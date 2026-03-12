Kiprah GBA Selama 10 Tahun Terakhir: Persatuan, Pertumbuhan, dan Peluang Tanpa Batas

Pada 2016, Repelita Tiongkok Ke-13 menetapkan target untuk "mendorong pembangunan GBA serta platform kerja sama yang melibatkan sejumlah provinsi utama."

Data statistik menunjukkan, perekonomian GBA melesat sekitar 60% pada periode 2016-2025.

Dalam satu dekade, GBA—hanya mencakup kurang dari 0,6% dari luas wilayah daratan Tiongkok—telah berkembang menjadi pusat kekuatan ekonomi yang menyumbang sekitar sepersembilan dari PDB nasional Tiongkok.

Mulai dari pembangunan infrastruktur penting, terobosan kebijakan, hingga kolaborasi lintaswilayah dan hubungan antarmasyarakat, perjalanan GBA menggambarkan sebuah visi besar yang berhasil terwujud sekaligus membuka berbagai peluang untuk masa depan. Anda dapat menyaksikan video ini untuk melihat kembali perkembangan GBA selama 10 tahun terakhir yang penuh pencapaian.

