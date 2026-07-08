Games of the Future 2026, 아스타나 글로벌 라인업 확정

Dota 2(도타 2), Counter-Strike 2(카운터 스트라이크 2), PUBG: Battlegrounds(PUBG: 배틀그라운드), UFL, FATAL FURY: City of the Wolves(아랑전설: 시티 오브 더 울브스), Just Dance(저스트 댄스), 3on3 FreeStyle(3on3 프리스타일) 등 전 세계적으로 인정받는 타이틀을 선보이는 Games of the Future(게임즈 오브 더 퓨처) 2026은 12일간의 엘리트 스포츠 및 e스포츠 경쟁을 통해 phygital 운동의 혁신과 열기를 보여줄 예정이다.

Barys Arena(바리스 아레나), Beeline Arena(비라인 아레나), Athletics Sports Complex "Qazaqstan"(카자흐스탄 육상 스포츠 단지), Ushkempirov Martial Arts Palace(우슈켐피로프 무술 궁전) 등 아스타나의 주요 스포츠 시설 전반에서 개최되는 Games of the Future(게임즈 오브 더 퓨처) 2026은 도시를 글로벌 phygital 스포츠의 본거지로 탈바꿈시켜 12일간의 엘리트 경쟁을 위해 선수, 팬, 국제 미디어를 맞이할 예정이다.

이번 라인업에는 전 세계의 상징적인 스포츠 클럽, 세계 챔피언, 선도적인 e스포츠 단체들이 포함되어 모든 종목에서 잊지 못할 경쟁을 약속한다.

e스포츠 라인업의 헤드라이너는 세계에서 가장 많이 시청되고 주목받는 e스포츠 타이틀 중 하나인 Dota 2(도타 2)를 선보이는 MOBA PC(모바 PC)다. 국제적 강호인 LGD 게이밍(LGD Gaming), 익스트림 게이밍(Xtreme Gaming), 엑시크레이션(Execration), VICI 게이밍(VICI GAMING)이 Games of the Future(게임즈 오브 더 퓨처) 챔피언십과 미화 100만 달러의 상금을 놓고 맞붙게 된다.

Battle Royale(배틀 로얄)은 Team Vitality(팀 바이탈리티), Team Falcons(팀 팔콘), Virtus.pro(버투스 프로), Twisted Minds(트위스티드 마인즈), Geekay Esports(지케이 이스포츠), T1 등 전 세계적으로 인정받는 단체들이 참가하는 PUBG: Battlegrounds(PUBG: 배틀그라운드)에서 또 다른 뛰어난 국제적 필드를 구성하며, 총 미화 100만 달러의 상금이 걸린 GOTF 2026의 가장 치열한 토너먼트 중 하나를 만들어낸다.

Games of the Future(게임즈 오브 더 퓨처)에는 세계 최대의 e스포츠 타이틀들이 포함되어 있지만, 경쟁의 핵심은 시그니처 phygital 종목에 있다. 디지털 게임플레이와 라이브 스포츠 액션을 결합함으로써, 국제 스포츠에서 다른 어느 것과도 비교할 수 없는 독특한 볼거리를 만들어내며 두 영역 모두에서 기술, 팀워크 및 적응력을 요구한다.

Phygital Football은 팀들이 먼저 UFL에서 경쟁한 후 치열한 5대5 경기를 위해 경기장으로 나서는 방식으로 진행된다. 이번 대회에는 남미의 가장 역사 있는 축구 클럽 중 하나인 Peñarol(페냐롤), Kings League(킹스 리그) 클럽인 LOS TRONCOS FC(로스 트론코스 FC), 아프리카에서 가장 상징적인 축구 클럽 중 하나인 ORLANDO PIRATES FIVES(올랜도 파이어리츠 파이브스), 홈그라운드 팀 ACF x Allur(ACF x 얼루어) 등 뛰어난 국제 진용이 참가해 현재까지 구성된 가장 강력한 Phygital Football 라인업 중 하나를 이루며, 미화 62만 5000달러의 상금이 걸려 있다.

Phygital Basketball은 3on3 FreeStyle(3on3 프리스타일)과 코트에서의 빠른 속도의 2대2 농구 경기를 결합한다. 라인업에는 Boca Juniors(보카 주니어스), Valencia Basket(발렌시아 바스켓), PBC Astana(PBC 아스타나) 등 국제 클럽들이 포함되어 전 세계에서 가장 인정받는 세 개의 스포츠 기관들이 총 미화 40만 달러의 상금을 놓고 격돌한다.

Phygital Dancing에서는 선수들이 Just Dance(저스트 댄스)로 경쟁하며, 3회 Just Dance World Cup(저스트 댄스 월드컵) 챔피언 Umutcan Tütüncü(우무트잔 튀튄취), 선도적인 경쟁 퍼포머 Ariana Katana(아리아나 카타나), Angelo Mokonenyane(안젤로 모코넨야네) 등 주목할 만한 이름들이 무대에 오를 예정이다.

세계에서 가장 인정받는 e스포츠 타이틀 중 하나인 Counter-Strike 2(카운터 스트라이크 2)를 중심으로 구축된 Phygital Shooter는 엘리트 e스포츠 경쟁과 팀워크, 전술적 인식, 실행력을 시험하는 라이브 레이저 태그 스테이지를 결합한다. 튀르키예의 선도적인 e스포츠 단체 Eternal Fire(이터널 파이어), 스페인의 탄탄한 경쟁 게임팀 Clan Pedrajas(클랜 페드라하스), 지난해 3위를 차지한 후 이번 게임으로 복귀하는 Minsk House(민스크 하우스) 등 선도적인 팀들이 미화 15만 달러의 상금을 놓고 경쟁한다.

Phygital Fighting은 SNK가 개발 및 퍼블리싱한 FATAL FURY: City of the Wolves(아랑전설: 시티 오브 더 울브스)와 고강도 격투 스포츠를 결합한다. 라인업에는 Kuznya(쿠즈냐), SOLDIERS OF FORCHUNE(솔져스 오브 포춘), SWORD(스워드)가 포함되어 미화 50만 달러의 상금을 놓고 두 스테이지에서 전술적 게임플레이, 격투 능력 및 적응력을 겨룬다.

MOBA Mobile(모바 모바일) 타이틀과 라인업은 수일 내로 발표되어 Games of the Future(게임즈 오브 더 퓨처) 2026의 최종 경쟁자 명단이 완성된다.

Phygital International(피지털 인터내셔널)의 John Hewitt(존 휴이트) 국제 마케팅 및 커뮤니케이션 디렉터는 다음과 같이 말했다. "올해 게임은 phygital 운동의 놀라운 폭넓은 인재들을 선보이며 상징적인 스포츠 클럽, 세계 챔피언, e스포츠의 가장 큰 이름들을 하나의 글로벌 무대에 모은다. 스포츠 팬, e스포츠 매니아, 처음으로 phygital 경쟁을 접하는 사람 모두에게 Games of the Future(게임즈 오브 더 퓨처)는 진정으로 독특한 무언가를 제공한다. 스포츠, 게임 및 혁신의 잊지 못할 축제가 될 아스타나에 전 세계를 맞이하기를 기대한다."

최종 라인업이 확정됨에 따라, 이제 시선은 7월 7일의 Games of the Future(게임즈 오브 더 퓨처) 2026 조 추첨식으로 향한다. 드로우는 개막전 대진과 토너먼트 대진표를 결정하며, Games of the Future(게임즈 오브 더 퓨처)의 영광으로 향하는 길을 형성할 전투, 라이벌전, 결정적인 순간들의 무대를 마련한다.

지금 Games of the Future(게임즈 오브 더 퓨처) 2026 티켓을 확보할 수 있다.

팬들은 공식 Games of the Future(게임즈 오브 더 퓨처) 웹사이트를 방문하고 인스타그램, 엑스(X), 페이스북, 틱톡, 유튜브의 공식 소셜 미디어 채널을 팔로우해 최신 뉴스, 일정, 결과를 확인할 수 있다. 크리에이터, 캐스터, 커뮤니티 스트리머들은 Games of the Future(게임즈 오브 더 퓨처) 2026 Streaming Community(스트리밍 커뮤니티) 참여 신청을 통해 전 세계 관객을 위해 이벤트를 공동 스트리밍할 수 있는 무료 공식 라이브 방송 피드 액세스 권한을 받을 수 있다.

GOTF 2026의 모든 경기는 Phygital+에서 전 세계적으로 생중계되며, 팬들은 Phygital Contenders Astana 2026(피지털 콘텐더스 아스타나 2026)과 Games of the Future(게임즈 오브 더 퓨처) 2025의 하이라이트를 다시 볼 수 있을 뿐만 아니라 세계 최고의 phygital 스포츠 이벤트의 독점 콘텐츠도 즐길 수 있다.

Phygital International 소개

Phygital International(피지털 인터내셔널)은 전 세계 phygital 스포츠의 프로모터로, 스포츠를 혁신하고 재정의하는 데 집중하고 있다. Games of the Future(게임즈 오브 더 퓨처)의 관리자이자 권리 보유자로서 각 개최 도시의 입찰 과정을 총괄한다.

https://Phygitalinternational.com을 방문하거나 [email protected]으로 문의하여 자세한 내용을 확인할 수 있다.

Games of the Future 소개

Games of the Future(게임즈 오브 더 퓨처)는 물리적 세계와 디지털 세계를 융합한 연례 국제 행사로, phygital 스포츠의 정점이다. 이 토너먼트는 전 세계에서 차세대 phygital 스포츠 영웅들을 한자리에 모아 다양한 phygital 종목과 도전에서 경쟁하게 한다. Games of the Future(게임즈 오브 더 퓨처) 2025는 아부다비에서 개최됐으며, Games of the Future(게임즈 오브 더 퓨처) 2026은 아스타나에서 열린다.

자세한 내용은 https://gofuture.games/에서 확인할 수 있다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/3003015/Phygital_Football.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/3003016/Phygital_Basketball.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/3003014/GOTF_Logo.jpg

SOURCE Games of the Future