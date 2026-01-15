FESA anuncia una colaboración estratégica con Athena Hepburn

MADRID, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Future of Equestrian Sport Alliance (FESA) se complace en anunciar una colaboración con Athena Hepburn, una jinete de doma internacional que compite al más alto nivel de este deporte.

Athena Hepburn

Athena A. M. Hepburn es una apasionada y dedicada amazona y entrenadora de doma clásica con una sólida formación en doma natural, especializada en el método Parelli. Con una amplia formación con los reconocidos profesionales Luis Lucio y Juan Matute, combina la psicología conductual con técnicas de comunicación efectivas para construir relaciones sólidas y armoniosas con los caballos.

Athena Hepburn se destacó recientemente a nivel internacional al ganar la Copa del Rey en el Gran Premio Sub-25 y es la campeona del Gran Premio de Madrid 2025. Nieta de la icónica Audrey Hepburn, representa una nueva generación de jinetes que combinan la excelencia deportiva, la conciencia cultural y el compromiso responsable.

Esta colaboración se alinea plenamente con la misión de FESA como alianza internacional con sede en Ginebra dedicada a proteger, modernizar y asegurar el futuro del deporte ecuestre ante los desafíos actuales, como el bienestar animal, el rendimiento sostenible, la innovación y las expectativas sociales.

Una colaboración centrada en el futuro del deporte

A través de esta alianza, Athena Hepburn contribuirá a las iniciativas lideradas por FESA en torno al deporte de alto rendimiento y el bienestar equino, en un marco de acción colectiva, responsabilidad compartida y visión a largo plazo. Habla con fluidez inglés, español, italiano y alemán.

Esta colaboración busca fomentar un enfoque constructivo basado en la experiencia de campo, la experiencia compartida y una visión responsable para el futuro del deporte ecuestre.

Una visión compartida

"Athena encarna el espíritu de FESA: una atleta comprometida, creíble y profundamente conectada con las realidades del deporte", afirmó FESA.

"Su perspectiva y compromiso son valiosos activos para forjar el futuro del deporte ecuestre".

Athena añadió: "Estoy encantada de colaborar con FESA en este momento crucial para nuestro deporte. Contribuir a una acción colectiva en apoyo del futuro del deporte ecuestre y el bienestar equino es una responsabilidad y un privilegio, y complementa mi vida profesional".

Acerca de FESA

La Future of Equestrian Sport Alliance (FESA) es una alianza internacional que reúne a atletas, federaciones, científicos, universidades y socios comprometidos a garantizar la sostenibilidad económica, social y ética del deporte ecuestre, hoy y para las generaciones futuras.

Contacto

Juan Carlos Capelli

[email protected]

+49 1575 1127150

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858384/Athena_Hepburn.jpg