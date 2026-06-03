CAS Connections, 유력 R&D 플랫폼에 신뢰할 만한 과학 데이터와 AI 제공

신뢰도 높은 과학 데이터와 에이전트형 AI CAS Newton을 작업 도구로 통합해 연구 효율을 높여 주는 전략적 협업 발표

콜럼버스, 오하이오, 2026년 6월 3일 /PRNewswire/ -- 미국화학회(American Chemical Society) 산하 과학 지식 관리 전문 기관 CAS가 연구자들이 현재 사용 중인 연구개발(R&D) 도구에 CAS Content Collection™과 최근 출시한 에이전트형 AI CAS Newton℠을 직접 통합하는 새 프레임워크 CAS Connections를 발표했다. 초기 협력사로는 알버트 인벤트(Albert Invent), 사피오 사이언시스(Sapio Sciences), 인덕티브 바이오(Inductive Bio), 실리전스(Scilligence), 울프럼 리서치(Wolfram Research)가 참여하며, 각사의 플랫폼에 CAS의 콘텐츠와 기능이 통합돼 연구가 실제로 진행되는 환경에서 신뢰할 수 있는 과학 정보를 제공하게 된다.

연구개발 조직은 과학 발전을 위해 다양한 디지털 플랫폼을 활용하고 있다. CAS Connections는 150년 넘게 축적된 CAS의 전문 큐레이션 과학 지식과 CAS Newton의 대화형 인텔리전스를 이 플랫폼들에 직접 통합해 연구자들이 기존에 신뢰하는 도구를 더욱 강력하게 만들어 준다. 검증된 과학 정보에 대한 통합 접근은 AI가 생성한 답변에 대한 신뢰도를 높이고 연구 워크플로를 더욱 효율적으로 만들어 주는 효과가 있다.

팀 월버그(Tim Wahlberg) CAS 임시 회장은 "학계에서는 CAS Connections를 통해 새 화합물을 평가할 때 별도로 CAS를 검색해 연구 플랫폼 밖에서 선행기술(prior art)이나 안전성 데이터, 합성 경로를 찾을 필요가 없다. 이번 플랫폼 통합으로 디지털 R&D 워크플로 전반에서 CAS가 제공하는 가치가 빠르게 확산되고 연구자들이 실제로 일하는 환경에 권위 있는 과학 지식이 결합될 것"이라고 말했다.

알버트 인벤트, 사피오 사이언시스, 인덕티브 바이오, 실리전스, 울프럼 리서치와의 협력은 CAS Connections 통합 전략의 첫 단계에 해당한다. CAS는 연내 추가 협력 계획도 발표할 예정이다.

CAS Connections는 API, MCP(Model Context Protocol), 안트로픽(Anthropic)의 Claude, 마이크로소프트(Microsoft) Copilot과 같은 AI 플랫폼 통합을 통해 보안 환경 안에서도 구축이 가능하다. 연구자들은 CAS SciFinder®와 CAS BioFinder®를 구동하는 데이터와 기능을 자사의 독점 내부 자원과 결합해 원하는 워크플로 플랫폼 환경에서 활용할 수 있다.

또 CAS의 AI 윤리 원칙(CAS Ethical Approach to AI)에 부합하는 CAS Newton 통합 기능을 통해 출처가 명시되고 검증 가능한 답변을 제공하는 대화형 다단계 연구를 수행할 수도 있다.

닉 토켄(Nick Talken) 알버트 인벤트 공동 창업자 겸 CEO는 "우리는 화학자들이 도구와 씨름하지 않고 발명에만 집중할 수 있는 미래를 만들고 있다"며 연구자들은 CAS의 과학 데이터와 구조화된 데이터를 Albert OS에 직접 통합해 여러 시스템을 오가거나 정보를 수동으로 옮기지 않고도 자신의 연구 의도에서 출발해 필요한 데이터를 자연스럽게 얻을 수 있다."고 말했다.

효율적인 연구개발은 혁신 과정의 모든 단계에서 연구자들이 신뢰할 수 있는 데이터와 인사이트에 원활하게 접근할 수 있을 때 가능하다. CAS Connections는 연구자들이 이미 사용 중인 도구 내에서 이 기능을 직접 쓸 수 있게 해 작업 전환을 줄이고 연구의 연속성을 유지해 준다.

조시 하임슨(Josh Haimson) 인덕티브 바이오 공동 창업자 겸 CEO는 "CAS는 세계에서 가장 폭넓은 과학 정보 지도를 구축해 왔다. 인덕티브 바이오 소속 AI 화학 어시스턴트들은 CAS의 반응 데이터와 알려진 변환 사례, 화학 데이터를 통해 합성 선례에 기반한 화합물 설계를 실시하고 SAR(구조-활성 상관관계) 집단 지성을 반영하는 한편 설계 단계에서 신규성과 FTO(Freedom to Operate)를 평가할 수 있다. 이 기능들이 모두 다 한 플랫폼 안에서 가능하다"고 말했다.

CAS Connections에 대한 자세한 내용은 www.cas.org/solutions/cas-connections에서 확인할 수 있다.

CAS 소개

CAS는 전 세계 과학 지식을 연결해 인류의 삶을 개선하는 혁신을 가속화하는 기관이다. 글로벌 혁신가들이 복잡한 데이터 환경을 효율적으로 탐색하고 혁신의 단계단계마다 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있도록 지원한다. 과학 지식 관리 전문 기관으로서 세계에서 가장 큰 전문가 큐레이션 과학 데이터 컬렉션을 구축하고 있으며, 필수 정보 솔루션과 서비스, 전문성을 제공하고 있다. 과학자, 특허 전문가, 기업 임원은 CAS를 통해 새 기회를 발견하고 위험을 완화하며 지식을 공유하고 있으며, 이를 통해 아이디어를 혁신으로 더욱 빠르게 전환하고 있다. CAS는 미국화학회의 사업부이다. 자세한 내용은 cas.org에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처

피터 칼튼(Peter Carlton)

선임 커뮤니케이션 매니저, CAS

[email protected]

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2993620/CAS_Logo.jpg

SOURCE CAS