lanzamiento de una plataforma coordinada del Grupo diseñada para actuar con mayor rapidez, ofrecer más y mantenerse cerca de los clientes.

TOURS, Francia, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Vermon Group, empresa internacional de tecnología de ultrasonido especializada en soluciones OEM para los mercados médico e industrial, anunció hoy tres hitos estratégicos que marcan una nueva fase de crecimiento. Esto incluye la adquisición de Moduleus, un especialista en subsistemas de ultrasonido OEM; la inauguración de la nueva planta de fabricación de TransducerWorks de 2.787 m² en Pensilvania; y el lanzamiento de Vermon Group como plataforma unificada que integra la experiencia complementaria de sus cuatro entidades.

TransducerWorks' new manufacturing facility in Centre Hall, Pennsylvania, USA.

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En conjunto, estos hitos reflejan la evolución del Grupo, que pasa de ser un reconocido fabricante de sondas y transductores de ultrasonido a un socio más amplio en soluciones OEM de ultrasonido, capaz de brindar soporte a clientes en una parte cada vez mayor de la cadena de valor del ultrasonido.

La adquisición de Moduleus representa un paso clave en esta estrategia. Al incorporar la experiencia en subsistemas de ultrasonido OEM, Vermon Group amplía su sólida trayectoria en tecnologías acústicas para ofrecer soluciones más integradas. Los clientes ahora se benefician de un único socio capaz de brindar soporte a proyectos que abarcan desde transductores de alto rendimiento hasta subsistemas OEM, lo que simplifica el desarrollo y acelera la innovación.

Las nuevas instalaciones de TransducerWorks refuerzan aún más la presencia manufacturera del Grupo en EE.UU. Con un tamaño cuatro veces mayor que las instalaciones anteriores, cuentan con salas blancas ISO 7 e ISO 8, un taller de mecanizado integrado, triplicando la capacidad de producción. Esta inversión mejora la capacidad de Vermon Group para brindar soporte a los clientes desde las primeras etapas de desarrollo hasta la fabricación en grandes volúmenes, a la vez que ofrece mayor capacidad de respuesta y proximidad a los fabricantes de equipos originales (OEM) norteamericanos.

Al integrar Vermon, Moduleus, TransducerWorks y Vermon NDT bajo una plataforma coordinada del Grupo, los clientes acceden a conocimientos especializados complementarios en acústica, electrónica, ingeniería y fabricación industrial a través de una única organización. Este enfoque integrado permite a los fabricantes de equipos originales (OEM) acelerar el desarrollo, reducir la complejidad y lanzar al mercado tecnologías de ultrasonido de última generación con mayor rapidez.

Con más de 600 empleados en todo el mundo, más de 130 expertos en I+D, más de 40 años de experiencia en ultrasonido y operaciones de fabricación en Europa y Estados Unidos, Vermon Group continúa consolidando su posición como socio OEM de confianza para la próxima generación de tecnologías de ultrasonido médicas e industriales.

Acerca de Vermon Group

Fundado en 1984 en Francia, Vermon Group desarrolla y fabrica sondas de ultrasonido de alto rendimiento, transductores, componentes electrónicos OEM, subsistemas y soluciones integradas de ultrasonido para aplicaciones médicas e industriales. A través de sus cuatro entidades complementarias —Vermon, TransducerWorks, Moduleus y Vermon NDT—, el Grupo combina experiencia en acústica, electrónica y fabricación industrial para ayudar a sus clientes a acelerar la innovación, desde la concepción hasta la producción en masa.

Contacto:

Alexia AUBERGEON, [email protected]

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