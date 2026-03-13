광저우, 중국 2026년 3월 13일 /PRNewswire/ -- 사우스(South) 뉴스 보도: 웨강아오 대만구(Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, GBA)가 국가 경제 및 사회 발전을 위한 제15차 5개년 계획(2026~2030) 초안과 중국 정부 업무 보고에 포함됐다.

GBA 발전은 중국의 5개년 계획에 3회 연속으로 반영됐고, 정부 업무 보고에는 10년 연속 포함됐다.

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2016년 중국의 제13차 5개년 계획은 'GBA 및 주요 성(省) 간 협력 플랫폼 구축 촉진'이라는 목표를 제시했다.

통계에 따르면 웨강아오 대만구의 경제 규모는 2016년부터 2025년까지 60% 성장했다.

중국 국토의 0.6% 미만을 차지하는 GBA는 불과 10년 만에 중국 국내총생산(GDP)의 9분의 1을 차지하는 경제 중심지로 성장했다.

획기적인 인프라와 정책 혁신부터 국경 간 협력과 인적 교유에 이르기까지, 이는 실현된 비전과 지금도 전개되고 있는 미래의 이야기다. 이 영상 링크를 클릭하면 지난 10년의 뜻깊은 순간을 돌아볼 수 있다.

SOURCE South