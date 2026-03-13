GBAの10年の歩み：結束、成長、そして無限の可能性

中国、広州、2026年3月13日 /PRNewswire/ -- South発ニュースレポート： 広東・香港・マカオ・グレーター・ベイ・エリア（GBA）は、国民経済・社会発展第15次5カ年計画（2026-2030）草案要綱および中国の政府活動報告に盛り込まれました。

GBAの発展は、中国の5カ年計画に3期連続で盛り込まれ、政府活動報告にも10年連続で記載されています。

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2016年、中国の第13次5カ年計画では、「GBAおよび主要な省境を越えた協力プラットフォームの建設を推進する」という目標が打ち出されました。

統計によると、広東・香港・マカオ・グレーター・ベイ・エリアの経済規模は、2016年から2025年にかけて60％拡大しました。

わずか10年で、中国の国土の0.6%未満を占めるにすぎないGBAは、中国のGDPの9分の1を生み出す経済大圏へと成長しました。

画期的なインフラ整備や政策面での突破から、越境協力や人と人との絆に至るまで、これは実現したビジョンと今まさに開かれつつある未来の物語です。この動画をクリックして、この記憶に残る10年間を振り返ってください。

SOURCE South