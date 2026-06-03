CAS Connections fournit des données scientifiques et des capacités d'IA fiables aux principales plateformes de R&D.

CAS annonce des collaborations stratégiques pensées pour l'intégration des données scientifiques fiables et l'IA agentique de CAS Newton dans les principaux outils de flux de travail afin d'accroître l'efficacité de la recherche

COLUMBUS, Ohio, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- CAS, une division de l'American Chemical Society spécialisée dans la gestion des connaissances scientifiques, a présenté aujourd'hui CAS Connections, un nouveau cadre d'intégration qui embarque la CAS Content Collection™ et CAS Newton℠, une IA agentique lancée récemment, directement dans les outils de R&D que les chercheurs utilisent déjà. Les premières collaborations avec Albert Invent, Sapio Sciences, Inductive Bio, Scilligence et Wolfram Research intègrent le contenu et les capacités des solutions de CAS dans leurs plateformes, plaçant l'information scientifique fiable là où la découverte prend forme.

Les équipes de R&D s'appuient sur un portefeuille de plateformes numériques puissantes pour faire avancer la science. CAS Connections améliore ces plateformes en intégrant plus de 150 ans de connaissances scientifiques sélectionnées et validées par CAS et l'intelligence conversationnelle de CAS Newton directement dans les outils auxquels les chercheurs font déjà confiance. L'accès intégré à des informations scientifiques vérifiées renforce la confiance dans les réponses générées par l'IA et rationalise le flux de recherche.

« Grâce à CAS Connections, les scientifiques qui évaluent un nouveau composé n'ont plus besoin de quitter leur plateforme de recherche pour rechercher des antériorités, des données de sécurité ou des voies de synthèse dans CAS », a déclaré Tim Wahlberg, président par intérim de CAS. « Les intégrations avec ces plateformes augmentent rapidement la valeur ajoutée de CAS dans les flux de travail numériques de R&D, en plaçant des connaissances scientifiques de référence là où les chercheurs travaillent déjà au quotidien ».

Les collaborations de CAS avec Albert Invent, Sapio Sciences, Inductive Bio, Scilligence et Wolfram Research représentent la première phase des intégrations de CAS Connections. D'autres collaborations seront annoncées tout au long de l'année.

CAS Connections prend en charge le déploiement dans des environnements sécurisés par le biais d'API, de Model Context Protocol (MCP) et d'intégrations de plateformes d'IA pour des outils tels que Claude d'Anthropic et Microsoft Copilot. Les chercheurs peuvent associer les données CAS et les capacités de CAS SciFinder® et de CAS BioFinder® aux ressources internes exclusives de leur organisation dans le portefeuille de plateformes de flux de travail qu'ils auront choisi. Grâce à l'intégration de CAS Newton, conformément à l'approche éthique de CAS en matière d'IA, ils peuvent mener des recherches conversationnelles en plusieurs étapes qui aboutissent à des réponses référencées et vérifiables.

« Nous construisons un avenir où les chimistes passeront leur temps à inventer, et non à se battre avec leurs outils », a déclaré Nick Talken, PDG et cofondateur d'Albert Invent. « En intégrant les données scientifiques et structurées de CAS directement dans Albert OS, les scientifiques peuvent partir de leur intention et laisser les bonnes données venir à eux, sans passer d'un système à l'autre ou transférer manuellement des informations ».

Pour que la découverte soit efficace, il faut que les scientifiques aient un accès facilité à des données et à des informations fiables à chaque phase du processus d'innovation. CAS Connections fournit ces données et informations directement dans les outils que les scientifiques utilisent déjà, réduisant ainsi les changements de contexte et permettant à la recherche de continuer à avancer.

« CAS a mis au point l'une des cartes les plus complètes d'informations scientifiques », a déclaré Josh Haimson, PDG et cofondateur d'Inductive Bio. « Sa base de données réunissant des réactions, des transformations connues et des données chimiques mises en évidence par l'assistant chimique basé sur l'IA d'Inductive Bio est capable d'inspirer des conceptions de composés fondées sur des précédents synthétiques, d'intégrer des connaissances collectives en matière de SAR et d'évaluer la nouveauté et la liberté d'exploitation (FTO) au stade de la conception, le tout au sein d'une seule et même plateforme ».

Pour plus d'informations sur CAS Connections, consultez le site www.cas.org/solutions/cas-connections.

À propos de CAS

CAS relie les connaissances scientifiques du monde entier afin d'accélérer les percées qui améliorent la qualité de vie. Nous donnons aux innovateurs mondiaux les moyens de progresser efficacement dans l'écosystème de données complexe d'aujourd'hui et de prendre des décisions en toute confiance à chaque phase du parcours d'innovation. Spécialiste de la gestion des connaissances scientifiques, notre équipe est á l'origine de la plus grande collection de données scientifiques de référence au monde, sélectionnées rigoureusement par des humains, et apporte des solutions, des services et des compétences essentiels en matière d'information. Les scientifiques, les professionnels dans le domaine des brevets et les dirigeants d'entreprise de tous les secteurs s'appuient sur le CAS pour parvenir à repérer des débouchés, atténuer les risques et exploiter les connaissances partagées afin de passer plus rapidement de l'inspiration à l'innovation. CAS est une division de l'American Chemical Society. Retrouvez-nous sur le site cas.org.

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Peter Carlton

Responsable de la communication, CAS

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