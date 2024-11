CGTN: Čína preukazuje rozsiahlym veľtrhom svoj záväzok otvárať sa svetu

PEKING, 6. novembra 2024 /PRNewswire/ – Medzinárodné spoločnosti so záujmom o vstup na čínsky trh sa hrnú do Šanghaja, aby využili siedmy ročník veľtrhu China International Import Expo (CIIE). Ide o najväčší dovozný veľtrh v krajine, ktorý sa koná od 5. do 10. novembra tohto roku.

Veľtrh je globálnym ekonomickým a obchodným podujatím, ktoré minulý rok vygenerovalo obchody v kumulatívnej hodnote 78,4 miliardy USD. To znamená medziročný nárast o 6,7 percenta a historické maximum. Tohtoročný veľtrh CIIE bude privíta 3 496 vystavovateľov zo 129 krajín a regiónov na výstavisku s plochou viac ako 360 000 metrov štvorcových – čo zodpovedá 50 štandardným futbalovým ihriskám.

Podľa čínskych predstaviteľov prekonal počet zúčastnených krajín a vystavovateľov doterajšie rekordy. Pozoruhodné je, že až 297 vystavovateľov pochádza spomedzi spoločností na zozname Fortune Global 500, čo predstavuje historické maximum. Spomedzi všetkých účastníkov sa až 186 podnikov a inštitúcií zúčastnilo na veľtrhu počas všetkých siedmych ročníkov.

Organizovanie CIIE je dôležitým aspektom otvárania sa Číny a jej spolupráce. Predstavuje slávnostný záväzok Číny voči svetu, uviedol čínsky premiér Li Qiang vo svojom hlavnom príhovore na otváracom ceremoniáli tohtoročného CIIE v pondelok.

Správa prístavu Pireus, prevádzkovateľ najväčšieho gréckeho prístavu, sa na výstave zúčastňuje už siedmy rok po sebe. Po svojom debute na inauguračnom CIIE v roku 2018 zaznamenal prístav Piraeus v roku 2019 rekordné množstvo prichádzajúcich kontajnerov, pričom 40 percent z celkového objemu pochádzalo z Číny.

„Prístav Piraeus sa zúčastňuje CIIE každoročne, aby preskúmal nové možnosti spolupráce s cieľom dosiahnuť obojstranne výhodné partnerstvo s Čínou," povedala pre CMG vystavovateľka Evdoxia Kastrinelli a dodala, že prevádzkovateľ prístavu sa plánuje na podujatí zúčastňovať aj v budúcnosti.

Spoločnosť Apitv, dodávateľ automobilovej techniky so sídlom v Dubline, sa výstavy zúčastňuje po prvýkrát. Spoločnosť, ktorá patrí pod globálneho výrobcu priemyselných strojov s viac ako 100-ročnou históriou, predstavuje viac ako 45 špičkových technologických inovácií, vrátane riešení na výrobu vodíkovej energie, čerpadiel na zvýšenie kvapalného vodíka a ďalších pokročilých produktov, ktoré v Číne zažívajú svoj debut.

„Sledovali sme vplyv veľtrhu CIIE na globálny obchod postupom rokov. Keďže čínsky automobilový priemysel napreduje rýchlo, je to pre nás vynikajúca príležitosť využiť platformu na hlbšiu spoluprácu s podnikmi v Číne a po celom svete," povedal Jiang Weihao, zástupca vystavovateľa.

Okrem technologických produktov a spotrebného tovaru z rozvinutých krajín privítala tohtoročná výstava aj veľký počet rozvojových krajín vrátane 37 najmenej rozvinutých krajín sveta. Tieto krajiny dostali k dispozícii bezplatne viac ako 120 výstavných stánkov. Niektoré stánky prezentujú špeciality afrického poľnohospodárstva, ako sú arašidy, káva, med či pivo.

Počas summitu Fóra o čínsko-africkej spolupráci 2024 Čína oznámila plány udeliť nulovú colnú tarifu na všetky položky pre najmenej rozvinuté krajiny s diplomatickými vzťahmi s Čínou vrátane 33 afrických krajín. Následne bolo colne odbavených 22 ton avokáda privezeného z Južnej Afriky, ktoré začiatkom októbra dorazilo do prístavu Shanghai Yangshan.

V prejave na otváracom ceremoniáli zdôraznil premiér Li Qiang potrebu posilniť konsenzus o otváraní a dodal, že všetky strany by mali spoločne dodržiavať medzinárodné hospodárske a obchodné príkazy a pravidlá a dôsledne plniť multilaterálne a bilaterálne hospodárske a obchodné dohody.

Tento rok Čína zaviedla sériu opatrení, ktorými zdôraznila svoj záväzok k hlbším reformám a väčšej otvorenosti.

Od 8. novembra Čína udelí bezvízový vstup občanom z ďalších deviatich krajín, čím sa celkový počet zvýši na takmer 30. 1. novembra Čína zaviedla aktualizovaný negatívny zoznam zahraničných investícií, čím odstránila všetky obmedzenia vo výrobnom sektore.

Krajina tiež zrevidovala politiku zahraničných investícií do kótovaných spoločností a teraz povolí nemocnice so zahraničným kapitálom v deviatich mestách. Zároveň zavedie celoštátny negatívny zoznam pre cezhraničný obchod so službami.

Keďže Čína naďalej otvára svoju ekonomiku a stimuluje rast, Medzinárodný menový fond (MMF) zvýšil svoju prognózu rastu pre Čínu na päť percent, čo zodpovedá pôvodnému cieľu rastu krajiny.

Na základe projekcií MMF agentúra Bloomberg uviedla, že podľa jej očakávaní zostane Čína v nasledujúcich piatich rokoch najväčším prispievateľom ku globálnemu hospodárskemu rastu a prekoná výsledky všetkých krajín G7 dohromady.

Čína bude ďalej pokračovať v inštitucionálnom otváraní sa a aktívne sa zlaďovať s vysokým štandardom medzinárodných ekonomických a obchodných pravidiel, povedal Li Qiang a prisľúbil úsilie na implementáciu stratégie s cieľom modernizovať pilotné zóny voľného obchodu.

