FESA, 아테나 헵번과 전략적 협업 발표

마드리드, 2026년 1월 15일 /PRNewswire/ -- 승마 스포츠 미래 연합(Future of Equestrian Sport Alliance•FESA)이 세계 최고 수준에서 경쟁하는 마장마술 선수 아테나 헵번(Athena Hepburn)과의 협업을 발표했다.

아테나 A. M. 헵번(Athena A. M. Hepburn)은 파렐리 승마술(Parelli Method)을 전문으로 하는 자연 승마술에 탄탄한 기반을 둔 열정적이고 헌신적인 마장마술 선수이자 트레이너다. 저명한 전문 훈련사인 루이스 루시오(Luis Lucio)와 후안 마투테(Juan Matute)에게서 심화 트레이닝을 받았으며, 행동 심리학과 효과적인 커뮤니케이션 기법을 결합해 말과 강력하고 유대 관계를 구축하고 있다.

Athena Hepburn

아테나 헵번은 최근 국제 무대에서 그랑프리 U25에서 킹스 컵(Kings Cup) 우승을 차지하고, 2025 그랑프리에서 마드리드 챔피언에 오르며 두각을 나타냈다. 시대를 풍미한 배우 오드리 헵번(Audrey Hepburn)의 손녀인 아테나 헵번은 탁월한 스포츠성과 문화적 인식, 책임 있는 참여를 결합한 새로운 세대의 승마인을 대표한다.

이번 협업은 동물 복지, 지속 가능한 경기력, 혁신, 사회적 기대 등 오늘날 도전에 직면한 승마 스포츠의 보호•현대화•미래 확보를 목표로 하는 제네바에 본부를 둔 국제 연합체인 FESA의 사명과 완전히 부합한다.

스포츠의 미래에 초점을 둔 협업

이번 파트너십을 통해 아테나 헵번은 집단적 행동, 공동 책임, 장기적 비전의 틀 안에서 높은 수준의 퍼포먼스가 요구되는 스포츠와 말 복지에 관해 FESA가 주도하는 이니셔티브에 기여하게 된다. 아테나 헵번은 영어, 스페인어, 이탈리아어, 독일어에 능통하다.

이번 협업의 목표는 현장 경험, 공유된 전문성, 그리고 승마 스포츠의 미래를 위한 책임감 있는 비전에 기반한 건설적인 접근을 촉진하는 것이다.

공유된 비전

FESA는 "아테나는 헌신적이고 신뢰할 수 있으며 스포츠의 현실을 이해하는 선수로서 FESA의 정신을 구현한다"고 말했다.

"아테나 헵번의 관점과 참여는 승마 스포츠의 미래를 형성하는 데 있어 귀중한 자산이다."

아테나는 "우리 스포츠에 있어 중요한 전환점에서 FESA와 협업하게 되어 매우 기쁘다. 승마 스포츠와 말 복지의 미래를 지지하는 집단적 행동에 기여하는 것은 내가 가진 책임이자 특권이며, 이를 통해 전문 기수로서 필요한 부분을 충족할 수 있다"고 덧붙였다.

FESA 소개

승마 스포츠 미래 연합(FESA)은 선수, 연맹, 과학자, 대학, 파트너가 모여 현재와 미래 세대를 위해 승마 스포츠의 경제적•사회적•윤리적 지속 가능성을 보장하는 데 헌신하는 국제 연합체다.

