GSMA, MWC26 상하이에서 첫선을 보일 '휴머노이드 로봇 축구 승부차기 챌린지' 발표

런던, 2026년 4월 11일 /PRNewswire/ -- 세계이동통신사업자연합회(GSMA)가 MWC26 상하이(MWC26 Shanghai)에서 새로운 국제 로보틱스 대회인 '휴머노이드 로봇 축구 승부차기 챌린지(Humanoid Robot Football Penalties Challenge)'를 처음 선보인다고 발표했다.

아시아 최대 규모이자 가장 영향력 있는 커넥티비티 행사인 MWC 상하이는 2026년 6월 24일부터 26일까지 개최되며, 이번 로보틱스 대회는 체화 지능(embodied intelligence)을 시스템 수준에서 선보이는 무대로 기획됐다.

올여름 전 세계를 강타할 축구 열기에 맞춰 마련된 이번 챌린지는 전 세계 팀들을 한자리에 모아 승부차기 방식의 경기를 펼치게 함으로써, 휴머노이드 기계에서 구현되는 첨단 커넥티비티와 인공지능(AI) 기반 실시간 의사결정, 모션 제어, 정밀성을 입증하는 것을 목표로 한다.

참가를 희망하는 로보틱스 팀은 여기에서 5월 31일까지 참가 의향을 등록해야 한다. AI 100, 중국인공지능산업연맹(Artificial Intelligence Industry Alliance, AIIA), 신화망(Xinhua.net) 등이 포함된 조직위원회가 이번 챌린지의 구체적인 방향을 총괄하고 있다.

GSMA Ltd.의 존 호프먼(John Hoffman) 최고경영자(CEO)는 "MWC26 상하이는 전 세계 주요 업계 관계자, 정부 기관, 기술 혁신가들을 한자리에 모아 의미 있는 영향력을 창출하는 디지털 전환을 촉진할 것"이라며 "최첨단 AI와 로보틱스를 선보이는 흥미로운 전시업체, 연사, 신규 프로그램이 어우러진 이번 행사는 업계에 매우 강력한 영향력을 끼칠 것이다. MWC는 전체 생태계를 위한 기회를 만드는 데 초점을 맞춘 행사이며, 6월 상하이에서 여러분을 맞이하게 되기를 기대한다"고 말했다.

MWC26 상하이: 아시아의 역동적인 기술 시장과 교류하는 장

MWC26에는 이미 30개 이상의 전략적 파트너가 확정됐으며, 이와 함께 아시아 및 기타 지역에서 전시업체와 후원사 라인업도 계속 확대되고 있다.

사고 리더십 프로그램은 인텔리전트 인프라(Intelligent Infrastructure), 커넥트AI(ConnectAI), AI 포 엔터프라이즈(AI 4 Enterprise), 모바일 AI(Mobile AI) 등 4대 주제를 중심으로 진행된다. 이 프로그램에는 AI 디바이스, 경계를 넘는 AI(AI Beyond Boundaries), eSIM, 미래 네트워크, 스마트 모빌리티 등과 관련한 심도 있는 인사이트를 제공하는 서밋도 포함된다.

MWC26 상하이는 다음과 같은 신규 및 확장 구역을 선보일 예정이다.

• 모바일 AI 이노베이션 프론티어(Mobile AI Innovation Frontiers): 휴머노이드 로봇 축구 승부차기 챌린지를 비롯해 첨단 칩셋, 하이퍼스케일 AI 서버, 프론티어 모델 및 로봇과 스마트 글라스부터 휴대전화와 차량에 이르는 AI 네이티브 하드웨어 시연을 선보인다.

• 미래의 별자리(Constellations of the Future): 비지상 네트워크(non-terrestrial networks, NTN), 디바이스 직접 연결(direct-to-device connectivity), 위성-모바일 융합에 초점을 맞춘다.

2026년 GSMA는 MWC 상하이에서 모바일 기술, 서비스, 솔루션 전반의 우수성을 인정하는 제1회 글로모 아시아(GLOMOs Asia)를 출범할 예정이다.

MWC26 상하이는 상하이 신국제엑스포센터(Shanghai New International Expo Centre, SNIEC)에서 개최된다.

등록: www.mwcshanghai.com

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SOURCE GSMA