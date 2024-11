CGTN: 중국, 제7회 중국 국제수입박람회(CIIE)로 개방 의지 재확인

베이징 2024년 11월 6일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 최대 수입 무역 박람회인 제7회 중국 국제수입박람회(CIIE)에 참가하기 위해 중국 시장 진출을 모색하는 해외 기업들이 상하이로 몰려들고 있다.

올해 11월 5일부터 10일까지 열리는 글로벌 경제 및 무역 행사인 CIIF의 지난해 누적 거래액은 전년 대비 6.7% 증가한 784억 달러에 달해 사상 최고치를 기록했다. 올해 CIIE는 축구장 크기 50개에 해당하는 36만 제곱미터가 넘는 전시 공간에서 129개 국가와 지역에서 온 3496개 전시업체가 참가할 예정이다.

복수의 중국 관계자에 따르면 참가 국가와 전시업체 수는 이전 기록을 뛰어넘었다. 가장 주목할 만한 점은 '포춘 글로벌 500대' 기업 중 297개 업체가 참가해 역대 최다를 기록했다는 사실이다. 전체 참가업체 중 186개 기업과 기관이 7년 연속 CIIE를 찾았다.

리창 중국 총리는 4일 열린 올해 CIIE 개막식 기조연설에서 "CIIE 개최는 중국의 개방과 협력에 중요한 의미를 가지며, 세계에 대한 중국의 엄숙한 약속을 의미한다"고 말했다.

그리스 최대 항구 운영사인 피레우스 항만청(Piraeus Port Authority)은 7년 연속 CIIE에 참가했다. 피레우스 항만청은 2018년 제1회 CIIE에 처음 참가한 이후 2019년 컨테이너 처리량이 사상 최대치를 기록했다. 특히 그중 40%는 중국에서 온 물량이다.

피레우스 항만청 전시 담당자인 에브독시아 카스트리넬리(Evdoxia Kastrinelli)는 중국중앙방송총국(CMG)에 "피레우스 항만청은 중국과의 상생 파트너십을 목표로 새로운 협력 기회를 모색하기 위해 매년 CIIE에 참가하고 있다"면서 "앞으로도 계속 행사에 참가할 예정"이라고 말했다.

이번 박람회에 처음 참가하는 앱티브(Apitv)는 100년 이상의 역사를 가진 글로벌 모빌리티 기술 기업이다. 더블린에 본사를 둔 이 회사는 수소 에너지 솔루션, 액체 수소 부스터 펌프 및 기타 첨단 제품을 포함한 45개 이상의 최첨단 혁신 기술을 모두 중국에서 처음으로 선보일 예정이다.

CIIE에 참가한 장 웨이하오 씨는 "우리는 지난 수년간 CIIE가 세계 무역에 미친 영향을 확인했으며, 중국 자동차 산업이 빠르게 발전하고 있는 지금이 이 플랫폼을 활용해 중국 및 전 세계 기업들과 더 깊이 협력할 수 있는 좋은 기회"라고 말했다.

올해 CIIE에는 선진국의 기술 제품과 소비재 외에도 세계 최빈국 37개국을 포함한 다수의 개발도상국도 참가했다. 이들 국가에는 120개 이상의 전시 부스가 무료로 제공됐다. 일부 부스에서는 땅콩, 커피, 꿀, 맥주 등 아프리카의 농특산물을 제공했다.

2024년 중국-아프리카 협력 포럼 정상회의(Summit of the Forum on China-Africa Cooperation)에서 중국은 아프리카 33개국을 포함해 중국과 외교 관계를 맺고 있는 최빈국이 수출하는 모든 관세 품목에 무관세 혜택을 부여하겠다고 발표했다. 그 후 남아프리카에서 수입된 아보카도 22톤이 10월 초 상하이 양산항에 도착해 세관을 통과했다.

리 총리는 개막식 연설에서 "개방에 대한 공감대를 강화해야 한다"고 강조하며 "모든 당사자가 공동으로 국제 경제 무역 질서와 규정을 준수하고, 다자 및 양자 경제 무역 협정을 성실히 이행해야 한다"고 덧붙였다.

중국은 올해 더 심도 있는 개혁과 한층 광범위한 개방에 대한 의지를 강조하기 위해 일련의 조치를 시행했다.

11월 8일부터는 9개국 국민에게 무비자 입국을 허용함으로써 무비자 입국 허용 국가는 총 30개국 가까이로 늘어났다. 이에 앞서 11월 1일에는 외국인 투자에 대한 네거티브 리스트(진입 특별 관리조치)를 갱신함으로써 제조업 부문의 모든 제한을 철폐했다.

또한 상장기업에 대한 외국인 투자 정책을 개정하여 9개 도시에 외국인 투자 병원을 허용하기로 했고, 국경 간 서비스 무역에 대한 전국적인 네거티브 리스트도 도입할 예정이다.

중국이 이처럼 계속해서 경제를 개방하고 성장을 촉진한 결과 국제통화기금(IMF)은 중국의 2024년 성장률 전망치를 5%로 상향 조정했다. 이는 중국의 당초 성장률 목표와 일치하는 수준이다.

블룸버그는 IMF의 전망치를 바탕으로 중국이 향후 5년간 G7 국가들의 기여도를 모두 합친 것보다 더 많을 만큼 세계 경제 성장에 가장 크게 기여할 것으로 예상했다.

리 총리는 "중국은 제도적 개방을 더욱 확대하고 높은 수준의 국제 경제 및 무역 규칙을 적극적으로 수용할 것"이라면서 자유무역시험구 업그레이드 전략을 이행하기 위해서도 노력할 것임을 약속했다.

https://news.cgtn.com/news/2024-11-05/China-showcases-commitment-of-opening-up-via-massive-trade-fair-1yhuKBzAgZa/p.html

SOURCE CGTN