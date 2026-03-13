GBAの10年の歩み：結束、成長、そして無限の可能性

ニュース提供

South

13 3月, 2026, 16:04 JST

中国、広州、2026年3月13日 /PRNewswire/ -- South発ニュースレポート： 広東・香港・マカオ・グレーター・ベイ・エリア（GBA）は、国民経済・社会発展第15次5カ年計画（2026-2030）草案要綱および中国の政府活動報告に盛り込まれました。

GBAの発展は、中国の5カ年計画に3期連続で盛り込まれ、政府活動報告にも10年連続で記載されています。

Continue Reading

2016年、中国の第13次5カ年計画では、「GBAおよび主要な省境を越えた協力プラットフォームの建設を推進する」という目標が打ち出されました。

統計によると、広東・香港・マカオ・グレーター・ベイ・エリアの経済規模は、2016年から2025年にかけて60％拡大しました。

わずか10年で、中国の国土の0.6%未満を占めるにすぎないGBAは、中国のGDPの9分の1を生み出す経済大圏へと成長しました。

画期的なインフラ整備や政策面での突破から、越境協力や人と人との絆に至るまで、これは実現したビジョンと今まさに開かれつつある未来の物語です。この動画をクリックして、この記憶に残る10年間を振り返ってください。

SOURCE South

同じ情報源の記事

在広州各総領事、深圳で開催されるAPEC 2026に期待を寄せる

在広州各総領事、深圳で開催されるAPEC 2026に期待を寄せる

Southによるニュースレポート。 広東省代表団は国家の重要な優先事項について議論を進める中、現在進行中の2026年APEC「中国年（China Year）」が注目を集める話題となっています。 第33回APEC経済首脳会議は、APEC...
広東省で楽しむ旧正月の味：在広州総領事が選ぶおすすめグルメ

広東省で楽しむ旧正月の味：在広州総領事が選ぶおすすめグルメ

Southによるニュースリポート：午年を迎え、広東省全域で旧正月のお祝いムードが最高潮に達しています。中でも食卓の賑わいは格別です。...
このソースからのその他のリリース

閲覧する

出版・情報サービス

出版・情報サービス

放送技術

放送技術

コンピューターと電子機器

コンピューターと電子機器

経済ニュース、トレンド、分析

経済ニュース、トレンド、分析

同様のトピックのニュースリリース