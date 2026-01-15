La FESA annonce une collaboration stratégique avec Athena Hepburn

MADRID, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Future of Equestrian Sport Alliance (FESA) a le plaisir d'annoncer une collaboration avec Athena Hepburn, une cavalière de dressage internationale qui concourt au plus haut niveau de ce sport.

Athena Hepburn

Athena A. M. Hepburn est une cavalière de dressage et une entraîneuse passionnée et dévouée qui possède une solide base en équitation naturelle, spécialisée dans la méthode Parelli. Ayant suivi une formation approfondie auprès des professionnels renommés Luis Lucio et Juan Matute, elle associe la psychologie comportementale et des techniques de communication efficaces pour établir des relations fortes et harmonieuses avec les chevaux.

Athena Hepburn s'est récemment distinguée sur la scène internationale en remportant la coupe des rois dans le Grand Prix U25 et est la championne du Grand Prix 2025 Madrid. Petite-fille de l'emblématique Audrey Hepburn, elle représente une nouvelle génération d'équitants alliant excellence sportive, sensibilité culturelle et engagement responsable.

Cette collaboration s'inscrit pleinement dans la mission de la FESA, alliance internationale basée à Genève qui se consacre à la protection, à la modernisation et à la sécurisation de l'avenir des sports équestres face aux défis d'aujourd'hui, notamment le bien-être des animaux, la performance durable, l'innovation et les attentes de la société.

Une collaboration axée sur l'avenir du sport

Grâce à ce partenariat, Athena Hepburn contribuera aux initiatives menées par la FESA autour du sport de haut niveau et du bien-être équin, dans un cadre d'action collective, de responsabilité partagée et de vision à long terme. Elle parle couramment l'anglais, l'espagnol, l'italien et l'allemand.

Cette collaboration vise à favoriser une approche constructive fondée sur une expérience de terrain, une expertise partagée et une vision responsable de l'avenir des sports équestres.

Une vision commune

« Athena incarne l'esprit de la FESA : un athlète engagé, crédible et profondément lié aux réalités du sport », a déclaré la FESA.

« Son point de vue et son engagement sont des atouts précieux pour façonner l'avenir des sports équestres. »

Athena a ajouté : « Je suis ravie de collaborer avec la FESA en cette période charnière pour notre sport. Contribuer à une action collective en faveur de l'avenir du sport équestre et du bien-être des équidés est à la fois une responsabilité et un privilège et complète ma vie professionnelle ».

À propos de la FESA

Le site Future of Equestrian Sport Alliance (FESA) est une alliance internationale réunissant des athlètes, des fédérations, des scientifiques, des universités et des partenaires qui s'engagent à assurer la durabilité économique, sociale et éthique du sport équestre - aujourd'hui et pour les générations à venir.

Contact

Juan Carlos Capelli

[email protected]

+49 1575 1127150

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2858384/Athena_Hepburn.jpg