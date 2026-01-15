FESA、Athena Hepburn氏との戦略的コラボレーションを発表

マドリード, 2026年1月15日 /PRNewswire/ -- Future of Equestrian Sport Alliance（FESA）は、国際舞台において最高レベルで活躍する馬場馬術選手Athena Hepburn氏とのコラボレーションを発表します。

Athena A. M. Hepburn氏は、ナチュラル・ホースマンシップに深い基盤を持ち、特にパレリ・メソッドを専門とする、情熱的かつ献身的な馬場馬術選手兼トレーナーです。著名な専門家であるLuis Lucio氏およびJuan Matute氏のもとで幅広いトレーニングを積み、行動心理学と効果的なコミュニケーション技術を融合させることで、馬との強く調和の取れた関係性を築いています。

Athena Hepburn氏は近年、グランプリU25部門においてキングス・カップを制し、さらに2025年マドリード・グランプリ・チャンピオンに輝くなど、国際舞台で顕著な成果を挙げています。伝説的女優Audrey Hepburnの孫である彼女は、競技における卓越性、文化的感性、そして責任ある関与を兼ね備えた新世代の馬術選手を体現しています。

今回のコラボレーションは、動物福祉、持続可能な競技パフォーマンス、イノベーション、そして社会的要請といった現代の課題に直面する中で、馬術競技の保護、近代化、将来性の確保に取り組むジュネーブ拠点の国際アライアンスFESAの使命と完全に合致するものです。

競技の未来に焦点を当てたコラボレーション

今回のパートナーシップを通じて、Athena Hepburn氏は、集団的行動、責任の共有、そして長期的視点を基盤とし、高度競技スポーツおよび馬の福祉に関するFESA主導の取り組みに貢献していきます。彼女は英語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語に堪能です。

今回のコラボレーションは、現場での経験、専門知識の共有、責任ある将来ビジョンに基づいた建設的なアプローチを促進することを目的としています。

共有されるビジョン

「Athena氏は、献身的で信頼性が高く、競技の現実に深く根ざしたアスリートという、FESAの精神を体現しています」とFESAは述べています。

「彼女の視点と積極的な関与は、馬術競技の未来を形作る上で非常に貴重な資産です。」

Athena氏は次のように述べています。「この競技にとってきわめて重要な転換期に、FESAと協力できることを大変うれしく思います。馬術競技と馬の福祉の未来を支える共同の取り組みに貢献することは、責任であると同時に特権であり、私のプロフェッショナルとしての活動を補完してくれるものです。」

FESAについて

Future of Equestrian Sport Alliance（FESA）は、馬術競技の経済的、社会的、倫理的な持続可能性を、現在および将来世代にわたり確保することを目的として、アスリート、競技連盟、科学者、大学、パートナーを結集する国際的アライアンスです。

