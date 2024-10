ファーウェイと深圳ウェルキン校、オールシナリオWi-Fi 7スマートキャンパスショーケースを公開

上海(中国) 2024年9月30日 /PRNewswire/ -- 2024年9月21日、HUAWEI CONNECT 2024の会期中、「パートナーと連携して中小企業のインテリジェンスを加速(Join Hands with Partners to Accelerate Intelligence for SMEs)」をテーマとしたファーウェイ商業市場サミットが開催されました。このイベントでは、中国・深圳市のウェルキン校(Welkin School、云端学校)のTang Xingchu副校長が、同校独自の設計に基づく研究実践について紹介し、ファーウェイ(Huawei、華為技術)との協業によるオールシナリオWi-Fi 7スマートキャンパスショーケースを公開しました。

深圳ウェルキン校は、中国深圳市教育委員会の指導による斬新な教育概念で知られており、拠点学習機能を重視しています。革新的なクラウドベースの教育法にはクラス最高のネットワークインフラが必要となるため、同校は最終的に、より多くのデジタル革新と実践を促すことを目的として、ファーウェイの高品質学内ネットワークソリューションを選定しましました。

Unveiling the all-scenario Wi-Fi 7 smart campus showcase

ファーウェイのソリューションは、常時スムーズな運用が求められるインタラクティブな学習に必要な広帯域性、低遅延性、多数同時接続性に優れた、完全なWi-Fi 7のカバレッジを実現します。また、インテリジェントなアプリケーション識別や「VIP FastPass」といった最先端技術の活用により、低ビットレートでのHD動画や、クラウド教室でのリップシンクを実現しています。

もう一つ、学内ネットワーク分析を用いたiMasterNCE-CampusInsightによるインテリジェントな運用・保守(O&M)も注目すべき点です。これにより、キャンパスネットワークの可視化、容易な管理、接続状況や利用状況の完全な可視化、数分での迅速な障害検出、スタッフや学生からのネットワークに関する苦情が無くなるといったメリットが得られます。

Tang Xingchu副校長は、ファーウェイの高品質学内ネットワークソリューションを高く評価し、同ソリューションは究極の体験を実現し、学校の将来を見据えたデジタル化への取り組みに対する強力な支援であると述べています。

また、このイベントでは、Tang Xingchu副校長とファーウェイの経営陣が共同で、あらゆるシナリオに対応するWi-Fi 7スマートキャンパスショーケースを公開しました。このショーケースでは、深圳市龍崗区坂田のShuxiang実験校に設置されており、教室、講堂、オフィスビルといった、さまざまなシナリオでWi-Fi 7の他に類を見ない優れた特徴を体験できます。今回のショーケースは、2024年9月末の正式開幕が予定されています。お客様や提携先を含むあらゆる教育関係者は、このショーケースへの訪問を予約できます。

