GSMA umumkan Humanoid Robot Football Penalties Challenge yang akan dibuka di MWC26 Shanghai

LONDON, 11 April, 2026 /PRNewswire/ -- GSMA mengumumkan bahwa MWC26 Shanghai akan menjadi ajang dimulainya 'Humanoid Robot Football Penalties Challenge', sebuah kompetisi robotika internasional baru.

MWC Shanghai adalah acara konektivitas terbesar dan paling berpengaruh di Asia yang berlangsung pada tanggal 24-26 Juni 2026, dan akan menjadi tuan rumah kompetisi robotika yang dirancang sebagai demonstrasi kecerdasan yang terwujud di tingkat sistem.

Untuk mengantisipasi demam sepak bola yang melanda dunia selama musim panas ini, tantangan tersebut bertujuan untuk menyatukan tim dari seluruh dunia dalam kompetisi berbasis penalti, yang memamerkan kecanggihan konektivitas dan pengambilan keputusan di waktu nyata yang didukung AI, kontrol gerakan, dan presisi pada mesin humanoid.

Untuk berpartisipasi, tim robotika harus mendaftar selambatnya tanggal 31 Mei di sini. Panitia penyelenggara beranggotakan AI 100, AIIA, dan Xinhua.net akan mengarahkan bentuk tantangannya.

Kata John Hoffman, CEO GSMA Ltd, "MWC26 Shanghai akan mempertemukan pemain industri utama, badan pemerintah dan inovator teknologi dari seluruh dunia untuk mempercepat transformasi digital yang mendorong dampak berarti. Acara ini akan menjadi edisi yang sangat sukses, dengan perpaduan menarik antara peserta pameran, pembicara, dan berbagai fitur acara baru yang menampilkan AI dan robotika mutakhir. Fokus MWC adalah menciptakan peluang bagi seluruh ekosistem - kami menantikan kehadiran Anda di Shanghai pada bulan Juni mendatang."

MWC26 Shanghai: tempat untuk terlibat dengan pasar teknologi Asia yang dinamis

Lebih dari 30 mitra strategis telah memastikan hadir di MWC26, selain jumlah peserta pameran dan sponsor yang terus bertambah dari Shanghai maupun penjuru dunia.

Program kepemimpinan pemikiran ini akan berpusat pada empat tema - Intelligent Infrastructure, ConnectAI, AI 4 Enterprise and Mobile AI. MWC26 Shanghai menghadirkan konferensi yang memberikan wawasan mendalam tentang berbagai topik seperti AI Devices, AI Beyond Boundaries, eSIMs, Future Networks dan Smart Mobility.

MWC26 Shanghai akan memperkenalkan zona baru dan zona lebih luas, antara lain:

Mobile AI Innovation Frontiers : menampilkan Humanoid Robot Football Penalties Challenge dan demonstrasi chipset canggih, server AI skala besar, model mutakhir, dan perangkat keras AI: mulai dari robot dan kacamata hingga telepon seluler dan kendaraan.

: menampilkan Humanoid Robot Football Penalties Challenge dan demonstrasi chipset canggih, server AI skala besar, model mutakhir, dan perangkat keras AI: mulai dari robot dan kacamata hingga telepon seluler dan kendaraan. Constellations of the Future: berfokus pada Non-Terrestrial Networks (NTN), konektivitas langsung ke perangkat, dan konvergensi satelit-seluler.

Tahun 2026, GSMA akan meluncurkan GLOMOs Asia pertama di MWC Shanghai untuk memberikan pengakuan terhadap keunggulan teknologi, layanan, dan solusi seluler.

MWC26 Shanghai akan berlangsung di Shanghai New International Expo Centre (SNIEC).

