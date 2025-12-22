VIA Labs、産業グレードのUSB Hubコントローラを発表 ― 産業機器向けコネクティビティ・ポートフォリオを拡充

台北、2025年12月23日 /PRNewswire/ -- USB4、SuperSpeed USB、USB2.0、およびUSB Power Deliveryコントローラの主要サプライヤーであるVIA Labs, Inc.（VLI）は本日、産業グレードの新型USB2.0 Hubコントローラ「VL122」および「VL123」を発表しました。今回の製品投入は、VLIにとって産業機器市場への本格的な参入を示すものです。高信頼性設計における卓越した技術力と産業機器用途で不可欠となる長期供給への強いコミットメントを背景とするものです。なお、本製品は2026年1月6日から9日まで米国ラスベガスのザ・ベネチアン・リゾートで開催されるCES 2026において展示される予定です。

過酷な環境下でも安定したコネクティビティを実現

VL122 Block Diagram

VLIの産業グレードUSB2.0 Hubコントローラは以下の特長を備えています。

広範な動作温度への対応； -40℃から+85℃までの動作温度環境において安定かつ信頼性の高い動作を保証します。

最適化された設計；信号品位を強化し、低消費電力設計を実現しています。

幅広い応用範囲；組込みシステム、サーバー、産業用PC、スマートリテール端末など、高い信頼性が求められる用途に最適です。

これらの特長により、お客様は過酷な温度環境下においても、より柔軟で堅牢かつ高可用性システムの構築を実現できます。

徹底した品質管理と信頼性検証

VLIのProduct and Manufacturing Engineering担当Senior DirectorであるTony Ho氏は、次のように述べています。

「VLIでは、製品仕様から、レイアウト実装に至るまで、品質と信頼性を再重要視した包括的な産業グレード製品の検証のプロセスを確立しています。中核となる設計IPおよびフルチップ・システム検証は、国際的な電子機器環境ストレス試験規格に準拠しています。」

同氏はさらに次のように述べています。

「VLIは、社内に製品検証ラボを完備しています。高いカバレッジを備えたセルフデバッグテストベクターと専用設備を用いてデバイスの電気的性能限界と許容範囲を精査する事で、お客様のアプリケーションにおけるDPPM（百万個あたりの不良品数）の最小化を図っています。また、製造およびテストパートナーからの試験データを継続的に監視し、厳格な品質管理を徹底しております。」

製品ラインナップの概要

VL122

2025年6月更新の最新USB2.0 仕様（DCR仕様およびECN更新を含む）に準拠した4ポートUSB 2.0 Hubコントローラ。5×5mmのコンパクトなQFN28パッケージを採用し、5Vから3.3Vへのリニアレギュレータを内蔵するとともに、SMBusまたはEEPROM経由で柔軟なconfiguration managementのサポートが可能です。。これにより、VID/PIDや各ポートの電気的設定のカスタマイズが可能です。また、業界最高水準の低消費電力性能を備えており、USB-IFによるUSB2.0 Hub認証（TID#14201）を取得しています。

民生用・産業用の両グレードを提供し、厳格なサプライチェーントレーサビリティが求められる用途向けに、固有のシリアル化オプションにも対応しています。

VL123

複数のUSBフルスピード（FS）デバイスが同時に動作する際のスループットを大幅に向上させるMTT（マルチ・トランザクション・トランスレータ）アーキテクチャを特長とする4ポートUSB2.0 Hubコントローラで、今後投入を予定しております。VL122とピン互換性を備え、VL122と同様SMBusまたはEEPROM経由で柔軟なconfiguration managementのサポートが可能です。

サンプル出荷は、2026年第2四半期を予定しております。

VIA LabsのCES 2026出展

開催日：2026年1月6日～9日

会場：ザ・ベネチアン・リゾート（米国・ラスベガス）

製品の提供について

サンプルに関するお問い合わせは、最寄りのVIA Labs営業担当者までご連絡いただくか、[email protected] までメールでお問い合わせください。

製品詳細

VL122 – https://www.via-labs.com/product_show.php?id=126

VL123 – https://www.via-labs.com/product_show.php?id=123

VIA Labs, Inc.について

VIA Labs, Inc.（VLI）は、最新のUSB-IF規格に基づくUSB4、SuperSpeed USB、USB Power DeliveryコントローラおよびDPビデオコンバータのリーディングサプライヤーです。アナログ回路設計、高速シリアルインターフェース、システム統合の専門知識を活かし、USB関連製品において幅広い製品ポートフォリオを展開しています。また、規格策定への参画や、新たに開発されたUSB技術を備えた製品の市場投入を通じて、技術力と業界におけるリーダーシップを示しています。

