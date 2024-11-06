CGTN: Китай демонстрирует приверженность открытости с помощью крупнейшей ярмарки

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CGTN

Nov 06, 2024, 19:39 ET

ПЕКИН, 7 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Международные компании, стремящиеся выйти на китайский рынок, собираются в Шанхае, чтобы принять участие в седьмой Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE), крупнейшей в стране ярмарке импортных товаров, которая проходит в этом году с 5 по 10 ноября.

Эта выставка — глобальное экономическое и торговое мероприятие, в рамках которого в прошлом году были заключены сделки на общую сумму 78,4 млрд долларов США, что на 6,7 % превысило результат предыдущего года и стало историческим максимумом. В этом году в выставке CIIE примут участие 3496 экспонентов из 129 стран и регионов в выставочном центре площадью более 360 000 кв. м, что эквивалентно 50 стандартным футбольным полям.

По словам официальных лиц Китая, число стран-участниц и экспонентов превзошло предыдущие рекорды. И примечательнее всего то, что 297 экспонентов представляют компании из списка Fortune Global 500, что является историческим максимумом. Среди всех участников 186 предприятий и учреждений принимают участие в выставке уже семь лет подряд.

Проведение выставки CIIE является важным аспектом политики открытости и сотрудничества Китая, представляющим официальную приверженность Китая миру, сказал премьер-министр Китая Ли Цян (Li Qiang) в своем основном докладе на церемонии открытия выставки CIIE этого года в понедельник.

Администрация порта Пирей, оператор крупнейшего порта Греции, принимает участие в выставке седьмой год подряд. После своего дебюта на первой выставке CIIE в 2018 году порт Пирей достиг рекордного объема перевалки контейнеров в 2019 году, причем 40 % общего объема пришлось на Китай.

«Порт Пирей ежегодно принимает участие в выставке CIIE, чтобы изучить новые возможности сотрудничества, стремясь к взаимовыгодному партнерству с Китаем», — сказала представителям CMG участница выставки Евдоксия Кастринелли (Evdoxia Kastrinelli), добавив, что оператор порта продолжит и в будущем участвовать в мероприятии.

Компания Apitv, поставщик автомобильных технологий со штаб-квартирой в Дублине, впервые принимает участие в выставке. Являясь подразделением глобального производителя промышленного оборудования с более чем 100-летней историей, компания демонстрирует более 45 передовых технологических инноваций, включая водородные энергетические решения, нагнетательные насосы жидкого водорода и другие передовые продукты, которые впервые демонстрируются в Китае.

«Мы наблюдаем за влиянием CIIE на глобальную торговлю в течение многих лет, и с учетом быстрого развития автомобильной промышленности Китая это для нас отличная возможность использовать платформу в целях налаживания более глубокого сотрудничества с предприятиями как в Китае, так и во всем мире», — сказал Цзян Вэйхао (Jiang Weihao), представитель экспонента.

В дополнение к высокотехнологичным продуктам и потребительским товарам из развитых стран, в этом году на выставке также было представлено большое количество развивающихся стран, в том числе 37 наименее развитых стран мира. Более 120 выставочных стендов были предоставлены этим странам бесплатно. На некоторых стендах демонстрировались африканские сельскохозяйственные товары, такие как арахис, кофе, мед и пиво.

На саммите 2024 года в рамках Форума по китайско-африканскому сотрудничеству (FOCAC) Китай объявил о планах предложить нулевой тарифный режим по всем тарифным позициям наименее развитым странам, имеющим дипломатические отношения с Китаем, включая 33 африканские страны. Вслед за этим 22 тонны авокадо, импортированные из Южной Африки, прошли таможенную очистку и в начале октября прибыли в шанхайский порт Яншань.

Выступая на церемонии открытия, г-н Ли подчеркнул необходимость укрепления консенсуса в отношении открытости, добавив, что все стороны должны совместно придерживаться международных экономических и торговых регламентов и правил и добросовестно выполнять многосторонние и двусторонние экономические и торговые соглашения.

В этом году Китай принял ряд мер, подчеркивающих его приверженность более глубоким реформам и большей открытости.

С 8 ноября Китай предоставит безвизовый въезд гражданам еще девяти стран, доведя общее количество таких стран до почти 30. 1 ноября Китай ввел в действие обновленный негативный список для иностранных инвестиций, сняв все ограничения в производственном секторе. 

Страна также пересмотрела политики в отношении иностранных инвестиций во включенные в список компании и теперь разрешит иностранные инвестиции в больницы в девяти городах. Также будет принят общенациональный негативный список, регулирующий трансграничную торговлю услугами.

По мере того как Китай продолжает открывать свою экономику и стимулировать рост, Международный валютный фонд (МВФ) повысил свой прогноз экономического роста Китая до 5 %, что соответствует первоначальному целевому показателю роста страны.

На основании прогнозов МВФ агентство Bloomberg сообщило, что Китай предположительно сохранит крупнейшую долю глобального экономического роста в течение следующих пяти лет, превысив совокупную долю всех стран G7.

По словам г-на Ли, Китай будет и дальше расширять институциональную открытость и активно согласовывать свои условия с международными экономическими и торговыми правилами высокого уровня, пообещав приложить усилия для реализации стратегии модернизации пилотных зон свободной торговли.

https://news.cgtn.com/news/2024-11-05/China-showcases-commitment-of-opening-up-via-massive-trade-fair-1yhuKBzAgZa/p.html 

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