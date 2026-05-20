WuXi Biologics、日本で第3回「CRDMO Day」を開催 INDから商業化まで、バイオ医薬品イノベーションの加速を支援

東京、2026年5月20日 /PRNewswire/ -- グローバルなバイオ医薬品の研究・開発・製造受託機関（CRDMO）である WuXi Biologics（2269.HK） はこのほど、東京にて第3回「CRDMO Day」を開催しました。本イベントには、日本のバイオ医薬品業界の研究者および専門家の皆様にご参加いただき、INDから商用化に至るイノベーションの推進に向けた最新の市場動向およびベストプラクティスについて活発な議論が行われました。

WuXi Biologicsは、世界トップクラスの品質システム、オペレーショナル・エクセレンス、革新的なテクノロジーを基盤に、日本におけるバイオ医薬品の研究・開発・製造のバリューチェーン全体の加速と変革を支援しています。

「Ignite Future: CRDMO Day Tokyo 2026」をテーマとした本イベントでは、WuXi Biologicsの各分野の専門家が参加し、日本やグローバルの製薬・バイオ企業、関係機関との間で実践的かつ多角的なディスカッションが展開されました。議論は、以下の領域にわたりました。

最新の市場動向および業界ダイナミクス

複雑なモダリティに対応する統合ソリューション

CMCにおけるベストプラクティス

製造におけるオペレーショナル・エクセレンス

これらのセッションを通じて、日本のバイオ医薬品業界における機会と課題、ならびにそれらに対応するWuXi Biologicsの包括的なソリューションが示されました。

WuXi BiologicsのCEOであるDr. Chris Chenは、次のように述べています。

「当社は、深い専門性と確かな実績を基盤に、日本のバイオ医薬品企業との協業をさらに深化させてまいります。研究開発から製造に至るプロジェクト・ライフサイクル全体にわたり、特に日本がグローバル・イノベーションの最前線にある複雑なモダリティ分野において、より大きな価値を提供していきます。今後もこのビジョンを支える能力、人材、そして日本におけるプレゼンスへの投資を継続し、日本のバイオ医薬品の未来を共に創る信頼されるパートナーであり続けます。」

このコミットメントは、スケールと複雑性に対応するグローバル・プラットフォームによって支えられています。WuXi Biologicsは、「グローバル・デュアルソーシング戦略」を推進するとともに、統合型CRDMO能力を拡張し、米国、アイルランド、ドイツ、中国、シンガポール、カタールにわたる製造ネットワークを強化しています。

WuXi Biologicsは、グローバルなバイオテックおよび大手製薬企業から選ばれるCRDMOパートナーです。2018年から2025年にかけて、当社が支援した顧客アセットのうち90件がライセンスまたは買収に至り、臨床段階のプロジェクトはすべて商業化まで当社の支援のもと継続されています。これらの実績は、全拠点に共通する統一品質システムに裏付けられており、2025年末までに計46件の規制当局による査察（うちFDAおよびEMAによる22件）を完了し、日本のPMDA査察も完了しました。

バイオ医薬品業界では複雑なモダリティの重要性が急速に高まっており、WuXi Biologicsはその最前線に位置しています。現在、統合プロジェクトの過半数を複雑なモダリティが占めており、特に二重特異性／多重特異性抗体および抗体薬物複合体（ADC）は、いずれも前年比約30％と最も高い成長を示しています。これらの注力領域は、日本における次世代バイオ医薬品イノベーションの方向性とも強く合致しています。

また、「CRDMO Day」に続き、WuXi Biologicsは、日本最大級の製薬・バイオテクノロジー展示会である「第28回インターフェックスWeek」 （ブース：Hall 3、#14-46）にも出展しています。会期を通じて、主要なバイオ医薬品企業および業界関係者と継続的にディスカッションを行い、CMCプロジェクトマネジメント、品質保証・品質管理（QA/QC）、サプライチェーンおよび調達といった重要機能の観点から、プロジェクトの高度化および将来の協業機会について、実践的な議論を行っています。

会社概要

WuXi Biologics（株式コード：2269.HK）は、コンセプトから商業化までのエンドツーエンド・ソリューションを提供する、グローバルなCRDMOのリーディング・カンパニーです。世界中の患者さんに貢献するため、パートナー企業のバイオ医薬品の研究・開発・製造を包括的に支援しています。

当社は、中国、米国、アイルランド、ドイツ、シンガポールに13,000名以上の従業員を擁し、バイオ医薬品の研究開発、製造、テクノロジー・イノベーション、およびオペレーショナル・エクセレンスにおいて高い専門性を有しています。

バイオ医薬品のバリューチェーン全体にデジタル基盤とインフラを組み込むことで、データ・計算・予測を、透明性の高い顧客体験、開発の迅速化、インテリジェントなオペレーション、そして効率的な製造へと転換しています。

2025年12月31日時点で、WuXi Biologicsは945件の統合CMCプロジェクトを支援しており、そのうち74件がフェーズIII、25件が商用製造段階にあります。また、複雑なモダリティはプロジェクト全体の半数以上を占めています。

WuXi Biologicsは、サステナビリティを長期的成長の基盤と位置づけ、「グリーンCRDMOソリューション」を推進するとともに、環境・社会・ガバナンス（ESG）の実践を通じて、バリューチェーン全体における責任ある事業運営を強化しています。

詳細は当社ウェブサイトをご覧ください：

www.wuxibiologics.com

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SOURCE WuXi Biologics