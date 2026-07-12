2026 알츠하이머협회 국제콘퍼런스 발표 자료

은퇴한 엘리트 축구 선수들

중년기에 뇌 건강 변화 징후 보여

주요 내용

새로운 연구는 중년기에 접어든 은퇴한 엘리트 프로 축구 선수들의 뇌 건강에 관한 통찰을 제공했다.

은퇴 선수들은 높은 수준의 우울증과 불안, 사고 및 의사결정에서의 주관적 어려움을 보고했다.

연구진은 추가 연구가 필요한 뇌의 차이점을 발견했다. 이번 연구 결과는 스포츠에서 반복적인 머리 충격이 미치는 영향에 대한 장기적인 모니터링과 추가 연구의 필요성을 강조한다.

2026 알츠하이머협회 국제콘퍼런스에서 발표된 다른 연구들은 헤딩 노출 증가와 더 긴 축구 선수 경력이 신경 손상 생체표지자, 타우 축적 및 만성 외상성 뇌병증(CTE) 위험과 연관되어 있음을 보여준다.

런던, 2026년 7월 12일 /PRNewswire/ -- 7월 1일 런던과 온라인에서 열린 2026 알츠하이머협회 국제콘퍼런스®(Alzheimer's Association International Conference®, AAIC®)에서 발표된 은퇴한 프로 축구 선수를 대상으로 한 최초이자 최대 규모의 시험은 반복적인 머리 충격 경험이 없는 사람들과 비교했을 때 은퇴한 엘리트 축구 선수들의 뇌 건강과 선수들이 직접 보고한 신경학적 증상에 관한 중요한 통찰을 제공한다.

은퇴 선수들은 더 높은 수준의 우울증과 불안을 보고했으며, 사고 및 의사결정 능력에서도 주관적인 어려움을 겪었다. 자기공명영상(MRI) 검사에서는 일부 은퇴 선수들과 접촉 스포츠 또는 머리 부상 경험이 없는 건강한 비교군 사이에 뇌 구조의 차이가 확인됐다. 이번 결과는 AAIC 2026에서 발표된 다른 시험들을 포함해 축구 활동이 장기적으로 뇌 건강에 어떤 영향을 줄 수 있는지 탐구하는 연구가 확대되고 있는 가운데 나온 것이다.

이번 시험의 주저자이자 임페리얼 칼리지 런던의 연구원인 케일리 그레이스 린치(Caleigh Grace Lynch)(M.Sc.) 영국 치매연구소 돌봄 연구 및 기술센터(UK Dementia Research Institute Centre for Care Research & Technology) 연구원은 "이번 결과는 임상적으로 뚜렷한 신경퇴행성 질환이 일반적으로 나타나기 전인 중년기에도 은퇴한 엘리트 축구 선수들의 뇌 건강에 측정 가능한 영향이 있을 수 있음을 시사한다"며 "두 집단 간 객관적 인지검사에서는 유의미한 차이가 확인되지 않았지만, 증상과 뇌 구조에서는 중요한 차이를 관찰했다"고 말했다.

알츠하이머협회(Alzheimer's Association)의 마리아 C. 카리요(Maria C. Carrillo) 최고과학책임자 겸 의료 부문 총괄은 "이와 같은 연구는 생애 전반에 걸쳐 뇌 건강에 영향을 주는 요인을 더 잘 이해하도록 돕고, 부상 예방과 모니터링의 중요성을 다시 한번 강조한다"며 "이번 연구 결과는 선수와 의사, 스포츠 단체가 접촉 스포츠의 위험과 안전하게 참여할 수 있는 방법을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있다"고 말했다.

이번 연구에는 30~60세의 은퇴한 프로 축구 선수 142명이 참여했다. 이 가운데 남성 126명은 최소 3년간 전업 프로선수 계약을 유지했으며, 여성 16명은 영국 여자 프로축구 상위 2개 리그에서 활동했다. 연구진은 이 선수들을 같은 연령대의 건강한 사람 56명으로 구성된 대조군과 비교했다. 대조군 가운데 43명은 남성이었으며, 이들은 접촉 스포츠에 참여하거나 군 복무를 한 적이 없고 반복적인 머리 충격이나 뇌진탕 또는 기타 신경학적 문제의 병력도 없었다.

이 자료에 대한 중간 분석 결과, 은퇴한 엘리트 프로 축구 선수들은 대조군보다 우울증과 불안 증상을 유의미하게 더 많이 보고했다. 또한 계획을 세우고, 집중하고, 문제를 해결하며, 일상 업무를 관리하는 자신의 능력도 더 낮게 평가했다. 은퇴 선수의 약 3분의 1인 31%는 임상적으로 유의미한 우울 증상을 나타내는 범위의 점수를 받은 반면 대조군에서는 9%에 그쳤다. 임상적으로 유의미한 불안 증상을 나타내는 범위의 점수를 받은 비율은 은퇴 선수 42%, 대조군 25%였다.

은퇴 선수 124명의 뇌 영상을 분석한 결과, 대조군과 비교해 전두엽, 대상회 및 시상 부위를 포함한 여러 뇌 부위에서 회백질 부피가 더 적은 것으로 나타났다. 이러한 부위는 기억력과 주의력, 의사결정 및 감정 조절에 중요한 역할을 한다. 그룹 수준에서는 축구 선수들의 뇌 부피가 대조군보다 감소했다는 증거가 확인됐다. 연구진은 신경방사선 전문의가 영상을 임상적으로 검토한 결과, 소수의 영상(약 2%)에서 신경퇴행을 시사하는 임상적으로 유의미한 위축이 발견됐다고 밝혔다. 이 결과를 완전히 이해하려면 추가 조사가 필요하다.

연구진은 증상 증가와 변화된 뇌 부피 양상이 함께 나타난 점이 외상 관련 신경퇴행을 시사할 수 있지만, 이를 확정적으로 입증하려면 더 많은 연구가 필요하다고 밝혔다. 앞으로는 확대된 데이터 세트를 활용하고, 첨단 확산영상과 혈액 기반 신경퇴행 생체표지자 등 추가 생체표지자를 통합하며, 장기 추적관찰을 실시해 이번 연구 결과를 더욱 면밀히 조사할 계획이다.

이번 시험의 책임저자이자 임페리얼 칼리지 런던과 영국 치매연구소 돌봄 연구 및 기술센터의 임상강사인 토머스 D. 파커(Thomas D. Parker)(B.M., B.M.Ch., M.R.C.P., Ph.D.) 신경과 전문의는 "참가자들을 장기간 추적관찰함으로써 반복적인 머리 충격이 장기적인 뇌 건강과 신경퇴행성 질환에 어떤 영향을 줄 수 있는지 더 잘 이해하고, 미래 세대를 위해 스포츠를 더 안전하게 만드는 전략을 수립하는 데 기여하기를 바란다"고 말했다.

이번 시험은 스포츠, 운동 및 건강연구소(Institute of Sport, Exercise & Health)에 기반을 둔 첨단 뇌 건강 클리닉 연구 프로그램(Advanced BRAIN Health Clinic Research Programme)의 일환이다. 이 프로그램은 은퇴한 엘리트 축구 및 럭비 선수들이 경험한 반복적인 머리 충격의 장기적 영향을 조사하는 통합 임상진료 및 연구 이니셔티브다.

알츠하이머협회는 뇌 건강과 뇌 손상 위험 감소를 위한 지침을 제공한다. 협회가 제시한 뇌를 위한 10가지 건강 습관(10 Healthy Habits for Your Brain) 가운데 하나는 다음과 같다. "머리를 보호하십시오. 머리 부상을 예방하도록 노력하십시오. 자전거 타기 등의 활동에서는 헬멧을 착용하고 안전벨트를 매십시오. 스포츠를 할 때 자신을 보호하십시오. 특히 고령자의 경우 낙상을 예방하기 위해 할 수 있는 조치를 취하십시오."

미국 질병통제예방센터(U.S. Centers for Disease Control)의 치매 위험 감소 공중보건 우수센터로서 알츠하이머협회는 뇌 건강을 공중보건의 핵심 요소로 만드는 데 전념하고 있다. 알츠하이머협회는 최근 출범한 뇌 건강 발전 연구소(Brain Health Advancement Institute)를 포함해 공중보건 참여의 모든 영역을 포괄하는 사업을 통해 뇌 건강에 대한 인식 제고를 선도하고 있다. 이 연구소는 모든 공동체에서 인지 저하와 치매 위험을 낮추기 위해 노력하는 연구자와 의료 전문가, 공중보건 실무자 및 정책 담당자를 위한 거점이다.

AAIC 2026에서 발표되는 이 주제에 관한 추가 연구는 다음과 같다.

실제 아마추어 축구의 헤딩과 혈액 기반 p-tau217 및 S100B의 급성 증가(Real-life amateur soccer heading and acute elevations in blood-based p-tau217 and S100B). #13279, 7월 15일 수요일 포스터 발표. 암스테르담 대학 의료센터 엠마 아동병원 및 알츠하이머센터의 마를루스 일서 호펜(Marloes Ilse Hoppen) 박사과정생. [email protected]

은퇴한 대학 운동선수의 반복적인 머리 충격 이후 초기 타우 및 아밀로이드 병리: 돌봄 컨소시엄 연구(Early tau and amyloid pathology following repetitive head impacts in former collegiate athletes: a care consortium study). #13523, 7월 12일 일요일 포스터 발표. 인디애나대학교의 욤나 타키엘딘(Yomna Takieldeen)(MBBCH). [email protected]

축구 활동 기간과 만성 외상성 뇌병증(Duration of soccer play and chronic traumatic encephalopathy). #9837, 7월 15일 수요일 포스터 발표. 보스턴대학교의 보박 압돌모하마디(Bobak Abdolmohammadi)(B.A.). [email protected]

AAIC 소개

AAIC는 알츠하이머병과 치매를 유발하는 기타 질환에 초점을 맞춘 전 세계 연구자들이 모이는 세계 최대 규모의 행사다. 알츠하이머협회의 연구 프로그램 중 하나인 AAIC는 치매에 관한 새로운 지식을 창출하고 활력 있고 협력적인 연구 공동체를 육성하는 촉매 역할을 한다.

AAIC 2026: alz.org/aaic

AAIC 2026 온라인 프레스룸: alz.org/aaic/pressroom.asp

AAIC 2026 해시태그: #AAIC26

알츠하이머협회 소개

알츠하이머협회는 알츠하이머병 환자 돌봄과 지원 및 연구에 전념하는 세계적인 자발적 보건단체다. 협회의 사명은 세계적인 연구를 가속하고 위험 감소와 조기 발견을 촉진하며 양질의 돌봄과 지원을 극대화함으로써 알츠하이머병과 모든 형태의 치매를 종식하는 데 앞장서는 것이다. 협회의 비전은 알츠하이머병과 모든 형태의 치매가 없는 세상®이다. alz.org를 방문하거나 +1 800.272.3900으로 문의하면 더 자세한 내용을 확인할 수 있다.

SOURCE Alzheimer’s Association