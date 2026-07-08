Vermon lance Vermon Group, accélère sa croissance et élargit son offre

Vermon ouvre un nouveau chapitre avec l'acquisition de Moduleus, l'inauguration de la nouvelle usine de TransducerWorks aux États-Unis et le lancement d'une plateforme Groupe réunissant les expertises complémentaires de ses entités pour élargir son offre et renforcer ses capacités industrielles.

TOURS, France, 8 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Spécialiste des technologies ultrasonores pour les marchés médical et industriel, Vermon Group annonce aujourd'hui trois étapes stratégiques : l'acquisition de Moduleus, spécialiste des sous-systèmes ultrasons ; l'ouverture de la nouvelle usine de 2 800 m² de TransducerWorks en Pennsylvanie ; et le lancement de Vermon Group, qui réunit sous une même bannière les expertises complémentaires de ses quatre entités.

TransducerWorks' new manufacturing facility in Centre Hall, Pennsylvania, USA.

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Vermon Group devient ainsi un partenaire capable d'accompagner ses clients sur une part plus large de la chaîne de valeur des ultrasons.

L'acquisition de Moduleus constitue une étape clé de cette stratégie. En intégrant une expertise dans les sous-systèmes ultrasons, Vermon Group complète son savoir-faire en acoustique pour proposer des solutions plus intégrées.

La nouvelle usine de TransducerWorks renforce la présence industrielle du Groupe aux États-Unis. Quatre fois plus grande que le site précédent, elle intègre des salles blanches ISO 7 et ISO 8, un atelier d'usinage intégré et triple la capacité de production. Elle permet ainsi à Vermon Group d'accompagner ses clients du développement à la production en série, au plus près du marché nord-américain.

En réunissant Vermon, Moduleus, TransducerWorks et Vermon NDT au sein d'un même Groupe, les clients accèdent à des expertises complémentaires en acoustique, électronique, ingénierie et industrialisation.

Avec plus de 600 collaborateurs dans le monde, 130 experts R&D, plus de 40 ans d'expertise et des sites de production en Europe et aux États-Unis, Vermon Group renforce sa position de partenaire OEM de référence pour les technologies ultrasons.

À propos de Vermon Group

Fondé en 1984 en France, Vermon Group conçoit et fabrique des sondes, transducteurs et sous-systèmes ultrasons pour les marchés médical et industriel. À travers Vermon, TransducerWorks, Moduleus et Vermon NDT, le Groupe réunit des expertises en acoustique, électronique et industrialisation afin d'accompagner ses clients de l'innovation à la production en grande série.

Contact:

Alexia AUBERGEON, [email protected]

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