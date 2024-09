Huawei dan Shenzhen Welkin School Gelar Pameran "All-Scenario Wi-Fi 7 Smart Campus"

SHANGHAI, 30 September 2024 /PRNewswire/ -- Pada 21 September 2024, bertepatan dengan HUAWEI CONNECT 2024, Huawei Commercial Market Summit digelar dengan tema "Joining Hands with Partners to Amplify Intelligence for SMEs". Di acara ini, Tang Xingchu, Vice Principal, Shenzhen Welkin School, Tiongkok, memaparkan praktik riset unik yang berbasiskan desain, serta meluncurkan all-scenario Wi-Fi 7 smart campus bersama Huawei.