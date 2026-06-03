CAS Connections นำข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้และ AI เข้าสู่แพลตฟอร์ม R&D ชั้นนำ
News provided byCAS
03 Jun, 2026, 20:31 CST
CAS ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อฝังข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้และเอเจนติก AI CAS Newton เข้าไปในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ชั้นนำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัย
โคลัมบัส, โอไฮโอ, 3 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- CAS หน่วยงานภายใต้ American Chemical Society ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ได้ประกาศเปิดตัว CAS Connections กรอบการบูรณาการรูปแบบใหม่ที่นำ CAS Content Collection™ และ CAS Newton℠ ซึ่งเป็นเอเจนติก AI ที่เพิ่งเปิดตัว เข้ามาอยู่ในเครื่องมือ R&D ที่นักวิจัยใช้งานอยู่โดยตรง ความร่วมมือระยะแรกกับ Albert Invent, Sapio Sciences, Inductive Bio, Scilligence และ Wolfram Research จะนำเนื้อหาและความสามารถของ CAS ไปสู่แพลตฟอร์มเหล่านี้ ทำให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ถูกส่งไปยังจุดที่เกิดการค้นพบจริง
ทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) พึ่งพาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทรงพลังหลากหลายเพื่อขับเคลื่อนงานวิทยาศาสตร์ CAS Connections ช่วยยกระดับแพลตฟอร์มเหล่านั้นด้วยการผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ CAS คัดสรรมากว่า 150 ปี และความสามารถด้านระบบอัจฉริยะเชิงสนทนาของ CAS Newton เข้าไปในเครื่องมือที่นักวิจัยใช้งานอยู่แล้วโดยตรง การเข้าถึงข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบแบบบูรณาการช่วยเพิ่มความมั่นใจในคำตอบที่สร้างโดย AI และทำให้เวิร์กโฟลว์การวิจัยมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น
"ด้วย CAS Connections นักวิทยาศาสตร์ที่ประเมินสารประกอบใหม่ไม่จำเป็นต้องออกจากแพลตฟอร์มวิจัยเพื่อค้นหาข้อมูล CAS เกี่ยวกับงานวิจัยเดิม ข้อมูลด้านความปลอดภัย หรือเส้นทางการสังเคราะห์อีกต่อไป" Tim Wahlberg รักษาการประธาน CAS กล่าว "การผสานเข้ากับแพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยขยายคุณค่าของ CAS ภายในเวิร์กโฟลว์ดิจิทัลด้าน R&D อย่างรวดเร็ว โดยนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ไปยังจุดที่นักวิจัยทำงานอยู่แล้ว"
ความร่วมมือของ CAS กับ Albert Invent, Sapio Sciences, Inductive Bio, Scilligence และ Wolfram Research ถือเป็นเฟสแรกของการผสาน CAS Connections และจะมีการประกาศความร่วมมือเพิ่มเติมตลอดทั้งปี
CAS Connections รองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยผ่าน API, Model Context Protocol (MCP) และการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม AI เช่น Anthropic's Claude และ Microsoft Copilot นักวิจัยสามารถผสานข้อมูล CAS และความสามารถที่อยู่เบื้องหลัง CAS SciFinder® และ CAS BioFinder® เข้ากับทรัพยากรข้อมูลภายในขององค์กรในแพลตฟอร์มเวิร์กโฟลว์ที่เลือกใช้ได้อย่างยืดหยุ่น พร้อมการผสาน CAS Newton ที่สอดคล้องกับแนวทางจริยธรรมด้าน AI ของ CAS ทำให้สามารถทำงานวิจัยเชิงสนทนาแบบหลายขั้นตอน พร้อมคำตอบที่มีการอ้างอิงและตรวจสอบได้
"เรากำลังสร้างอนาคตที่นักเคมีใช้เวลาไปกับการคิดค้นสิ่งใหม่ ไม่ใช่การต่อสู้กับเครื่องมือ" Nick Talken ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Albert Invent กล่าว "การฝังข้อมูลวิทยาศาสตร์และข้อมูลเชิงโครงสร้างของ CAS ลงใน Albert OS โดยตรง ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มต้นจากเจตนารมณ์ของตนเอง และให้ข้อมูลที่เหมาะสมส่งมาถึงโดยไม่ต้องสลับระบบหรือย้ายข้อมูลด้วยตนเอง"
การค้นพบที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ในการเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการนวัตกรรม CAS Connections ส่งมอบสิ่งนี้โดยตรงภายในเครื่องมือที่นักวิทยาศาสตร์ใช้อยู่ ลดการสลับบริบทและทำให้การวิจัยดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
"CAS ได้สร้างแผนที่ข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมที่สุดชุดหนึ่ง" Josh Haimson ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Inductive Bio กล่าว "ฐานข้อมูลปฏิกิริยา การแปลงโครงสร้างที่เป็นที่รู้จัก และข้อมูลเคมีที่ถูกนำมาใช้โดยผู้ช่วย AI ด้านเคมีของ Inductive Bio สามารถช่วยออกแบบสารประกอบโดยอิงจากหลักฐานการสังเคราะห์เดิม รวมทั้งผสานความรู้ SAR และประเมินความใหม่และ FTO ตั้งแต่ขั้นออกแบบ ภายในแพลตฟอร์มเดียว"
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CAS Connections ได้ที่
www.cas.org/solutions/cas-connections
เกี่ยวกับ CAS
CAS เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของโลกเพื่อเร่งการค้นพบที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เราช่วยให้นวัตกรทั่วโลกสามารถนำทางในภูมิทัศน์ข้อมูลที่ซับซ้อนในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตัดสินใจได้อย่างมั่นใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการนวัตกรรม ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทีมงานของเราสร้างฐานข้อมูลเชิงวิชาการที่ผ่านการคัดกรองโดยมนุษย์และใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมให้บริการโซลูชันข้อมูล ระบบ และความเชี่ยวชาญที่สำคัญ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตร และผู้นำธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมต่างพึ่งพา CAS เพื่อค้นหาโอกาส ลดความเสี่ยง และปลดล็อกองค์ความรู้ร่วมกัน เพื่อให้สามารถเปลี่ยนจากแรงบันดาลใจไปสู่นวัตกรรมได้เร็วขึ้น CAS เป็นหน่วยงานภายใต้ American Chemical Society สามารถติดต่อได้ที่ cas.org
การติดต่อสำหรับสื่อมวลชน
Peter Carlton
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการสื่อสาร CAS
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SOURCE CAS
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