Yatsen Group、Sephora Chinaとの提携を発表し科学主導の美容イノベーションのリーダーとしての地位を確固たるものに

広州、中国、2026年7月9日 /PRNewswire/ -- Yatsen Group（NYSE: YSG ）は世界クラスの美容イノベーションのパイオニアであり、このほど、同社の主力ブランドである「Perfect Diary」を中国のSephoraに展開するための画期的な提携を発表しました。この提携により、Yatsenの厳格な科学的インフラと世界をリードする高級美容小売業者が融合し、Yatsenがグローバルな美容テクノロジーの強力な企業へと進化を続ける上で重要なマイルストーンとなります。

この提携により、「Perfect Diary」の科学に裏打ちされたプレミアム製品ポートフォリオが、北京、上海、広州、深センなどの1級都市を含む、Sephoraの約300店舗に及ぶ広範な小売ネットワーク全体で記念すべきデビューを果たします。この拡大は中国の美容市場における広範な変化を反映しており、洗練された消費者は実証された有効性と卓越した技術をますます優先するようになっています。

Perfect Diary officially lands at Sephora China (PRNewsfoto/Yatsen Holding Limited)

2020年以降、Yatsenは研究開発に約1億米ドル（7億人民元）を投資し、中国と欧州の先端研究センターを拠点とする強固なグローバルイノベーションエコシステムを確立しました。

Yatsen Groupによるこの科学的イノベーションへの取り組みは、「Perfect Diary」のSephora参入を牽引する中核製品ラインナップに典型的に表れています。バイオテクノロジーと美容を融合させた画期的な製品として、「Perfect Diary Biolip Essence Lipstick 3.0」および「Biolip Essence Matte Lipstick 3.0」は、独自の特許技術を利用して肌の生物学的組成を模倣しています。これにより肌の表面に機能的なフィルムが形成され、メイクの持ちが向上し、保護バリアが強化されて、高性能なカラーと臨床的に証明された抗シワスキンケア効果がシームレスに融合します。

また、「Perfect Diary Translucent Blurring Setting Powder」は、中国科学院上海セラミックス研究所（SICCAS）のチームと共同開発した独自のSmartlock™材料技術を特徴としており、ターゲットを絞った正確な油分吸収を可能にします。

Yatsen Groupの創業者、会長、CEOであるDavid（Jinfeng）Huang氏は次のように述べました。「美容小売の最高基準を設定するという当社の取り組みを共有する世界的リーダーであるSephoraと提携できることを光栄に思います。「今回の提携は、科学主導のプレミアム化に向けた当社の複数年にわたる戦略的転換を実証するものです。当社の深い研究開発の洞察とSephoraのプレステージオムニチャネルネットワークを組み合わせることで、全国の目の肥えた消費者のために美容の未来を再定義しています。」

この提携は、Yatsenの加速する国際化戦略の重要な基盤としても機能します。今後の取り組みには、「Perfect Diary」の拠点を香港特別行政区やその他の世界市場に拡大し、グローバルな美容イノベーションの主要なハブとしての中国の台頭をさらに示すことが含まれます。

Yatsen Groupについて

Yatsen Holding Limited（NYSE：YSG）は、美容イノベーションの世界クラスのパイオニアとなるというビジョンを掲げる、中国を拠点とする大手美容グループです。2016年に設立された同社は、Perfect Diary、Little Ondine、Pink Bear、Galénic、DR.WU（中国本土事業）、Eve Lomなど、数多くのカラー化粧品およびスキンケアブランドを立ち上げ、買収してきました。当社のブランドは、マスマーケットからプレステージおよびクリニカルセグメントに至るまで、幅広い消費者層と価格帯を捉えるために戦略的に配置されています。Yatsenは、研究開発と消費者インサイトへの強いコミットメントに支えられ、ブランド価値、製品力、経営の俊敏性の相乗効果によって成長しています。

ウェブサイト：www.yatsenglobal.com

LinkedIn：www.linkedin.com/company/yatsen

Sephoraについて

Sephoraは世界をリードするグローバルなプレステージ美容小売ブランドです。36の市場で事業を展開する55,000人の情熱的な従業員を擁するSephoraは、世界で最も信頼されダイナミックな美容コミュニティ内で顧客と美容ブランドを結び付けます。当社は、3,400以上の店舗と象徴的な旗艦店のグローバルなオムニチャネルネットワーク、および当社のeコマースおよびデジタルプラットフォーム全体で、数億人の美容フォロワーからなる非常に熱心なコミュニティにサービスを提供し、すべてのタッチポイントでパーソナライズされた没入型のシームレスな体験を提供しています。500近くのブランドと自社レーベルである「Sephora Collection」のキュレーションにより、プレステージ美容の世界を常に再考しながら、フレグランスからメイクアップ、ヘアケア、スキンケアなどに至るまで、お客様のニーズに合わせた最もユニークで多様なプレステージ美容製品を提供しています。

1969年のフランス・リモージュでの創業以来、そして1997年からはLVMH Groupの一員として、当社はプレステージ美容小売業界に変革をもたらし続けてきました。現在、当社は使命を推進するために、従来の慣習を打ち破り続けています：誰もが自分らしい美しさを輝かせることができる、インスピレーションとインクルージョンに満ちた世界を推進します。

SOURCE Yatsen Holding Limited